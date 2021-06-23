Глава ФРС не опасается отказа России и Китая от доллара

США не видят угрозы для своей финансовой системы ввиду возможного отказа Китая и России от внешнеторговых расчетов в долларах и внутреннего оборота этой валюты на своей территории. Об этом заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет роль Центробанка) США Джером Пауэлл.

Реплика Пауэлла прозвучала в спецподкомитете в Палате представителей Конгресса США в ходе слушаний по поводу коронакризиса. Главе регулятора сенаторы задали вопрос – обеспокоен ли он тем, что Москва и Пекин могут отказаться от доллара и есть ли в этом угроза нацбезопасности.

«Это не в сфере нашей компетенции или в нашем поле зрения. Доллар является мировой резервной валютой.

В действительности нет валюты, которая была бы близка к тому, чтобы конкурировать [с ним].

Это все благодаря нашим демократическим институтам, нашим достижениям в деле поддержания низкого уровня инфляции, нашим открытым рынкам капитала и нашим замечательным торговым отношениям с остальным миром», — полагает глава ФРС.

Он подчеркнул, что нет предпосылок того, что в ближайшее время могут произойти какие-то перемены.

В то же время в начале июня глава российского Минфина Антон Силуанов объявил, что Россия в течение одного месяца полностью перестанет использовать американскую валюту в качестве источника средств хранения Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также снизит долю британского фунта.

«Мы, как и Центральный банк, приняли решение о сокращении вложений средств ФНБ в долларовые активы. Сегодня у нас по структуре порядка 35% – вложения ФНБ в доллары.

Мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью, заместив вложения в доллары увеличением в евро, увеличением в золото», — говорил Силуанов.

Описывая новую валютную структуру ФНБ, министр отметил, что теперь основная ставка делается на евро – 40%, юань – 30%, золото – 20%, фунт и иену – по 5%. До этого момента американский доллар и евро занимали в объемах фонда по 35%.

Причину, по которой Россия избавляется от доллара США, ранее назвал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. По его словам, это решение вызвано риском применения санкций со стороны Вашингтона.

«Это вполне осмысленное решение. Это связано в том числе и с угрозой санкций, которую мы получили и восприняли от американского руководства», – приводит ТАСС слова чиновника.

Белоусов убежден, что такой шаг не вызовет негативного давления на российский рубль. В то же время президент России Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ заметил, что Россия не планирует полностью отказываться от доллара как резервной валюты или универсального средства для расчетов.

«Если вы что-то услышали, что я что-то говорю про доллар, и поняли так, что мы хотим избавиться от него как от резервной валюты либо как от универсального средства расчетов – это не так.

Я говорил о другом.

Я говорил о том, что Соединенные Штаты используют доллар, используют свою национальную валюту для различного рода санкционных мер», – отметил президент РФ.

Путина полагает, что Россия вынуждена переходить на работу с другими валютами из-за «практического значения» санкций США.

«Они нас вынуждают это делать, наши американские партнеры. Мы не уходим сознательно, мы вынуждены это делать.

Но когда мы это делаем, складывается определенная система наших финансовых отношений с партнером. Уже вне долларовой зоны», — указал глава государства.

Помимо торговых операций и использования американской валюты как резервной Россия еще весной 2018 года резко сократила инвестиции в американский госдолг. На тот момент объем вложений составлял $96 млрд и в течение года он упал до $15 млрд. По актуальным данным Минфина США, в этом году Россия снизила вложения в государственные ценные бумаги США с $5,8 млрд до $4 млрд.

Китайские власти также заявляли о вероятном сокращении и выводе доллара из оборота страны. Тем не менее, пока что эти угрозы никакой реальной подготовкой не сопровождаются. Правда, уже несколько лет Россия и Китай проводят последовательную политику «дедолларизации» в совместных внешнеторговых операциях. Так, в I квартале прошлого года доля доллара в расчетах между странами впервые в истории опустилась ниже 50% — до 46%. При том, что еще в 2015-м почти 90% сделок между Пекином и Москвой проходили в долларах.