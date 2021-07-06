К 2024 году средняя страховая пенсия превысит 20 тыс. рублей

К 2024 году среднегодовой размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров составит 20 388 рублей. Об этом со ссылкой на материалы Российской трехсторонней комиссии по рассмотрению бюджета Пенсионного фонда (ПФР) сообщает ТАСС.

Индексация пенсии составит 5,5% в год, средняя выплата сейчас – 16 789 рублей. Размер страховой пенсии увеличится на 3599 рублей.

«Индексация страховых пенсий запланирована ежегодно с 1 января… В результате среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в 2022 году 18 447 рублей, в 2023 году --19 399 рублей, в 2024 году — 20 388 рублей», — отмечается в материалах.

Ожидается, что к 2024 году страховую пенсию будут получать 38,86 млн человек – против 39,57 млн пенсионеров в 2022 году.

В материалах комиссии также отмечается, что соцпенсии в России увеличатся на 7,7% с 1 апреля 2022 года, еще на 0,3% — через год, и на 9% — с 1 апреля 2024 года. Среднегодовые размеры социальной пенсии в стране составят 10 773 рубля в 2022 году, 11 744 рубля в 2024.

На выплату накопительной пенсии в 2022 году в бюджете заложено 3,5 млрд рублей, в 2023-2024 годах – 5,5 и 7,2 млрд соответственно. На единовременную выплату пенсионных накоплений предусмотрено 30,2 млрд рублей в 2022 году, 29,3 млрд в 2023 году и 28,4 млрд рублей в 2024 году.

Пенсионеров может стать меньше

В апреле эксперты НИУ ВШЭ в докладе «Российская пенсионная система в контексте долгосрочных вызовов и национальных целей развития» предупредили, что число неспособных претендовать на страховую пенсию по старости может вырасти.

Среди главных причин — старение населения и особенности российского рынка труда, связанные с растущей неформальной или скрытой занятостью (по оценкам, около 20–25% от общего числа занятых).

«На рынке труда происходят структурные изменения: сокращение стандартных форм занятости, расширение цифровизации рабочих мест, расширение платформенной занятости [курьеры, доставщики и др., берущие заказы с интернет-платформ], а также появление разных альтернативных форматов занятости — рост фрилансерства, расширение неформальной занятости — все это сужает возможности для страхового финансирования пенсионной системы, потому что сокращает облагаемый фонд занятости»,

— пояснила один из авторов доклада в ходе его презентации, заведующая Центром комплексных исследований социальной политики Института социальной политики Оксана Синявская.

Кроме того, многие граждане получают очень низкие зарплаты, а значит, на их имя откладывается в Пенсионном фонде очень мало средств. При этом 90% всех пенсионных выплат сейчас происходят через пенсионную систему. Аналитики считают, что ее необходимо совершенствовать, иначе в ближайшие десятилетия разрыв между доходами до и после выхода на пенсию станет критичным и будет напоминать ситуацию с крайне низкими пенсиями в 1990-е годы.

С 2014 года в России заморожена накопительная часть пенсии. В действующей редакции закона заморозка действует до конца 2023-го. С 1 января 2021-го благодаря этому будет сэкономлено 669,3 млрд рублей, заявили в правительстве. Финансовые обязательства государства заморозка не отменяет и не уменьшает, отмечалось в пояснительной записке к законопроекту.

Взносы работающих граждан направляются в ПФР и формируют страховую пенсию. Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что вопрос об отмене накопительной пенсии можно будет рассматривать лишь после создания в стране системы добровольных накоплений.

Досрочная пенсия

В апреле в московском отделении Пенсионного фонда России (ПФР) напомнили, кто может выйти на пенсию досрочно.

«С 2021 года женщины, родившие и воспитавшие четырех детей до достижения ими возраста 8 лет, могут оформить страховую пенсию по старости при достижении 56 лет. <...> С 2023 года женщинам, родившим трех детей и воспитавшим их до достижения возраста 8 лет, пенсия будет назначаться в 57 лет», — рассказали в ПФР.

Кроме того, раньше общеустановленного срока может выйти один из родителей, воспитывавший ребенка-инвалида до 8 лет. В каком возрасте ребенок был признан инвалидом и как долго им оставался, не имеет значения.

На досрочную пенсию также смогут претендовать граждане с большим трудовым стажем — 42 года для мужчин и 37 лет для женщин. На пять лет раньше от установленных общих требований могут выйти на пенсию жители Крайнего Севера. Минимальный стаж при этом должен составлять 15 лет.