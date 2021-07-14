ОПЕК+ отдал добычу Эмиратам

ОАЭ удалось договориться с ОПЕК+ об условиях добычи нефти, сообщил Bloomberg. Базовый уровень производства, от которого отсчитывают квоты, повысят для Эмиратов до 3,65 млн баррелей в сутки (б/с). В обмен ОАЭ должны поддержать продление сделки до конца 2022 года. «Газета.Ru» — о том, что будет с рынком нефти.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) достигли предварительного соглашения со странами ОПЕК+ по условиям добычи нефти, сообщил Bloomberg со ссылкой на одного из делегатов.

По его словам, теперь Эмираты должны согласиться на продление сделки до декабря 2022 года (истекает в апреле того же года), на чем настаивает Саудовская Аравия – один из крупнейших производителей. Решение должны одобрить все члены ОПЕК+, в ближайшее время будет назначена очередная встреча. Источник Reuters также утверждает, что ОАЭ и остальным участникам картеля удалось достичь компромисса.

В Минэнерго ОАЭ, однако, заявили, что соглашение с ОПЕК+ пока еще достигнуто и консультации продолжаются. «Отметим недавние сообщения в СМИ о достижении компромисса между участниками ОПЕК + и ОАЭ по сделке о поставках нефти. Подчеркнем, что соглашение с ОПЕК+ пока не достигнуто. Между заинтересованными сторонами продолжаются обсуждения и консультации», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Ранее ОАЭ фактически сорвали встречу ОПЕК+ по продлению сделки, потребовав пересмотреть ее параметры. В Абу-Даби утверждали, что их базовый уровень добычи слишком низкий (от него отсчитываются квоты). По данным Bloomberg, для ОАЭ его повысят примерно с 3,17 млн б/с до 3,65 млн б/с, новый базовый уровень начнет действовать с мая 2022 года. Сама же страна рассчитывала, что норму увеличат до 3,8 млн б/с.

Напомним, действующее соглашение ОПЕК+ вступило в силу в мае прошлого года. Тогда страны согласились сократить добычу на рекордные 9,7 млн б/с — и добились этого. По мере того, как ситуация в мировой экономике стала улучшаться, страны выходили из локдаунов и спрос начал восстанавливаться, ограничения на добычу постепенно ослабляли.

По состоянию на июль, участники сделки вернули на рынки около 4 млн б/с.

Объем добычи нефти ОАЭ в базовом периоде, а именно в октябре 2018 года, составлял 3,2 млн б/с, пояснила «Газете.Ru» доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Тамара Сафонова. При этом фактическая добыча, по данным отчета ОПЕК, в январе-мае 2021 года ограничилась 2,6 млн б/с.

«Вероятно, корректировка базового уровня позволит Эмиратам нарастить объемы добычи на 0,45 млн б/с после истечения срока действующего соглашения ОПЕК+ в апреле 2022 г», — полагает эксперт.

По словам Сафоновой, в целом согласованное повышение добычи нефти с августа по декабрь 2021 года приведет к появлению на мировом рынке дополнительных 0,4 млн б/с, что не приведет к глобальным излишкам сырья. «Однако остается потенциальный риск выброса на мировой рынок дополнительных объемов нефти стран-производителей, не участвующих в пакте ОПЕК+», — добавила она.

Для нефтяного рынка достижение компромисса было бы «долгосрочным позитивом», заявил «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Он пояснил, что если договоренности по дальнейшему объему добычи не будут достигнуты, есть риск, что участники ОПЕК+ начнут нарушать прежние условия соглашения, которые фактически прекратили свое действие после провала встречи альянса в начале июля.

Продление сделки ОПЕК+ до конца 2022 года обеспечило бы стабильность политики производителей нефти, отметил эксперт. По словам Бабина, она уже доказала свою эффективность: цены на нефть быстро вернулись на докризисные уровни с многолетних минимумов, достигнутых весной 2020 из-за пандемии и развала предыдущего соглашения ОПЕК+.

«Поэтому на первоначальное сообщение Bloomberg о возможном достижении договоренностей нефть отреагировала ростом, котировки Brent обновили недельный максимум, однако затем вернулись в небольшой минус, так как даже достижение компромисса ОПЕК + означает постепенное увеличение добычи до конца 2021 года на потенциальные 2 млн б/с. С учетом текущего восстановления нефтяного спроса этого может даже оказаться недостаточно для его удовлетворения. Однако на фоне очередной глобальной вспышки пандемии и новых штаммов, потенциально более заразных, остается неопределенность относительно более долгосрочной динамики мировой экономики и спроса на нефть», — рассказал аналитик.

Он добавил, что

для российского бюджета сохранение высоких цен на нефть, естественно, будет выгодно.

«С другой стороны, из-за ограничений, наложенных на наше производство нефти в рамках соглашения ОПЕК+, поступление экспортной выручки ниже, чем при тех же ценах до кризиса. Это обуславливает относительную слабость рубля, которая обеспечивает более высокую рублевую стоимость барреля нефти, что компенсирует госбюджету эту экспортную недостачу», — добавил Дмитрий Бабин.

В случае достижения соглашений с ОАЭ краткосрочным эффектом будет некоторое снижение цены на нефть, что и происходило сегодня, рассказал «Газете.Ru» директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Марсель Салихов. Основная причина заключаются в следующем: на рынке бытовало мнение о том, что при отсутствии соглашения страны ОПЕК+ не будут увеличивать добычу и наращивать поставки на рынке. Соответственно, если Саудовская Аравия и ОАЭ не договорятся, то начинают действовать прошлые договоренности об увеличении поставок.

«Однако в данном речь идет исключительно о краткосрочном эффекте. В долгосрочном плане достижение договоренностей и сохранение сделки ОПЕК+ выгодны странам, участвующим в соглашении. Как показал опыт прошлого года, ценовая война не выгодна никому. Таким образом, сохранение сделки ОПЕК+ и продление на рынке означают дополнительную стабильность нефтяного рынка и более высокий уровень цен. Основным риском для соглашения является то, что и другие страны-участники соглашения могут, вслед за ОАЭ, потребовать пересмотра параметров собственной добычи. Однако подобных заявлений не было, и большая часть стран ОПЕК+ не может нарастить добычу», — считает эксперт.