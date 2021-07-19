Накормить борщом: как власти будут бороться с ценами

Торговые сети ожидают скорого падения цен на овощи — новый урожай поступает с небольшой задержкой, что привело к подорожанию «борщевого» набора. Тем не менее на рынке розничной торговли опасаются, что сдержать рост стоимости продуктов не удастся. О причинах сложившейся ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Минпромторг будет требовать от крупных ретейлеров, чтобы снижение стоимости овощей у производителей отражалось и на ценах в магазинах. Об этом в понедельник, 19 июля, заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов.

«Безусловно, мы будем требовать от крупного ретейла, чтобы это снижение цен транслировалось в полку, как мы всегда в общем-то и работали», — сказал он на совещании с членами правительства и главами регионов, состоявшемся на площадке «Единой России» с участием экспертов, парламентариев и представителей торговых сетей.

Снизить стоимость «борщевого» набора

В ходе заседания обсуждались возможные шаги по снижению цен на продукты питания. Глава Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев сообщил, что поступление нового урожая отечественных овощей началось в середине июля с небольшим опозданием. Однако торговые сети вскоре ожидают падения стоимости их закупки.

«Цены у поставщиков картофеля и капусты выросли в 1,5 раза относительно июля 2020 года, моркови — в 2,5, свеклы — в четыре раза», — уточнил он, добавив, что в середине июля 2021-го наблюдается некоторое снижение стоимости по сравнению с прошлым месяцем.

В то же время Караваев указал на определенные опасения, что удешевление приостановится из-за накопленных у производителей издержек. По его словам, торговые сети продолжают получать требования от поставщиков об увеличении цен в третьем квартале. Они обосновывают это ростом себестоимости. «На яйца, после сезонного снижения, мясо птицы, молочные продукты - в среднем на 5-7%», — сказал глава ассоциации.

Позиция президента

Ситуацию с подорожанием «борщевого» набора в ходе ежегодной прямой линии комментировал ранее президент РФ Владимир Путин. По его словам, это произошло из-за нехватки собственной продукции на внутреннем рынке.

«У нас своей продукции не хватило. В прошлом году мы произвели 19 млн тонн картошки, в этом будет примерно 22 млн. И, надеюсь, нам хватит с лихвой вот этой разницы. Поэтому завозят, как правило, из-за границы, в частности, из Белоруссии, Турции... Овощи и фрукты у нас производятся пока в недостаточном для внутреннего потребления объеме», — пояснил глава государства, отметив, что новый урожай поспособствует снижению цен, если аграриям удастся собрать достаточное количество овощей и фруктов.

«Скоро будет урожай овощей, и надеюсь, это отразится на ценах», — добавил президент. Он также отметил, что производство куриного мяса и свинины в стране вышло на такие объемы, которые позволили не только закрыть внутреннюю потребность, но и заработать рекордную сумму на экспорте.

Подорожание хлеба

Кроме того, 30 июня Путин анонсировал «решение, связанное с тем, чтобы сдержать цены на хлебобулочные изделия». Их стоимость сейчас стабильна, проинформировали 19 июля в пресс-службе Минсельхоза. В ведомстве добавили, что дальнейший рост цен не ожидается.

«За последний год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки выросли на 4,6%, на хлеб из ржано-пшеничной муки - на 5,9%, что сопоставимо с уровнем инфляции», — сообщили в министерстве.

В ведомстве уточнили, что стоимость сырья на данный момент снижается. Кроме того, приняты меры господдержки производителей – в частности, субсидии на возмещение части затрат «высоко востребованы». «Освоение средств на поддержку мукомольных предприятий составляет 81,12%, хлебопекарных - 47,61%. Все предприятия, получающие субсидии, берут на себя обязательства по неповышению цен», — пояснили в Минсельхозе.

Хлебозаводы ранее предупредили ретейлеров о повышении с августа цен на их продукцию на 7-12% - такие данные в понедельник опубликовала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на торговую сеть «Верный».

Федеральная антимонопольная служба в свою очередь не усмотрела оснований для повышения цен на хлеб, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. В ведомстве подчеркнули, что в случае выявления подобных случаев будут приниматься меры антимонопольного реагирования.

