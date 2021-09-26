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Бизнес

«Радиационный фон в районе АЭС нормальный»

Четвертый энерглоблок Калининской АЭС остановлен из-за срабатывания автоматики

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Константин Чалабов/РИА «Новости»
Пресс-служба концерна «Росэнергоатом» сообщила, что четвертый энергоблок Калининской АЭС, расположенной в Тверской области, остановлен действием автоматики. Причины срабатывания системы выясняются, однако в компании сообщили, что радиационный фон в районе станции соответствует нормальным значениям.

Четвертый энергоблок Калининской атомной электростанции, расположенной недалеко от города Удомля Тверской области, остановлен в связи со срабатывание автоматики, сообщил в своем Telegram-канале концерн «Росэнергоатом».

«26 сентября в 10:01 действием автоматики остановлен четвертый энергоблок Калининской АЭС. Причины срабатывания автоматики выясняются. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. <...> Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений», — говорится в сообщении.

Срабатывание могло произойти по целому ряду причин. У каждого сложного технического сооружения, которым безусловно является АЭС, существуют сценарные условия, при которых может сработать автоматика. Она как раз и существует для того, чтобы без участия человека срабатывать в случае необходимости, исходя из значений разных параметров.

Регулирование мощности реактора типа ВВЭР-1000 (те, что эксплуатируются на Калининской АЭС — «Газета.Ru») осуществляется системой управления и защиты (СУЗ) — изменением положения в активной зоне кластеров из стержней с поглощающими элементами (трубками с карбидом бора), а также изменением концентрации борной кислоты в воде первого контура.

Ранее в среду, 22 сентября, сообщалось, что на станции проводились противоаварийные тренировки, а также отработка действий сотрудников и пожарных служб в условиях подобной ситуации.

Целью учений была проверка готовности работников АЭС к управлению, локализации и ликвидации условной «запроектной» аварии. Сценарий тренировки предполагал полное обесточивание одного из энергоблоков Калининской АЭС с последующим приведением в действие передвижной противоаварийной техники, необходимой для подачи электроснабжения и подачи воды.

Главный инженер станции Александр Дорофеев пояснил, что независимые источники подачи воды и электроснабжения систем безопасности установлены на всех энергоблоках Калининской АЭС.

«Это дизель-генераторы мощностью 2 МВт и 0,2 МВт, передвижные насосные установки высокого давления, мотопомпы с различными характеристиками производительности и напора», — отметил он, добавив, что во время тренировки энергоблоки Калининской АЭС работали в штатном режиме, никакие вмешательства в их работу не проводились.

В середине июля прошлого года сообщалось, что на энергоблоке №4, который в воскресенье, 26 сентября, был остановлен автоматикой, проводился плановый капитальный ремонт, для чего его останавливали на 42 дня. В ходе ремонта были проведены работы по перегрузке и отгрузке ядерного топлива, контроль состояния металла корпуса реактора, ремонт теплообменного оборудования.

Напомним, что установленная мощность Калининской АЭС, расположенной на севере Тверской области в 350 километрах от Москвы, составляет 4000 МВт. Станция состоит из двух очередей, каждая из которых включает в себя два энергоблока, мощностью 1000 мегаватт. Первые два блока станции были запущены в 1984 и 1986 годах. Третий энергоблок был введен в эксплуатацию в 2004 году, а в 2011 состоялся запуск энергоблока №4 (остановленного сегодня автоматикой станции).

На станции используются реакторы типа ВВЭР-1000 (водо-водяной энергетический реактор), которые на сегодняшний день являются самыми надежными и безопасными в мире, а также обладают наибольшей экономической эффективностью. Данный тип реакторов был разработан в СССР, разработка началась в 1954 году, а через 10 лет первый реактор такого типа был введен в эксплуатацию на Нововоронежской АЭС.

Калининская АЭС выдает мощность по высоковольтным линиям в Тверь, Москву, Санкт-Петербург и другие города.

Стоит отметить, что две самые крупные катастрофы, связанные с атомной энергетикой, произошли на реакторах другого типа. На АЭС в Чернобыле стояли реакторы типа РБМК-1000 (реактор большой мощности канальный), а на АЭС Фукусима BWR (кипящий водо-водяной реактор).

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