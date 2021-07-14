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Бизнес

Количество туристических направлений для россиян увеличится с 24 июля

Россия на взаимной основе возобновляет полеты во Францию и Чехию

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Сергей Бобылев/ТАСС
Россия возобновляет авиаперелеты во Францию и Чехию. На французском направлении с 24 июля будут открыты 8 рейсов из Москвы и четыре – из Санкт-Петербурга. В Прагу самолеты будут летать только из российской столицы, также четыре раза в неделю.

Решение о возобновлении полетов в эти страны было принято по итогам заседания оперштаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19 в России. Провела заседание вице-премьер Татьяна Голикова.

Авиасообщение с Францией и Чехией возобновляется на взаимной основе. Будут открыты маршруты Москва-Париж (4 рейса в неделю), Москва-Ницца (4 рейса), Петербург-Париж (2 рейса) и Петербург-Ницца (2 рейса). В чешскую столицу из Москвы будут летать самолеты также четырежды в неделю.

Куда летишь ты, Русь

28 июня Россия возобновила регулярное авиасообщение с Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией и США. Улететь напрямую из Москвы можно в Вашингтон, Нью-Йорк, Брюссель, Софию, Варну, Бургас, Амман, Акабу, Дублин, Рим, Милан, Венецию, Неаполь, Ларнаку, Скопье и Пафос.

Также правительство предложило увеличить количество взаимных рейсов с Австрией, Азербайджаном, Арменией, Грецией, включая Салоники, Ираклион, Родос, Корфу, Араксос, Закинтос, и разрешить гражданам Китая и Лихтенштейна въезжать в Россию. Кроме того, россияне смогут улететь заграницу из международных аэропортов Брянска и Ульяновска.

С 10 июня авиасообщение восстановлено на взаимной основе с Австрией, Венгрией, Люксембургом, Хорватией и Албанией. Возобновлены также регулярные рейсы в Ливан, Марокко и Маврикий.

Сейчас из России также можно вылететь в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, и Узбекистан. Кроме того, совершаются рейсы в Индию, Вьетнам, Венесуэлу, Грецию, Германию, Сербию, Эфиопию, Сингапур, Катар, Южную Корею, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Шри-Ланку, Швейцарию, Финляндию и Японию. Кроме того, россияне могут отправиться на Кубу, Мальдивские и Сейшельские острова. А с 25 мая были возобновлены полеты в Исландию, на Мальту, в Мексику, Португалию и Саудовскую Аравию. 2 июня восстановлено было авиасообщение с Великобританией.

Нужен нам берег турецкий

С 12 июля власти РФ решили расширить количество турецких аэропортов, куда можно отправиться из России. Количество российских городов, откуда можно вылететь в Турцию, также расширено.

«Российские и турецкие авиакомпании смогут выполнять полеты из 45 международных аэропортов России, в том числе из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска», — заявили в Росавиации.

До этого принимали российские самолеты только Стамбул, Анкара, Анталья, Даламан и Бодрум. Теперь к ним добавился Измир.

18 июня вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что регулярное и нерегулярное авиасообщение с турецкими курортами будет восстановлено с 22 июня. Рейсы были разрешены из 32 городов России. Такое решение было принято по итогам заседания оперштаба «с учетом обсуждения и полноценного рассмотрения этого вопроса всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти».

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что любая заграничная поездка россиян — это «личный риск и личная ответственность каждого человека». Голикова с ним согласилась и предупредила путешественников, что у других стран нет прямых обязательств по оказанию медпомощи россиянам в случае заболевания COVID-19.
В то же время, по словам Голиковой, Турция готова принять необходимые меры в случае заболевания россиян во время отдыха на курортах этой страны.

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