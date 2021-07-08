Обратная «утечка мозгов»: специалисты на удаленке могут вернуться в Россию

Примерно 3,5 млн высококвалифицированных специалистов могут вернуться из Европы на родину, сохранив в европейских странах рабочее место и продолжая трудиться на удаленке. Таков итог исследования, проведенного Высшей школой экономики, Лёвенским католическим университетом и Университетом Лилля.

«Мы назвали это обратной «утечкой мозгов»: это когда у белых воротничков из числа мигрантов, работающих в Европе, появилась возможность вернутся на родину, продолжая при этом трудиться там, где и сейчас», — пояснила «Газете.Ru» одна из авторов исследования научный сотрудник факультета экономических наук ВШЭ Ирина Бакалова.

По оценке авторов, в макрорегион «Другая Европа», в который входит 17 стран, в том числе Россия, могут вернуться порядка 577 тыс. человек.

«В этом макрорегионе Россия – самая многочисленная страна, остальные несравнимо меньше. Например, Белоруссия, Сербия, Молдавия, Албания, Ватикан, Андорра, остров Мэн. Так что большинство потенциальных возвращенцев, до полумиллиона человек, — это граждане России», — подчеркнула Бакалова.

Работают в европейских компаниях на высокооплачиваемых должностях и имеют возможность работать удаленно в основном IT-специалисты, дизайнеры, менеджеры в сфере финансовых и банковских услуг, люди творческих профессий, журналисты, инженеры.

Из опроса, проведенного учеными среди этих специалистов, следует, что 30% опрошенных на вопрос «готовы ли они отправиться на удаленку в другую страну» ответили «вероятно» и «очень вероятно». Еще треть пока не определились, и 40% сказали, что «скорее, нет, не готовы».

«Многие сказали, что реально имеют возможность уехать, уже договорились с работодателями, но ждут снятия ограничительных мер, связанных с пандемией», — отметила Бакалова.

При этом не все квалифицированные специалисты поедут именно на родину, чтобы работать оттуда удаленно на европейские компании.

«Мотиваций для переезда несколько, самые сильные из них — благоприятный климат, то есть, многие мечтают жить на берегу моря, где-нибудь в Испании, а работодателя иметь, например, в Германии», — уточнила Бакалова.

Второй мотив – «комфортные условия жизни и, наконец, желание быть ближе к родным».

Страны, в которых работа на удаленке развита сильнее всего, — это Великобритания, Германия, Франция, Швейцария, Дания, Норвегия, Швеция. Оттуда в основном и могут возвращаться «белые воротнички».

Добро пожаловать в МВД

В Минэкономразвития не смогли подготовить оперативный комментарий о том, что думают о развороте тренда российские власти и готовы ли побороться за возвращение высококвалифицированных специалистов с другими странами. Но при этом известно, что в России действует программа «золотых виз». Ее курирует ведомство. Этот проект направлен на привлечение в страну состоятельных иностранных инвесторов, готовых открывать здесь бизнес и создавать рабочие места. Для них предусмотрена процедура упрощенного оформления вида на жительство (в течение шести месяцев). Но она не подходит для менеджеров, поскольку речь идет именно об иностранцах, готовых к тому же инвестировать в РФ 30 млн рублей.

А возвращающимся из ЕС российским гражданам, менеджерам и айтишникам не стоит забывать, что если они полгода поживут в России, работая при этом на Западе, они становятся российскими налоговыми резидентами и должны будут платить налоги по месту проживания. Не считая налогов по месту работы, пояснил источник «Газеты.Ru» в правительстве.

В Минтруде по поводу удаленки и возврата на родину сообщили, что в России действует государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. «Вопросы реализации этой программы находятся в компетенции МВД России», — уточнили в Минтруде.

Чиновники не видят открывающихся новых возможностей, считает зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов.

«Можно и нужно попробовать предложить им вернуться обратно в страну, хоть немного компенсировав ту утечку интеллектуальных производительных сил, которая происходит в нашей стране, начиная с 1991 года», — заявил «Газете.Ru» депутат Щапов.

Но чтобы люди возвращались, им нужно предложить комфортные условия жизни, безопасность и видение перспективы, добавил Щапов. «А вот тут у нас пока есть серьезные проблемы. По качеству городской среды, по уровню безопасности мы сильно отстаем от западных стран», — подытожил он.

Поедут, но не сюда?

Эмиграция из России оценивается в сотни тысяч человек. С 2009 по 2019 год число выбывших из России возросло с 32 до 416 тыс., рассказал преподаватель Института мировой экономики и бизнеса РУДН Равиль Асмятуллин.

«При этом официальная статистика не учитывает россиян, живущих и работающих за рубежом, но сохранивших российский паспорт. Поэтому реальные цифры могут быть выше», — отметил эксперт, добавив, что оснований для разворота тренда пока не заметно.

С ним согласен ведущий менеджер по развитию бизнеса кадровой компании UTEAM Алексей Степанов. «Если это явление и наметилось, то оно крайне редкое. Если прогнозы экспертов НИУ ВШЭ подтвердятся и такие процессы в Европе действительно начнутся, то ожидать нечто подобное в России можно не раньше чем через два-три года при условии активного стимулирования этих процессов со стороны государства и бизнеса», — подчеркнул Степанов.

«Утечка мозгов» для России болезненная тема. России, конечно, следует подхватить этот тренд обратной «утечки». Стимулировать возвращение топовых специалистов на родину имеет прямой смысл с той точки государства. Ведь такие работники будут тратить заработанные за рубежом деньги на территории России, повышать потребительский спрос, наращивать интеллектуальный ландшафт», — объяснил Асмятуллин.

Но, скорее всего, обратный поток «белых воротничков» будет происходить преимущественно в рамках все той же Европы – из более дорогих для жизни стран в более дешевые, заключил эксперт РУДН.