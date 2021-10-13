«Транснефть» может закрыть белорусскую «дочку» из-за налогов

Белорусская «дочка» «Транснефти» — «Запад-Транснефтепродукт» — стала настолько убыточной, что руководство российской компании готовится к закрытию предприятия. По словам главы «Транснефти» Николая Токарева, усугубление положения «Запад-Транснефтепродукта» — это дело рук белорусских властей. Повышение налоговой ставки на прибыль и введение экологического сбора может привести к банкротству дочернего предприятия.

В «Транснефти» считают, что дочернее предприятие компании в Белоруссии — «Запад-Транснефтепродукт» — может быть закрыто из-за действий властей республики.

«К сожалению, ситуация не меняется. В дело включились правоохранители, прокуроры, налоговики, очень много ведомств, которые приходят не помочь, а надзирать, проверять и что-нибудь еще делать. Поэтому мы, конечно, смотреть спокойно на это не будем», — сказал журналистам президент компании Николай Токарев в кулуарах Российской энергетической недели.

Он рассказал, что специалисты проведут «очень внимательный экономический аудит». «Хотя нам и так уже все ясно», — добавил Токарев, заметив, что окончательное решение будет приниматься, исходя из перспектив.

«Вот в ближайшее время, через две-три недели, будет подписание большого пакета согласованных документов двусторонних, если после этого ситуация не изменится, ну тогда вплоть до приостановки деятельности предприятия придется решать вопрос. Пока не хотели бы», — добавил он. Предполагается, что 4 ноября пройдет заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии.

В то же время Токарев сообщил, что «дочка» «Транснефти», на которой работает 700 белорусов, «обескровлена». «Предприятие работает в «минус». Конечно, эта ситуация не может устраивать «Транснефть», — подчеркнул глава российской компании. Вместе с тем он отметил, что в организации уверены, что доведение «Запад-Транснефтепродукта» до практически банкротства — дело рук властей Белоруссии.

С начала года Минск почти втрое увеличил налоговую нагрузку на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии. Так, предприятия, которые занимаются транзитом таких ресурсов, должны отдавать в белорусский бюджет 50% от прибыли вместо 18%. Кроме того, власти страны ввели экологический налог.

«Мы считаем несправедливым введение безумных налогов: по 50% за экологию, 50% еще за что-то», — сказал Токарев.

В «Транснефти» уверены, что повышение налоговой ставки является дискриминационным шагом, так как под его действие попадает только российская компания (на белорусских транспортеров нововведения не распространяются).

В феврале этого года пресс-секретарь компании Игорь Демин заявил, что такие действия Минска могут привести к банкротству дочернего предприятия, что позволит национализировать его.

«Повышение тарифа на транспортировку нефтепродуктов по территории Белоруссии может повлечь отток транзитных объемов с применением альтернативных видов транспорта и маршрутов, что приведет еще к большему падению показателей экономической деятельности «Запад-Транснефтепродукта», — приводит слова Демина РБК.

Тогда же гендиректор «Запад-Транснефтепродукта» Владимир Леонов предупредил, что в компании рассматривают различные варианты развития событий — вплоть до приостановки работы.

«Мы предлагаем белорусским коллегам внести изменения в президентский указ, исключив из него организации, осуществляющие транспортировку нефтепродуктов транзитом магистральными трубопроводами по территории Беларуси, либо существенно снизив налоговую нагрузку для данных организаций путем уменьшения экологического налога, включения его в расходы, учитываемые при налогообложении, а также снижения ставки налога на прибыль», — сказал он агентству Sputnik.

«Запад-Транснефтепродукт» транспортирует светлые нефтепродукты от российских и белорусских НПЗ на Украину и в Латвию. Для экспортного транзита используется система магистральных нефтепродуктопроводов, пролегающих по территории 21 района 3 областей Белоруссии.