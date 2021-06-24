«Есть риск потери суверенитета»: как скажутся на Белоруссии санкции ЕС

Евросоюз объявил в четверг, 24 июня, о введении экономических санкций против Белоруссии. Как заявлено на сайте Совета Европы, новые ограничительные меры вводятся против «режима» «в ответ на эскалацию серьезных нарушений прав человека в Белоруссии и жестокие репрессии в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая 2021 года и связанное с этим задержание журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги».

Санкции включают запрет прямо или через посредников продавать, поставлять или передавать кому-либо в Белоруссии технологии или программное обеспечение, предназначенные для мониторинга или перехвата телефонных или интернет-переговоров, а также продукции двойного назначения для военного использования.

Евросоюзом ограничивается также торговля нефтепродуктами, хлористым калием, сырьем для производства табачной продукции.

Кроме того, Белоруссии ограничат доступ к европейским рынкам капитала, запрещается оказание услуг по страхованию и перестрахованию белорусских правительственных структур.

Европейскому инвестиционному банку предписано прекратить «любые выплаты или выплаты в соответствии с любыми существующими соглашениями в отношении проектов в государственном секторе и любыми существующими контрактами на оказание технической помощи».

Государства-члены ЕС также должны будут принять меры по ограничению участия в белорусских проектах, финансируемых за счет банков развития.

«Сегодняшнее решение полностью реализует выводы Европейского Совета от 24 и 25 мая 2021 года, в которых главы государств и правительств призвали запретить перелеты в воздушном пространства ЕС белорусскими авиакомпаниями и предотвратить доступ в аэропорты ЕС рейсов, выполняемых такими авиакомпаниями», — говорится в обнародованном документе.

Лукашенко снова стал «последним диктатором Европы»

Официальный сайт ЕС напоминает, что с октября 2020 года европейские власти постепенно вводят ограничительные меры в отношении Белоруссии «в ответ на фальсификацию президентских выборов в стране в августе 2020 года, а также на запугивание и жестокие репрессии в отношении мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов». ЕС не признает результаты выборов в Белоруссии, напоминает Брюссель, осуждая их как несвободные и несправедливые.

Фигурантам санкций запрещен въезд в ЕС, их европейские активы замораживаются. В «черном списке» ЕС — президент РБ Александр Лукашенко и его сын и советник по национальной безопасности Виктор Лукашенко, а также другие ключевые фигуры политического руководства и правительства, высокопоставленные представители судебной системы и бизнеса.

Ранее Белоруссия неоднократно попадала под санкции Евросоюза, а впервые они были введены в 2004 году, и всегда это было после обвинений в нарушении прав человека и притеснений представителей оппозиции. Ограничительные меры в отношении РБ впервые были введены в 2004 году «в связи с нераскрытыми исчезновениями двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста в 1999 и 2000 годах».

В 2016-м Совет ЕС постановил отменить ограничительные меры в отношении 170 физических лиц и трех компаний, сохранив при этом эмбарго на поставки оружия.

До настоящего времени действовало четыре санкционных пакета против Минска. 21 июня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что санкции пока не дали результата, но ЕС готов продолжать санкционное давление и ввести пятый пакет ограничительных мер.

Синхронно с ЕС и США внесли пять юридических и шестнадцать физических лиц в санкционный перечень по Белоруссии. К санкциям против официального Минска присоединились также Канада и Великобритания.

Ранее 22 июня президент Лукашенко, узнав о готовящихся санкциях против его страны, заявил следующее: «Коллективный Запад продолжает грезить о «броске на Восток», мировом господстве и захвате богатых ресурсов, мы это прекрасно видим. Скажу тем, кто до сих пор не понял. Уясните раз и навсегда: мы родную землю, независимость и суверенитет никому не отдадим».

А глава белорусского МИД Владимир Макей призвал белорусов вообще не беспокоиться по поводу санкций. «Поверьте, президент Беларуси, правительство сделают все, чтобы люди с минимальными потерями вышли из этого трудного периода», — говорил Макей.

«Мы выстоим. Беларусь не одна, есть ряд союзников и партнеров, которые готовы всегда оказать нам поддержку»,— аргументировал белорусский министр.

Директор Института торговой политики Александр Данильцев считает, что наибольшие проблемы у белорусского правительства «могут возникнуть с рынками химической продукции и продуктов нефтепереработки». «Это важные товары для экспорта из Белоруссии — по стоимости примерно $2,7 млрд (в год — «Газета.Ru»). Для экономики РБ это очень большая сумма. На эти группы товаров приходится почти половина всего белорусского экспорта в страны ЕС», — говорит Данильцев.

Россия подставит плечо

Он считает, что в принципе найти альтернативные рынки для этих товаров Минск сможет, но это потребуется время, организационные затраты, и возможны потери в цене. «Так, что некоторые потери для белорусской экономики вероятны даже в случае переориентации на другие рынки», — считает Данильцев.

Евросоюз — второй по значимости внешнеторговый партнер РБ после РФ, уточняет профессор экономического факультета РУДН Людмила Шкваря.

Но товарооборот Белоруссии с ЕС сокращается с 2014 года. «Если говорить о белорусском экспорте в ЕС, то исторический максимум был достигнут в 2013 году ($16,9 млрд), с тех пор имеет место его устойчивое падение. По импорту из ЕС похожая ситуация. Исторический максимум зафиксирован в 2014 году ($12,7 млрд). Потом падение в два раза», — говорит Шкваря, добавляя, что санкционная ситуация «активизирует экономическую деятельность Белоруссии в Евразийском союзе и с Китаем».

Эксперты единодушны во мнении, что Россия будут вынуждена «подставить плечо» белорусам.

«Но мы это плечо и так подставляем, так что большой разницы, скорее всего, Россия не ощутит. Зато мы получим политические бонусы, да и экономические тоже, так как «многовекторная» политика Лукашенко, видимо, окончательно схлопнется», — отмечает Шкваря из РУДН.

По мнению Данильцева из Института торговой политики, размеры и формы возможной поддержки со стороны России — «сугубо политический вопрос». «Сами по себе экономические последствия для экономики РФ в связи с санкциями против Белоруссии вряд ли могут быть заметно ощутимыми», — согласен Данильцев.

Российские власти теперь получат дополнительный рычаг в дискуссиях с Лукашенко по поводу глубины интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии, считает заведующий научно-учебной лабораторией политической географии и современной геополитики факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Андрей Скриба. «Риски потерять из-за санкций суверенитет есть, и в партнерстве с Россией, и во взаимоотношениях с ЕС. С какой стороны этот риск выше, пока не понятно. Но со стороны России, по крайней мере, идут партнерские дискуссии с Лукашенко, а ЕС и США прямо давят на Минск санкциями», — говорит Скриба.

Эксперт считает, что в любом случае мечта Лукашенко о том, чтобы быть суверенным и независимым для такой небольшой и слабой экономики, как белорусская, в нынешних геополитических условиях — это нереально.