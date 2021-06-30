Жара погнала за вентиляторами. Магазины подвозят запасы техники из регионов

С середины июня средняя температура воздуха в России была на 7-10 градусов выше нормы, что привело к ажиотажному спросу на кондиционеры и вентиляторы, рассказали «Газете.Ru» крупнейшие онлайн и офлайн-ритейлеры бытовой техники.

В «Ситилинке» отметили, что в первую очередь взрывной рост затронул категории вентиляторов и мобильных кондиционеров, так как эти решения не нуждаются в дополнительной установке.

С середины июня продажи мобильных кондиционеров выросли в 14 раз по сравнению с началом месяца, вентиляторов – в 8 раз, а сплит-систем – в 15 раз, говорят в сети.

При этом вентиляторы остаются самым востребованным сегментом среди охлаждающей климатической техники, и на рынке сейчас наблюдается ограниченное количество устройств, доступных к покупке, отмечает руководитель группы закупок крупной бытовой техники «Ситилинк» Олег Щептев.

«Для обеспечения ассортимента мы перераспределяем товар со складов в регионах, где, в связи с дождливой и прохладной погодой, спрос был ниже планируемого», – объяснил Щепнев в ответ на вопрос, хватает ли техники на складах.

В группе «М.Видео — Эльдорадо» «Газете.Ru» рассказали, что продажи техники для охлаждения воздуха увеличились вдвое в штуках, спрос при онлайн-заказах вырос более чем втрое. На дефицит в сети магазинов не жалуются — есть ранее сформированный товарный запас и регулярные поставки от партнёров.

В пресс-службе AliExpress отметили, что локальные продажи климатической техники выросли в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Чаще всего пользователи предпочитают товары, которые позволяют справиться с жарой, от российских продавцов, говорят в AliExpress.

Мастера взвинтили ценник

Погода в Москве напомнила жителям лето 2010 года, когда на фоне жары и лесных пожаров цены на климатическую технику выросли в несколько раз, а за экстренный вызов мастера по установке кондиционеров требовали с клиентов до 50 тысяч рублей, с чем лично столкнулась корреспондент «Газеты.Ru».

Спрос на установку и ремонт климатической техники в период самых жарких дней (с 19 по 28 июня) вырос в 13 раз по сравнению с периодом 9-18 июня, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса YouDo. В основном это запросы по установке, заправке и чистке, ремонту кондиционеров. Средний чек на услуги мастеров в пиковые дни, безусловно, также вырос.

Так, средняя стоимость услуги по установке кондиционера была 8–10 тыс. рублей, а в пиковые дни возросла до 12–15 тыс. рублей. Заправка и чистка стоила в среднем 3 тыс. рублей, а в «жаркие дни» — уже 5–7 тыс. рублей. Ремонт же кондиционера до пиковых дней обходился заказчикам в 3–5 тыс. рублей, а тем, кто не успел подготовиться к летнему сезону заранее, нужно было готовить уже около 7–10 тыс. рублей за ремонт, — пояснила руководитель пресс-службы онлайн-сервиса услуг YouDo.com Ольга Чернявская.

«Среднее время завершения задания в этой категории увеличилось, поскольку исполнители действительно не успевали в моменте удовлетворить спрос всех заказчиков»,

– рассказала Чернявская, отметив щедрые чаевые, которые мастера получали за приоритетный выезд к клиентам.

За прошедшую неделю спрос на установку кондиционеров в Москве вырос более чем в 6 раз, или в 9 – если сравнивать с 2020 годом, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса «Профи». Мастера нарасхват также в Санкт-Петербурге (+364%), Казани (+690%), Краснодаре (+108%), Нижнем Новгороде (+595%) и Воронеже (+950%).

Ливни завершили жаркий период в столице, но в в ряде регионов – Северо-Западном, Южном, Дальневосточном федеральных округах — продолжается зной. Температуры воздуха там превысят норму в среднем на семь-десять градусов, рассказали ТАСС в Гидрометцентре России. В Центральной России установится более умеренная погода, до 26 градусов в столице и до 29 в Рязанской, Калужской и Тульской областях.