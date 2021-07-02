Прививка как преимущество: помогает ли вакцинация при трудоустройстве

Компании стали чаще требовать от своих соискателей сертификаты о вакцинации или тесты на COVID-19, обратил внимание hh.ru. В июне 2021 года число подобных упоминаний в вакансиях составило более 3,3 тыс., сообщили «Газете.Ru» в сервисе.

• Медицина, фармацевтика – 829 упоминаний (вакансии по всей России).

• Продажи — 532.

• Информационные технологии, интернет, телеком — 352.

• Строительство, недвижимость — 333.

• Рабочий персонал — 308.

• Начало карьеры, студенты — 269.

• Транспорт, логистика— 243.

• Туризм, гостиницы, рестораны — 162.

• Производство, сельское хозяйство — 161.

• Административный персонал — 149.

При этом ранее в сервисе подсчитали, что с начала года работодатели стали чаще упоминать в требованиях к соискателю наличие теста/вакцины от COVID-19 или готовность провести тестирование за счет компании на 58% чаще (анализировались данные по 23 июня). С января по март показатель держался на уровне 1,3 тыс., в апреле и мае он снижался до 1 тыс.

«Чаще всего в начале лета упоминания требований к наличию теста/вакцины от COVID-19 или готовности провести тестирование за счет компании можно встретить в вакансиях для соискателей, которым предлагают работу в сфере медицины и фармацевтики, в продажах, рабочем персонале, строительстве, транспорте и логистики, туризме и HoReCa», — отметили в hh.ru.

Количество же резюме, в которых сами соискатели сообщили о прохождении вакцинации, с 1 по 22 июня достигло рекордных 10,4 тыс. Это в два раза больше, чем в мае, и в пять раз больше, чем в начале года.

«Темпы роста упоминаний в резюме о прохождении вакцинации с начала года растет в среднем на 40% ежемесячно. Очевидно, что соискатели упоминают свой статус вакцинации как дополнительное преимущество при поиске работы. В июне 2021 г. в лидерах по числу упоминаний вакцинации находятся соискатели, ищущие работу в сфере продаж, среди рабочего персонала, в строительстве, IТ, туризме и HoReCa. В аутсайдерах по числу упоминаний вакцинации – соискатели в госслужбе, страховании, инсталляции и сервиса», — сообщали аналитики hh.ru.

Согласно исследованию Superjob.ru, COVID-статус кандидатов интересует каждого второго работодателя (опрос проводился среди менеджеров по персоналу 17—29 июня 2021 года, выборка – 1000 человек, 249 населенных пунктов, все округа России).

На собеседовании 33% спрашивают всю информацию — болел ли человек коронавирусом и делал ли прививку, 9% — только о том, перенес ли он коронавирус, столько же (9%) узнают, вакцинировался ли соискатель.

«Свою позицию менеджеры по персоналу чаще всего объясняют тем, что нанимаемые сотрудники будут контактировать с клиентами, партнерами и коллегами, а значит, не должны представлять опасности для окружающих», — говорится в исследовании (есть у «Газеты.Ru»).

Однако 49% работодателей сообщили, что они не задают таких вопросов на собеседованиях, поскольку это не имеет отношения к деловым качествам соискателя.

Внимание на COVID-статус кандидата чаще обращают в небольших компаниях с численностью персонала до 100 человек (56%). Информация о наличии иммунитета к коронавирусу особенно важна работодателям в транспортно-логистической сфере (такие вопросы задают 61% рекрутеров) и сфере продаж (52%). Реже всего COVID-статусом интересуются в сфере информационных технологий (23%) и финансов (31%).

По сравнению с январем 2021 года, когда проводилось аналогичное исследование, число работодателей, которые так или иначе интересуются COVID-статусом кандидатов, выросло: с 35% до 51%.

При этом 32% менеджеров по персоналу, спрашивающих на собеседовании, вакцинированы ли соискатели признались, что при прочих равных отдадут предпочтение кандидату, который сделал прививку от коронавируса. Они объясняют это, например, тем, что «для сферы общественного питания это сейчас очень важно», «зачем лишний раз рисковать, ведь в случае заболевания на карантин отправят весь отдел». Однако 68% рекрутеров сообщили, что не рассматривают справку о вакцинации от COVID-19 как преимущество.

Прививка — новое преимущество кандидатов?

Требование о прививке или тесте на СOVID-19 – это вынужденная эпидемиологическая мера, которую работодателям, придется учитывать, отметила в беседе с «Газетой.Ru» профессор кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Елена Яхонтова.

«Они поставлены в жесткие условия, и будут рассматривать соискателей с учетом критерия вакцинации. В свою очередь, соискатель, у которого есть справка о вакцинации, уже имеет преимущество. Это свершившийся факт», — говорит эксперт.

«Что касается сроков – хочется надеяться, что этот тренд не окажется долгосрочным и завершится уже в этом году. Пандемия – сама по себе ситуация ненормальная», — подчеркнула Яхонтова.

Пандемия показала, что это не какая-то короткая история, «где нужно сесть и переждать», обратил внимание научный сотрудник Лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ Павел Травкин. Теперь это «новая реальность, в которой мы вынуждены жить, и адаптироваться под нее», подчеркнул эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Первый «удар» в плане прививок пришелся на сферу услуг – это те сотрудники, которые чаще всего контактируют с другими людьми. При этом в дальнейшем, по мнению эксперта, работодатели будут распространять это требования и на другие сферы. Вакцинация же необходима для того, чтобы поддерживать работоспособность сотрудников и уменьшить риск распространения коронавируса.

«Работодатели понимают, что привитый с гораздо меньшей вероятностью выпадет из рабочего процесса, нежели непривитый», — подчеркнул Травкин.

При этом он не думает, что вакцинация станет каким-то сверхкритичным требованием при отборе кандидатов. Эксперт привел в пример медицинские книжки для работников общепита: «Никто же не возмущается по этому поводу». Павел Травкин предполагает, что вакцинация будет распространяться как «вещь по умолчанию». Однако людей, которые переживают по этому поводу, понять можно, подчеркивает эксперт.

В сегменте «топовых» позиций рекрутеры не сталкиваются с подобными требованиями, рассказала «Газете.Ru» хэдхантер, руководитель Лаборатории карьеры Алена Владимирская. По ее словам, собеседования сейчас в основном проходят в ZOOMe, при выходе на работу у топ-менеджеров пока этого тоже не требуют.

Эксперт специально спросила у последних четырех кандидатов, которых вывели на «топовые» позиции, привиты ли они. Оказалось, что все они прошли вакцинацию. «Топ-менеджер – он все-таки сознательный, и среди них много привитых людей», — отметила Владимирская.

Она при этом отметила, что на рынке труда сейчас высокая активность: рост интереса к поиску работы/сотрудников наблюдается как со стороны самих граждан, так и со стороны работодателей, что редко бывает летом. Однако немного увеличились сроки найма.

Это связано с тем, что компании сейчас ответственно относятся к найму, берегут деньги. Поэтому они проводят больше тестов, собеседований, добавила эксперт.