Цена ковида: Роспотребнадзор оценил ущерб от пандемии

Роспотребнадзор оценил потери российской экономики из-за пандемии коронавируса. Как сообщается в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения», потери в сумме составили более 997,06 млрд рублей.

«Даже без учета потерь непроизведенного валового национального продукта вследствие летальных исходов, стойкой и временной нетрудоспособности ущерб <...> в 1,4 раза больше суммарного ущерба от остальных инфекционных болезней», — заявили в Роспотребнадзоре.

Около 183 млрд рублей было потрачено на лечение больных в стационарах, около 108 млрд – на тестирования на коронавирус, отметили в ведомстве. Порядка 515 млрд рублей ушло на прямые выплаты из федерального бюджета для поддержки граждан и бизнеса.

Наконец, около 189,5 млрд рублей были выделены из бюджета и направлены на организацию и оказание медпомощи больным COVID-19.

Германия теряет сотни миллиардов

В конце мая газета Die Welt сообщила, что немецкая экономика потеряла €300 млрд из-за пандемии. «Пройдут годы, прежде чем потери и структурные перекосы будут сбалансированы», — заявил глава Института немецкой экономики в Кельне (IW) Михаэль Хютер.

В ходе изучения потерь, понесенных экономикой, исследователи сравнили фактический и прогнозируемый рост с так называемым потенциальным ростом. Это позволило спрогнозировать состояние экономики Германии без влияния пандемии коронавируса.

Исследователи указывают, что только за время с четвертого квартала 2020 года по второй квартал 2021 года Германия потеряла €140 млрд. Почти треть этой суммы — это потери из-за возобновления изоляции в результате второй волны COVID-19 в стране. Исследователи из IW указывают на положительную динамику заболеваемости вследствие проводимой вакцинации населения.

«Уровень вакцинации, наконец, растет, это сигнал для экономики, который нельзя недооценивать», — считает Хютер.

Оценка МИД

Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил в конце марта, что потери мировой экономики от пандемии коронавируса в два раза превысили ущерб, нанесенный кризисом 2008 года.

По его мнению, пандемия коронавируса войдет в историю как один из крупнейших вызовов XXI столетия. По оценкам экспертов, это крупнейший глобальный кризис со времен Второй мировой войны, отметил Вершинин.

«Потери мировой экономики составили более 3,5 триллиона долларов. Это уже в два раза больше, чем во время кризиса 2008 года», — сказал замминистра. Он добавил, что текущие события стали серьезной проверкой на прочность как национальных экономик, так и международных институтов.

11 марта президент России Владимир Путин назвал год пандемии коронавируса самым плохим для мировой экономики. Он отметил, что нанесенный экономической системе ущерб был хуже только от Второй мировой войны.

«Уже говорил об этом и отмечу вновь, что прошедший год оказался самым тяжелым для глобальной экономики со времен окончания Второй мировой войны. Да вы и сами об этом хорошо знаете», — подчеркнул Путин.

По его словам, в результате руководствами стран были приняты экстраординарные, а также рекордные по объемам поддержки экономические меры.

Что думает ООН

В конце прошлого года генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил, что мир ожидает сильнейший за 80 лет экономический спад. Он указал, что социальные и экономические последствия от пандемии коронавируса продолжают расти. По словам генсека организации, никакая вакцина от COVID-19 не сможет исправить ущерб, который уже был нанесен.

«Мы стоим перед лицом крупнейшей глобальной рецессии за восемь десятилетий», — сказал Гутерреш. По его словам, на планете в настоящее время растет уровень крайней бедности и угрозы голода.

Незадолго до этого ООН сообщила, что более 32 млн человек в наименее развитых странах могут оказаться в крайней нищете из-за пандемии. В организации считают, что число людей, живущих менее чем на $1,9 в день, увеличится на 3%, до 35,2%. Наиболее сильный удар пришелся на экономики наименее развитых стран.