Ценные корочки: куда поступить, чтобы не остаться без работы

Онлайн-сервис по поиску работы hh.ru выяснил, выпускники каких ВУЗов востребованы у работодателей: кого чаще зовут на собеседования и кто может претендовать на более высокую зарплату. Данные отражены в ежегодном рейтинге московских вузов и факультетов за 2020–2021 годы (есть у «Газеты.Ru»). Он охватывает девять сфер: информационные технологии, юриспруденция, экономика и финансы, управление персоналом, маркетинговые коммуникации, медицина, журналистика, туризм и гостеприимство, строительство и архитектура. По каждой из этих отраслей на сайте опубликовано не меньше 1100 резюме с указанным учебным заведением и не менее 20 тыс. вакансий в Москве, «что говорит о востребованности этих специализаций на рынке труда», отметили в сервисе.

На первых строчках оказались:

информационные технологии — МГТУ им. Баумана, факультет информатики и систем управления

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юриспруденция — НИУ ВШЭ, факультет права

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экономика и финансы – НИУ ВШЭ, Международный институт экономики и финансов

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управление персоналом — МГУ им. Ломоносова, факультет психологии

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строительство и архитектура — НИУ МГСУ, Институт гидротехнического и энергетического строительства

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медицина — МГМСУ им. Евдокимова, лечебный факультет

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журналистика – МГУ им. Ломоносова, факультет журналистики

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туризм и гостеприимство – РГУТИС, Высшая школа туризма и гостеприимства

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маркетинговые коммуникации – МГУ им. Ломоносова, философский факультет

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«Газета.Ru» опросила вузы-лидеры рейтинга. МГУ им. Ломоносова, НИУ ВШЭ, МГТУ им. Баумана, РГУТИС, на момент сдачи материала не ответили на запрос. В МГМСУ им. Евдокимова сообщили, что наиболее востребованы выпускники в сферах: детская хирургия, врач общей практики, инфекционные болезни, фтизиатрия. Наибольший интерес к выпускникам проявляют департаменты здравоохранения регионов.

В НИУ МГСУ рассказали, что наблюдают традиционно высокий спрос на выпускников по направлениям строительство, градостроительство и архитектура. Также в последнее время наблюдается «взрывной» спрос на выпускников по специальности информационное моделирование и BIM-технологии, который связан с недавним постановлением правительства в сфере строительства. Кроме того, стабильно высокий спрос на управленцев в области строительства: они востребованы в строительных и девелоперских компаниях, государственных контролирующих органах и др. В регионах пользуются популярностью специалисты в области теплогазоснабжения и вентиляции, а также водоотведения, в Москве и крупных городах востребованы такие направления, как градостроительство, ЖКХ, а также развитие коммунального хозяйства, что вызвано дефицитом кадров высшей квалификации.

Какие вузы находятся в мировом топе

Ранее был опубликован один из наиболее авторитетных рейтингов вузов мира QS World University Rankings 2022, в который вошли 1300 высших учебных заведений из 97 стран. Список составляется на основе нескольких критериев: академическая репутация вуза, репутация среди работодателей, цитирование, соотношение количества преподавателей и студентов, доля иностранных преподавателей и сотрудников, а также студентов.

В топ-100 вошел только МГУ им. Ломоносова (78-е место). Среди других российских вузов самые высокие позиции у СПБГУ (242), Новосибирский государственный университет (246) и Томский государственный университет (272), МГТУ им. Баумана (281), МФТИ (290).

Лидерами рейтинга стали Массачусетский технологический институт (1), Оксфордский университет (2), Стэндфордский и Кембриджский университеты (3), Гарвардский университет (5).

Смотрят ли работодатели на дипломы

Сейчас нет каких-то ВУЗов, дипломы которых на 100% гарантируют востребованность выпускника независимо от специальности, будь то МГУ или ВШЭ, рассказала «Газете.Ru» хэдхантер, руководитель Лаборатории карьеры Алена Владимирская. Кроме того, растет число индустрий, которые готовы рассматривать людей без высшего образования. Например, если человек начал учиться, окончил два курса, пошел работать и бросил, или ушел в длительный академический отпуск.

Еще один важный тренд – стала повышаться ценность регионального образования. Например, востребованными образовательными центрами стали Казань, Краснодар, Новосибирск, Екатеринбург.

«Уходит ореол обязательного московского образования, или «на крайняк» питерского, что оно гарантированно лучше. Многие региональные вузы подтянулись, смотрят [на выпускников] на равных с [выпускниками] лучших московских вузов. Еще несколько лет назад этого не было вообще», — отметила Владимирская.

Если говорить только о московских вузах, то у работодателей традиционно востребованы такие вузы, как НИУ ВШЭ, РЭУ им. Плеханова, Сеченовский университет, РНИМУ им. Пирогова, МГУ им. Ломоносова, МФТИ, МГТУ им. Баумана. «В этом смысле ничего не меняется», — заметила Алена Владимирская.

В целом ценность «корочки» снижается, заключает хэдхантер. Но все сильно зависит от отрасли. Например, если речь идет об IT, то работодатели обращают внимание, если человек закончил, например, Бауманку или МФТИ. Но дипломы в этой сфере все равно не имеют большого значения – у человека на топовой позиции даже может не быть законченного высшего образования. Жестко смотрят на диплом в фармотрасли, госсекторе, консалтинге.

Работодатели при этом не всегда довольны качеством образования людей, которые к ним устраиваются. Так, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров заявлял «Газете.Ru», что образование в его сфере «никого фактически не готовит». Число людей, которые устраиваются по специальности, «ничтожно», у них низкий уровень подготовки, мало практики.

«Рестораны готовы брать на практику, но это бюрократически сложно, особенно с несовершеннолетними. Нужно плотно работать с бизнесом, чтобы понимать, кадры по каким специальностям нужно готовить», — отмечал он.

По мнению Бухарова, у образовательных учреждений должен быть KPI: сколько людей, отучившись, проработало по специальности 3 года. И тогда будет понятно, «правильно и тех ли учат».

«Опять же, это не вузы, линейный персонал учат в колледжах. Людей готовят «в никуда», в колледжах учат технологов, а нам нужны повара, которые умеют работать руками, креативные, знающие современные технологии! У крупных предпринимателей есть свои школы, курсы, академии, как у Аркадия Новикова, например. Другого пути у нас пока нет», — заключил Игорь Бухаров.