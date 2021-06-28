Дом на Лазурном берегу: какие есть альтернативы московской «однушке»

По итогам мая средняя стоимость однокомнатной квартиры в московских новостройках массового сегмента впервые превысила 10 млн рублей, подсчитала компания «Метриум». За прошедшие 12 месяцев цена такого жилья выросла на 24% с 8,2 млн рублей. За 10 млн рублей теперь можно приобрести жилье площадью 40 кв. м с относительно неплохой транспортной доступностью и слабой инфраструктурой.

Это если речь идет о российском рынке недвижимости. «Газета.Ru» попросила столичных риэлторов, имеющих выходы на зарубежные рынки недвижимости, подготовить сопоставимые с московскими ценами (₽10,1 млн, $137 тыс. или €113 тыс.) варианты жилья. Некоторые риэлторы откликнулись на эту идею без энтузиазма — в лондонском офисе Knight Frank сообщили, что не видят смысла работать с бюджетом ниже 250 тыс. фунтов.

Компании «Метриум» и Savills предоставили редакции варианты покупок недвижимости в некоторых странах — по цене московской «однушки».

«В Болгарии 10 млн рублей — неплохие деньги. В пригороде Бургаса, например, в трех километрах от моря можно приобрести за 9,8 млн рублей полноценный дом с мебелью площадью 212 кв. м с четырьмя спальнями в организованном коттеджном поселке с бассейном, садом, парковочным местом и круглосуточной охраной», — говорит управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE) Мария Литинецкая.

Если рассматривать покупку жилья на юго-восточном побережье Испании, то расценки здесь сильно варьируются в зависимости от локации. Например, в популярной у россиян Торревьехе квадратный метр обойдется в 126 тыс. рублей на окраине города и в 173 тыс. рублей в центре. «Десяти миллионов рублей хватит на дуплекс в охраняемом комплексе площадью 90 кв. м с тремя спальнями и ванными комнатами», — уточняет Литинецкая.

На всю мафию хватит

Италия, море, Сицилия, Палермо — стоимость жилья варьируется от 107 тыс. до 210 тыс. рублей за кв. м.

В небольшой приморской деревне Портичелло за 9,8 млн рублей можно приобрести, например, большую квартиру на всю родню площадью 135 кв. м с пятью комнатами, двумя ванными и балконом в 10 минутах ходьбы до моря.

В столице Италии цены за прошлый год выросли на 1%, но жилье в Риме остается дорогим. В центре за квадратный метр в среднем придется заплатить 601 тыс. рублей, что сопоставимо с уровнем цен на премиальные новостройки Москвы. На окраине есть условно бюджетные варианты — по 288 тыс. рублей за кв. м, что дороже московского комфорт-класса, но дешевле бизнес-класса, уточняют в «Метриум», ссылаясь на данные Numbeo.

В доме 2010 года постройки за пределами Grande Raccordo Anulare (римский аналог московского МКАД) можно купить скромную квартиру с одной спальней, ванной комнатой, небольшой кухней и террасой за 114 тыс. евро (10,3 млн рублей). В жилом комплексе есть консьерж и круглосуточное видеонаблюдение.

Во Франции бюджет в 10 млн рублей «проходит» не везде. В Тулоне (юг Франции) в среднем квадратный метр в квартире в центре обойдется в 478 тыс. рублей, а на окраине – 236 тыс. рублей. Это сопоставимо с ценами на жилье премиум- и бизнес-класса в Москве.

Тем не менее вместо московской однокомнатной квартиры можно подобрать жилье, например, в коммуне Ле-Люк в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег.

«Реконструированный деревенский дом площадью 80 кв. м. можно сторговать как раз примерно за 10 млн рублей. В доме есть две спальни, кухня, кабинет, гостиная и прачечная. В часе езды на автомобиле – Тулон и Лазурный берег», — уточняет Литинецкая.

На Кипре в Ларнаке средняя стоимость квадратного метра в центре — 137 тыс. рублей, а в окраинных районах — по 93 тыс. руб. Правда, жилой фонд в основном старый. За 113 тыс. евро (10,1 млн рублей) можно приобрести 85 кв. м в центре города примерно в километре от пляжа.

А можно сдавать в аренду

В Греции за €108 тыс. можно приобрести квартиру в Афинах, в центре, в хорошем районе площадью 50 кв. м, отмечает партнер Savills в России Ирина Мошева.

«Это будет готовая квартира с отделкой, без мебели, До моря можно добраться за 20 минут на авто», — говорит Мошева, добавляя, что прогнозируемый доход от аренды такой квартиры составит 5-6% годовых в евро.

В центре Риги (Латвия) за €91 тыс. можно приобрести квартиру 42 кв. м с отделкой без мебели в готовом новом доме с 1 спальней и кухней-гостиной. До побережья Рижского залива в Юрмале на автомобиле можно добраться примерно за 25 минут.

В Великобритании (примерно за 100 тыс. фунтов) можно приобрести рядом с Бирмингемом квартирку площадью 35 кв. м за 88 тыс. фунтов стерлингов. «Или для гарантированного дохода инвестировать в студенческие апартаменты, размер которых составляет 15 кв. м в Шеффилде и получать 10% в год», — говорит Мошева из Savills.