Снизить торговые наценки

Для координации работы по урегулированию цен на продукты питания будет сформирована рабочая группа. Ее возглавит вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев. Депутаты предлагают принять ряд мер для стабилизации ситуации.

«Предлагаем правительству России рекомендовать торговым сетям срочно подписать соглашения с отраслевыми союзами и ассоциациями сельхозпроизводителей под контролем соответствующих министерств о снижении торговых наценок на социально значимые продовольственные товары. Прежде всего, на овощную продукцию», — рассказал Гордеев.

По его словам, региональные органы власти необходимо наделить правом контроля за исполнением этих соглашений на местах. Кроме того, следует организовать поставки в регионы овощей и фруктов без торговых наценок. «Необходимо организовать поставки сельхозпродукции от производителей для ее реализации на городских рынках и ярмарках напрямую населению. Без посредников. Сделать это на весь сезон уборки урожая текущего года», – предложил он.

Как регулируются цены

Ранее чиновники могли вмешиваться в ценообразование социально значимых товаров, только если они подорожали минимум на 30% за последние 30 дней. В конце прошлого года глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил снизить планку роста стоимости продуктов до 10%, и премьер-министр Михаил Мишустин эту идею поддержал. В итоге поправки в закон убрали ограничения по времени и размеру роста цен - их дополнительно устанавливает постановление правительства.

Теперь для стабилизации стоимости отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости правительство может устанавливать предельно допустимые розничные цены на срок до 90 дней, если эти продукты подорожали на 10% и более в течение 60 дней.

Напомним, в декабре 2020 года Путин назвал недопустимой ситуацию, когда у людей не хватает денег на продукты. Вскоре после этого кабмин принял ряд срочных мер для стабилизации ситуации.

Прогнозы экспертов

Глава Союза потребителей России Петр Шелищ считает, что цены на главные продукты питания по-прежнему будут расти. Этой осенью, по его мнению, может подорожать все.

В свою очередь, доктор экономических наук Игорь Николаев отметил, что российский рост цен невозможно объяснить ситуацией на мировых продовольственных рынках – об этом свидетельствует колоссальная разница в инфляции на Западе и в нашей стране.

«По некоторым овощам есть положительная тенденция, за первую половину июля подешевели на 5–6% помидоры и огурцы. Морковь – да, становится все дороже и дороже. С начала года она выросла в цене в 2,5 раза, это, конечно, беспрецедентно. На ситуацию в том числе повлияли и те неуклюжие попытки госрегулирования цен, которые мы наблюдали зимой. Казалось бы, они касались не моркови, а сахара и растительного масла. Если государство заморозило цены на одни продукты, это сигнал для продавцов и производителей: нет никакой гарантии, что завтра не заморозят на другие. И это стимулирует рост цен», — пояснил Николаев.

Сколько мы платим за один поход в магазин

Средний чек одной покупки россиянина в июне 2021 года составил 605 рублей: на 1,6% меньше, чем в предыдущем месяце, но на 2% больше, чем год назад.

Реальные расходы населения также сократились на 3,9% к маю 2021-го, однако выросли на 2,7% в годовом выражении.

«На месячную динамику среднего чека влияет сезонный фактор. Кроме того, в текущей ситуации можно констатировать факт существенного влияния эпидемии на динамику расходов россиян», — отметила исполнительный директор «Ромир» и MILE Group Инна Караева, комментируя итоги исследования холдинга.

По данным социологических служб, 58% россиян считают рост цен главной проблемой общества. Еще 40% указали на бедность и обнищание населения, а 36% — на увеличение уровня безработицы.

Продуктовые карточки

В феврале глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса предложила ввести продуктовые сертификаты для малоимущих. 54% опрошенных положительно отнеслись к этой идее, негативно ее восприняли 39% респондентов.

По состоянию на 11 июля, заметнее всего выросли цена на мясо и птицу – таковы оценки 44% участников опроса Фонда «Общественное мнение».

Почти столько же – 43% россиян – назвали наиболее подорожавшими овощи и фрукты, 42% - растительное масло, 41% - яйца, 40% - молоко, 39% - сахар, по 35% - хлеб и рыбу.