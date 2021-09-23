Национальный интерес

Совет директоров «Лукойла» в ноябре должен утвердить стратегию развития на ближайшие 10 лет. Она подразумевает приоритетность российских проектов над зарубежными. Подтверждением тому стало подписание компанией соглашения с «Газпром нефтью» о создании СП для разработки крупного нефтегазового кластера в Ямало-Ненецком автономном округе. Что заложено в новой стратегии «Лукойла» – в материале «Газеты.Ru».

«Проекты в России всегда были и остаются главным приоритетом для «Лукойла», мы видим для этого огромный потенциал, – заявил на церемонии подписания соглашения с «Газпром нефтью» о создании совместного предприятия президент «Лукойла» Вагит Алекперов. – Компания заинтересована в увеличении инвестиций и в добыче, и в переработке углеводородов на территории нашей страны. Мы активно развиваем новые месторождения в Западной Сибири, Тимано-Печоре, Каспийском и Балтийском морях и в других регионах России, продолжаем реализацию точечных проектов глубокой переработки нефти на российских НПЗ».

На Ямал

Новое СП займется разработкой крупного нефтегазового кластера в Надым-Пур-Тазовском регионе Ямало-Ненецкого автономного округа. Предприятие создают на базе «Меретояханефтегаз», дочернего предприятия «Газпром нефти». Ядром нового центра добычи станет Тазовское нефтегазоконденсатное месторождение, введенное в эксплуатацию в июне этого года. Также будет вестись разработка Северо-Самбургского и Меретояхинского месторождений и двух Западно-Юбилейных лицензионных участков. Совокупные геологические запасы нового кластера составляют более миллиарда тонн нефти и около 500 миллиардов кубометров газа. Значительная их часть относится к категории трудноизвлекаемых.

«Меретояханефтегаз» — первый актив, которым «Лукойл» и «Газпром нефть» будут управлять на паритетных началах. Инвестиции в его развитие в среднесрочной перспективе составят более 200 миллиардов рублей. Как сказал «Коммерсанту» Андрей Полищук из Райффайзенбанка, «Лукойл» может позволить себе как вложить существенные инвестиции в проект с учетом значительного свободного денежного потока, который в первом полугодии вырос в 3,4 раза, до 275,8 миллиарда рублей.

«Это сложно-построенные месторождения, но и у «Лукойла», и у «Газпром нефти» есть накопленный опыт, технологические группы, которые в состоянии разрабатывать данные месторождения, - отметил Вагит Алекперов. – Инфраструктура сегодня создана – «Газпром нефть» уже запустила первое месторождение, рядом находятся блоки «Лукойла», поэтому по логистике мы сегодня не видим никаких сложностей в доставке нефти до наших нефтеперерабатывающих заводов, так и по логистике доставки газа до системы «Газпрома»».

Один к четырем

Соглашение с «Газпром нефтью» о совместной разработке трудноизвлекаемых запасов нефти и газа является еще одним подтверждением сохранения приоритетов в работе компании – основной фокус направлен на проекты внутри России. А недавно Вагит Алекперов раскрыл долю российских проектов в общем объеме капитальных затрат компании – более 80 процентов по итогам 2020 года. По его словам, уровень свыше 80 процентов в инвестиции в России планируется сохранить и в будущем – это решение будет закреплено в новой стратегии «Лукойла», которую компания планирует утвердить в ноябре. Документ предусматривает «разделение инвестиций – 80 процентов на территории России и 20 процентов - за пределами России». В 2021 году на Россию придется около 400 млрд из диапазона 470-490 млрд рублей общих инвестиций, озвученного на августовском конференц-звонке компании с инвесторами. Решение об увеличении бурения на территории России гарантирует не только стабилизацию производства, но и его рост примерно на 1,5-2 процента в год после 2022 года.

Все эти цифры опровергают мнения некоторых экспертов о неизбежном падении добычи нефтяной компании в России из-за того, что новых доступных проектов на российском рынке недостаточно, а на основных ее активах, расположенные в Западной Сибири добыча находится в стадии стагнации.

