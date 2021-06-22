«Ажиотажный спрос» на Турцию: россияне бронируют и меняют путевки

Российские туристы начали обращаться к туроператором за обменом путевок на отечественные курорты в пользу Турции, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Российские курорты меняют, есть запросы на это, но пока количественно и в долях оценить сложно», — сказала Майя Ломидзе.

Впрочем, по словам мэра Сочи, там пока не фиксируют отказов от путевок.

«По данным, полученным от отельеров и туроператоров, в городе не фиксируется колебаний спроса. Мы не отмечаем ни отмен ранее произведенных бронирований, ни снижения темпов бронирований», — заявил ТАСС Алексей Копайгородский.

По данным туроператоров, запросы на перебронирование путевок с курортов России на отели в Турции не носит массовый характер. В «Интуристе» это объясняют тем, что прошло мало времени с момента, как стало известно об открытии авиасообщения с Турцией.

«Суть в том, что сделать перебронь обратно с РФ на Турцию проблематично и зачастую это несет за собой оплату фактически понесенных затрат, поэтому подобные запросы не носят массового характера», — уточнили агентству РИА Новости в другом туроператоре.

Как подчеркивают юристы, обязать туроператора поменять путевку нельзя, стороны должны прийти к изменению существенных условий договора (например, страны) в порядке переговоров. «Цена при этом может как вырасти, так и снизиться. Туроператор будет учитывать свои потери и расходы при определении стоимости нового тура», — пояснила «Газете.Ru» адвокат общественной организации «Клуб защиты прав туриста» Маргарита Еремеева.

Массовых отказов от поездок на российские южные курорты нет, потому что в большинстве случаев это связано со штрафами, заявила накануне «Интерфакс-Туризму» пресс-секретарь Российского союза РСТ Ирина Тюрина. Кроме того, те, кому нужна была именно Турция, перенесли забронированную поездку на более поздние даты или просто дождались открытия страны, считает Тюрина.

Решение об открытии авиасообщения с Турцией с сегодняшнего дня оперативный штаб принял 18 июня, и по данным продаж сервиса Туту.ру, Турция сразу вошла в топ-5 стран, куда были оформлены билеты с 18-20 июня. При этом страна обогнала по количеству бронирований все другие государства, с которыми было открыто авиасообщение решением оперштаба, включая Италию, Кипр и Болгарию. Не повысились продажи в страны, с которыми увеличено количество рейсов, например в Грецию.

В Anex Tour заявили о высоком спросе, и максимальный темп бронирований идет на ближайшие месяц. Туроператор говорит, что «необходимости корректировать планы по другим направлениям из-за открытия турецких курортов пока нет».

«Сразу после объявления об открытии страны для россиян спрос на туры стал ажиотажным — стремительный рост числа бронирований позволяет с уверенностью говорить о том, что первые рейсы пройдут с максимальной загрузкой», — сообщили «Газете.Ru» в TezTour.

По данным туроператора, сейчас стартовые цены находятся на уровне предложений раннего бронирования на начало этого года, и в сравнении с сезоном 2020 стоимость несколько снизилась.

В АТОР подсчитали, что сейчас отдых по системе «все включено» в турецком отеле 5* на 9 ночей обойдется минимально от 58,3 тыс. р. на двоих, недельные туры в отели 4* – и вовсе от 42 тыс. р. на двоих. Это до 20% дешевле, чем при открытии авиасообщения с Турцией летом прошлого, 2020 года.

Однако такая дешевизна продлится недолго — по мере увеличения числа заявок с высокой долей вероятности цены на проживание будут расти, считают туроператоры. «Также на увеличение стоимости окажет влияние празднование Курбан-байрама в конце июля. Местный рынок активно бронирует отели для отдыха в этот период, что может привести к трудностям с наличием номеров», — предупреждают в TezTour.

По оценкам Аналитической службы АТОР, при сохранении нынешней динамики бронирования и цен, а также при отсутствии дополнительных антиковидных ограничений, турпоток из России в Турцию (на всех направлениях, включая Анталью, курорты Эгейского побережья и Стамбул) с 22 июня до конца сентября может составить около 3 млн человек. До пандемии, в 2019 году, на курортах Турции отдохнуло более 7 млн россиян.