За пределами Европы 10 млн рублей для потенциального покупателя недвижимости – тоже деньги. Стамбул (Турция) – здесь средняя стоимость квадратного метра составляет 95 тыс. рублей, а варьируется от 67 тыс. до 150 тыс. рублей, а на окраине можно найти жилье за 65-83 тыс. рублей за кв. м. Это сопоставимо с расценками на жилье в Московской области.

По цене московской однокомнатной квартиры в Стамбуле можно приобрести, к примеру, квартиру в строящемся жилом комплексе в «европейской части» турецкой столицы в 10-15 минутах езды от центра в районе Эюп. Это квартира площадью 104 кв. м. с двумя спальнями и двумя ванными комнатами за 10,1 млн рублей. В составе жилого комплекса — бассейн, сауна, спортзал, подземная и гостевая парковка, кафе и рестораны, детские площадки. Ввод в эксплуатацию намечен на сентябрь 2022 год.

На Бали можно приобрести апартаменты в престижном районе Чангу в строящемся объекте (ввод в эксплуатацию — начало 2023 года). «Это будет «умный дом», апартаменты 60 кв. м с полной отделкой и меблировкой. «До берега океана с тремя лучшими местными пляжами и развитой туристической инфраструктурой – три минуты пешком», — говорит Мошева.

Почувствуйте себя миллиардером

Огромный выбор при наличии 10 млн рублей — в Джакарте. В столице Индонезии с таким бюджетом вы автоматически становитесь миллиардером. Вместо 40 кв. м на окраине Москвы на окраине Джакарты (район Селатан) можно купить таунхаус под ключ площадью 180 кв. м. В здании три спальни и ванные комнаты, а также два парковочных места. Таунхаус продается за 2 млрд индонезийских рупий, уточняют в «Метриум».

На краю света — в Новой Зеландии на берегу морского залива Уэйтмата в крупнейшем городе страны Окленде — есть новостройки с доступными ценами на территории бывших верфей местного порта. Это совсем рядом с центром города. Квартира площадью 51 кв. м. со спальней и ванной комнатной с мебелью и бытовой техникой обойдется в 189 тыс. новозеландских долларов (9,6 млн рублей). В шаговой доступности будет деловой центр, а также очаги джентрификации (восстановленные кварталы) с модными ресторанами и магазинами, заключают в «Метриум».

Для сравнения, какие цены на недвижимость в Сочи. «Сейчас с бюджетом 10 млн рублей в Сочи можно приобрести квартиру в новостройке площадью всего 30 квадратных метров. Это результат моратория на строительство нового жилья», — говорит директор федеральной компании «Этажи» в Сочи Павел Быков.

Россия по итогам 2020 года вошла в пятерку лидеров по росту цен на недвижимость и занимает четвертое место (+14%) в глобальном рейтинге, подготовленном Knight Frank.

В 2019 году Россия находилась только на 17-й строчке (рост цен составлял 6,6%). Низкие ставки по ипотеке, пандемия и самоизоляция показали высокую значимость жилого пространства, что, в свою очередь, подтолкнуло часть покупателей сменить свои жилищные условия, отмечают в компании.

При выборе жилья в любой стране необходимо, кроме самой площади, учитывать ряд важнейших факторов. «В цене квадратного метра отражено очень многое. Это и уровень комфорта и безопасности, перспективы в бизнесе и на рынке труда», — говорит Литинецкая.

Эксперты предупреждают, что фактор безопасности выбранной локации сейчас один самых важных. Например, в красивой престижной и дорогой Барселоне можно купить жилье и за 10 млн рулей, но это будет неблагополучный район, населенный выходцами из стран Африки.

Кроме того Литинецкая советует в обязательном порядке рассматривать любую покупку жилья, даже когда речь идет о покупке «для себя», как инвестицию. «Московская однокомнатная квартира — высоколиквидный товар, который дорожает и при необходимости ее несложно выгодно продать», — заключает Литинецкая.

Директор по зарубежной недвижимости и частным инвестициям Knight Frank Марина Шалаева утверждает, что закрытые границы и отсутствие возможности путешествовать стимулировали спрос на недвижимость со стороны преимущественно местных покупателей. «Однако российские ультрахайнеты даже во время пандемии активно интересовались жильем для собственного проживания и в инвестиционных целях, а также пользовались онлайн-просмотрами, в частности в самых быстрорастущих в цене локациях: Австрии (+10%), Великобритании (+8,5%), Германии (+8%), Португалии и Франции (+6%)», — считает Шалаева.

По ее данным, интерес к покупке недвижимости за рубежом подогревает ценовая стагнация. Не на всех европейских рынках наблюдается положительная динамика, на огромном рынке недвижимости Испании цены снизились на 2%, а в Италии фактически остались на прежних значениях за последние несколько лет. «Строгие правила локдауна, рост безработицы и переизбыток предложения оказали существенное влияние на экономическое развитие этих стран в 2020 году, что стало причиной слабого роста цен на недвижимость», — говорит Шалаева.

В 2021 году на показатели мировых рынков жилой недвижимости будет влиять скорость, с которой пройдет вакцинация от COVID-19 и темпы восстановления мировой экономики. Сейчас многие государства сокращают бюджеты на программы по экономическому стимулированию, что негативно влияет на уровень занятости и ипотечное кредитование. Возможно, что из-за этого цены будут постепенно снижаться, не исключают эксперты Knight Frank.