В действительности «Лукойл» даже такой сложный для всей экономики 2020 год завершил с прибылью, восстановил уже две трети добычи нефти по сравнению с маем 2020 года, когда в действие вступила обновленная сделка ОПЕК плюс, и сейчас готов к дальнейшему ускорению в своем развитии. На фоне увеличения квот в рамках сделки, «Лукойлу» уже удалось вернуть в работу более половины из 8 тысяч остановленных в разгар пандемии скважин. В настоящее время объем свободных мощностей компании оценивается в 90 тысяч баррелей в сутки. Их пока невозможно запустить из-за сохранения ограничений в рамках ОПЕК плюс.

На земле и море

«У нас есть потенциал. Компания обеспечена эффективными запасами, – заявил Вагит Алекперов в интервью газете «Коммерсант». – Решение об увеличении бурения на территории России гарантирует не только стабилизацию, но и рост добычи». И компания стремится использовать все инвестиционные возможности.

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Так, например, на море «Лукойл» открыл в России две новые нефтедобывающие провинции – в Каспийском и Балтийском морях, и сегодня продолжает их развитие: на Каспии уже в следующем году планируется запуск нового месторождения имени Валерия Грайфера, на Балтике – месторождения D33 в 2024 году. В сумме эти два проекта обеспечат дополнительную добычу примерно в 3 миллиона тонн нефти ежегодно.

На суше основные перспективы связаны с добычей трудноизвлекаемых запасов. По проектам с низкой проницаемостью пластов в Западной Сибири – крупнейший из них Имилорское месторождение – «Лукойл» недавно отчитался о «двузначном росте добычи» к прошлому году. Имилорское месторождение находится в активной стадии разработки, продолжается эксплуатационное бурение. В 2020 году введено 117 добывающих скважин со среднесуточным дебитом нефти 17 тонн в сутки. Всего в эксплуатации находится более 300 нефтяных скважин, обустроено 29 кустовых площадок. С 2015 года открыто 8 новых залежей углеводородов. В прошлом году объем добычи на нем вырос более чем на 20 процентов по сравнению с 2019 годом.

Увеличение объемов буровых работ позволяет поддерживать и даже увеличивать добычу и на зрелых месторождениях. На это направление компания также собирается направить значительные инвестиции. Объем буровых работ к 2023 году планируется увеличить примерно на четверть – до 4 миллионов метров проходки в год.

Особое отношение у «Лукойла» к вязкой и сверхвязкой нефти. Компания вложила 250 миллиардов рублей в обустройство таких месторождений. Это включает в себя строительство заводов, комплексов по подготовке пара, который закачивается в месторождения. Речь идет в первую очередь о месторождениях в Республике Коми, где в конце прошлого года был отменен особый налоговый режим. Сейчас «Лукойл» продолжает переговоры с правительством и в случае достижения компромисса, обеспечивающего рентабельность добычи, компания намерена резко увеличить свои инвестиции.

Продолжается развитие и нефтеперерабатывающих заводов «Лукойла». Например, с запуском комплекса переработки нефтяных остатков в Нижнем Новгороде в 2021 году показатель глубины переработки по группе «Лукойл» достигнет 95 процентов. Также расширится газоперерабатывающие мощности на заводе компании в Буденновске. Среди перспективных проектов – строительство комплекса каталитического крекинга на пермском предприятии и установки по производству полипропилена на НПЗ в Нижнем Новгороде.

Что же касается зарубежных проектов, совсем отказываться от них не имеет смысла ни с экономической, ни с политической точки зрения. Во-первых, это, конечно, и обмен опытом с ведущими мировыми компаниями, в партнерстве с которыми «Лукойл» работает, например, в Норвегии, Казахстане, Мексике и странах Ближнего Востока и Африки. А во-вторых, что не менее важно – укрепление позиций России в мировой энергетике, вклад компании в развитие международного сотрудничества через реализацию совместных проектов.

При этом, как ни раз подчеркивал Вагит Алекперов, «Лукойл» тратит на инвестиции за рубежом только те деньги, которые там же и заработал. Полученная в России прибыль остается на внутреннем рынке в виде новых инвестиций и, конечно, налогов – составляющих в структуре выручки компании около 50%.