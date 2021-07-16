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Бизнес

В Севастополь пустят только привитых туристов. Какие правила действуют в других городах Крыма

В гостиницы Севастополя больше не будут заселять по ПЦР-тестам

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»
В Севастополе с сегодняшнего дня туристов не будут заселять по отрицательным ПЦР-тестам на коронавирус. Теперь гостиницы будут принимать у себя только привитых или переболевших людей. Однако граждане могут просто выбрать другие места в Крыму, рассказали «Газете.Ru» представители туроператоров. В АТОР при этом отметили, что в Севастополь ездят больше ради экскурсий, и туристы как приезжали, так и будут приезжать.

В Севастополе с 16 июля нельзя будет заселять в отели туристов по отрицательным ПЦР-тестам на коронавирус. Это связано с указом губернатора города Михаила Развожаева, вступившим сегодня в силу.

Туристы должны будут предоставить сертификат о вакцинации или справку о наличии антител к коронавирусу, которая должны быть выдана не позднее чем за 30 дней до заселения.

С 28 июня по 31 июля в Севастополе также была запрещена работа кафе, баров, столовых и других заведений общепита с 23:00 до 08:00. Работа навынос и доставка заказов разрешена. Предприятия, которые находятся на территории объектов транспортной инфраструктуры, могут работать в ночное время. Кроме того, на территории кинотеатров теперь нельзя торговать едой или непищевой продукций и др.

По словам гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, по сравнению с началом июля загрузка туристов на этой неделе упадет примерно в два раза. Часть туристов, однако, успели заехать по старым правилам. Некоторые туристы решили отправиться в Крым, поскольку он находится рядом.

«Продажи Крыма в целом идут тоже не очень хорошо, но причина, видимо, не в ограничениях — там их практически нет. А в том, что коронавирусная ситуация не очень хорошая, туристов это беспокоит. Они сократили бронирования по всем направлениям», — сказал Ромашкин «Газете.Ru».

В целом ситуация пока чуть лучше, чем в 2019 году, и заметно лучше, чем в 2020-ом, потому что «хуже него быть уже ничего не может», добавил он.

В Севастополь едут около 3% от общего объема туристов, которые выбирают крымское направление, отметил в беседе с «Газетой.Ru» вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор туроператора «Алеан» Илья Уманский. Поэтому существенного влияние на общую картину это оказать не может, добавил он.

«Традиционно Севастополь — это более экскурсионное направление, нежели пляжное. С этой точки зрения он по большому счету ничего не потерял, туристы как приезжали туда на дневные экскурсии для посещения Балаклавы и самого Севастополя, так и будут приезжать», — считает Уманский.

Введение в Севастополе новых ограничений вряд ли сильно повлияет на популярность Крыма среди отдыхающих этим летом, считает руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

«Туристы, не желающие для заселения в отели предоставлять сертификат о прохождении полного курса вакцинации или справку о наличии антител, скорее всего, просто выберут для отпуска альтернативные курорты полуострова», — сказала она «Газете.Ru».

В OneTwoTrip при этом не отмечают повышенного числа заявок на отмену бронирований авиабилетов в Крым.

«Более того, доля авиазаказов, например, в Симферополь в августе увеличилась на 12,5% в сравнении с аналогичными показателями июля, а цена билета в одну сторону снизилась почти на 20% и составила 7700 рублей», — добавила Елена Шелехова.

В «Авиасейлс» сообщили «Газете.Ru» что по сравнению с прошлой неделей спрос на популярные российские направления вырос. В Севастополь – на 8% (средний чек 13 тыс. руб.) Сочи – на 15% (11 тыс. руб.), Анапу — на 11% (10 тыс. руб.), Геленджик — на 5% (10 тыс. руб.). Исключение — Краснодар, спрос снизился на 2% (10 тыс. руб.).

В Севастополе за последние сутки выявили 122 новых случая заражения коронавирусом, за все время — 18 523. Умерли за сутки три человека (всего 791), выздоровели 129 (16 199). В Республике Крым за сутки зарегистрировали 394 новых заболевших (53 953), умерли семь человек (1631), выздоровели 225 (46 800).

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