«Остается только замотать шланги»: почему резко подорожал бензин

Второй день подряд биржевые индексы бензина марки Аи-92 обновляют рекорды. Цены растут вслед за нефтью и спросом в отпускной сезон. В Минэнерго сообщили «Газете.Ru», что рекомендовали производителям топлива нарастить объемы, добавив, что отгрузки бензина в этом году и так выше допандемийных значений.

Цена бензина выросла за день на 0,2%, до 56,12 тыс. руб. за т. С начала месяца рост составил 2,6%. Рекорды также обновляют сжиженные углеводородные газы (СУГ): они подорожали на 0,8%, до 39,17 тыс. руб. за т. В июле стоимость поднялась на 10,6%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Сложился целый ряд негативных факторов, которые давят на рынок, говорят аналитики. Помимо высоких цен на нефть, что делает экспорт более привлекательной альтернативой продажам на внутреннем рынке, есть еще неопределенность по сделке ОПЕК+ и внутренние факторы. В агентстве Argus недостаточное предложение топлива связывают с проведением летних ремонтов на российских нефтеперерабатывающих заводах в Астрахани, Ачинске, Антипино, Самаре и в Нижнекамске.

Как заявили «Газете.Ru» в Минэнерго, министерство довело до нефтекомпаний рекомендации по повышению производства, и Минэнерго России уже фиксирует повышенные объемы производства и поставок на внутренний рынок.

«Ежесуточные отгрузки по бензинам на внутренний рынок с начала июля находятся на уровнях в 55,9 тыс. тонн по АИ-92 и 42,7 тыс. тонн по бензину АИ-95, что превышает уровень аналогичного периода 2019 года», — сообщили в пресс-службе министерства.

При этом в Минэнерго подчеркивают, что на бирже дефицита товара нет и кроме того «успешно работает демпферный механизм». Демпфер частично покрывает разницу между внутренней оптовой и экспортной ценой за счет бюджета, чтобы даже при высоких экспортных ценах нефтекомпании поставляли топливо внутри РФ и не слишком поднимали цены.

В июне федеральная казна перечислила нефтяникам почти 100 млрд рублей, следует из данных Минфина, и половину от этой суммы (51,2 млрд рублей) составили выплаты по демпферу на бензин и дизель, а еще 46,8 млрд пришлось на обратный акциз. В общей сложности с начала года бюджет доплатил нефтяным компаниям 125,1 млрд рублей в рамках системы, введенной в ответ на бензиновый кризис 2018 года.

Но цены растут несмотря на выплаты нефтяникам.

Как заявили «Газете.Ru» эксперты,

на биржу попадает слишком мало бензина при высоком спросе в сезон отпусков и сельхозработ.

«Российский топливный союз, который представляет независимых игроков топливного рынка, лоббирует указ о повышении квот по выставлению продуктов на биржу и запрет специализированным компаниям рынка участвовать в сессиях, чтобы они не покупали сами у себя», — говорит создатель платформы по онлайн-покупке топлива Benzuber Артем Скворцов.

Проект совместного приказа ФАС и Минэнерго об увеличении нормативов биржевых продаж нефтепродуктов для доминирующих компаний на 1% сейчас проходит стадию публичных обсуждений. Текст приказа размещен на портале regulation.gov.ru.

Чиновники хотят повысить нормы продаж на бирже для бензина — с 11% до 12% от уровня его производства компанией-участницей торгов, дизельного топлива — с 7,5% до 8,5%.

Как поясняет Скворцов, сейчас оптовая цена на бирже находится очень близко к розничной цене на АЗС, при этом повышать отпускные цены в рознице заправки не могут из-за негласных договоренностей держать рост наравне с инфляцией или нарваться на проверки ФАС в случае нарушений. Это ставит в неравное положение розничные компании с вертикально интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК), которым принадлежат НПЗ и которые могут компенсировать убытки за счет экспорта нефти и других источников дохода.

К концу июня, по данным Росстата, цены на бензин увеличились на 4,4% при инфляции в 4,2%. Такой подход приводит к убыточности розничного бизнеса как у нефтекомпаний, так и у независимых игроков.

«Если так будет продолжаться, то независимым игрокам в топливной рознице остается только замотать шланги и плакать», — говорит Скворцов, предупреждая, что «первым взвоет Дальний Восток», где много независимых сетей АЗС.

Как писал «Ъ», Российский топливный союз (РТС, объединяет независимые сети АЗС) в письме к премьеру Михаилу Мишустину на прошлой неделе сообщил, что с середины декабря 2020 года биржевые цены на АИ-92 и АИ-95 выросли на 25,6% и 29,7%, а розничные — лишь на 4,6–4,9%. И предупредил, что резкий рост оптовых цен, в разы превысивший уровень текущей инфляции, в условиях ограничения роста розничных цен индексом инфляции привел к длительному периоду работы розничных операторов в убыток, риску банкротства и закрытию независимых сетей.

Если вертикально-интегрированные нефтяные компании обяжут больше продукции продавать через биржу, то это может стабилизировать оптовые цены или даже опустить их, считает создатель платформы по онлайн-покупке топлива Benzuber Скворцов. Но при текущем положении дел он не видит факторов для снижения цен в обозримой перспективе.

Рыночные аналитики прогнозируют продолжение роста цен на бензин как минимум до осени, т.е. конца «высокого» сезона.

«Пока дефицита бензина нет и, скорее всего, не будет на внутреннем рынке, но вопрос сглаживания оптовых и розничных цен остается открытым. Рост цен может продолжиться до середины августа или сентября, после чего будет снижение», — надеется главный инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин.