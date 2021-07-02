«Оттягивание смерти»: как сказывается на бизнесе снижение покупательской активности

Москва заняла последнее место среди регионов России по индексу деловой и потребительской активности. После введения новых ограничений в столице индекс, рассчитываемый аналитическим проектом Tinkoff CoronaIndex, составил всего 5,2 балла — на 3% ниже, чем в начале месяца (а в этот же день в 2020 году она достигала 5,8 балла).

Причем особенно сильно упали траты москвичей на кино — на 26%, книги — 15%, цветы — 14%, салоны красоты — 6%, транспорт — 5%. За две недели в ресторанах потратили на 8% меньше, чем в начале июня, а на фастфуд — на 9% меньше. Кроме того, 28-30 июня, когда были введены QR-коды для посещения заведений, оборот предприятий в Москве снизился на 14% (по сравнению с аналогичными днями предшествующей недели). Траты москвичей после ввода ограничений упали на 28%.

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По данным Тинькофф Кассы, обороты предприятий общепита в Москве и Московской области в интернете (например, заказ на сайте ресторана с доставкой или самовывозом) в начале недели выросли на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели (до введения QR-кодов).

В Высшей школе экономики считают, что новая волна только поможет закрепить изменения в потребительском поведении граждан, сформированные в пандемийном году. Тогда немалая часть людей перешла почти полностью на покупки в онлайне, и офлайн-ритейл так и не успел полностью восстановиться. К тому же, еще до пандемии около 60% россиян стремились покупать товары по скидкам, а после падения доходов в пандемийный год многие затянули пояса еще туже.

«Хард-дискаунтеры (например, Fix Price) за последний год увеличили свои обороты на 30-35% — это следствие того, что люди очень жестко экономят. Так что история с улучшением потребительского поведения нам в ближайшие годы не грозит»,

— считает директор Центра развития компетенций в маркетинге Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Татьяна Комиссарова.

Как считают в «Опоре России», предложенных властями мер поддержки одной из самых пострадавших отраслей — общепита — недостаточно. После введения QR-кодов власти продлили льготные кредиты (4% в год) и отдельные субсидии для ресторанов и кафе — компенсируются затраты до 1 млн рублей на покупку оборудования, коммунальные платежи, уплату процентов по кредитам на развитие бизнеса и антикоронавирусные меры. Кроме того, мэрия предложила перенести на конец года выплату арендной платы тем, кто снимает помещения у города.

«Предложенные властями меры, такие как оттяжка аренды, малоэффективны. Если упала выручка, за счет чего рестораторы будут ее платить? Оттягивание смерти хуже самой смерти. Тут уже нужно не кредитами помогать, а давать либо гранты, либо безвозвратные кредиты на зарплаты, коммуналку и арендную плату»,

— заявил «Газете.Ru» член Президиума Правления «Опоры России» Алексей Небольсин.

Он напомнил, что по арендной плате отсрочку обещали только городские власти. «Только 5% сидят на аренде у города, а остальные? У федеральных властей — еще 10%, но они даже разговаривать об этом не хотят», — говорит Небольсин. Частные же владельцы помещений, которые давали скидки и каникулы по аренде во время локдауна, ссылаются на то, что в этот раз никого формально не закрыли, а про падение выручки слышать не хотят.

Кроме того, любых мер поддержки оказываются лишены компании, которые уже выросли из категории МСП и имеют оборот более 2 млрд рублей, но при этом еще не доросли до системно значимых для отрасли. Так, «Теремок», у которого власти Москвы «по сути закрыли около 100 точек на фудкортах, не может получить даже кредит на выплату налогов» — их оборот более 5 млрд, но и у крупного бизнеса от такого сокращения количества точек падение дохода может быть четырехкратным, говорит управляющей сетью Михаил Гончаров.

По его словам, в 2020 году они получили реальные меры поддержки, которые позволили хотя бы частично компенсировать понесенные убытки.

«Сейчас нам, да и то не всем, не предлагается ничего, кроме кредитов. Это глубоко ошибочный путь для государства. Нагрузив сегодня компании кредитами, мы получим полную остановку инвестиций в отрасль в ближайшие пару лет. А значит, государство лишится возможностей получить увеличенные налоги и рост доходов населения», — заключает Гончаров.