Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения
Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
Экс-глава РУСАДА считает, что WADA справедливо оправдало фигуристку... 16:44
Свищев о допинге: все, что запрещено в России, почему-то... 16:43
В Екатеринбурге сняли ремейк сериала «Игра... 16:36
Червиченко о Дзюбе: он занят самолюбованием 16:35
В ОБСЕ отреагировали на задержание офицера СЦКК ЛНР... 16:26
В «Спартаке» одним словом отреагировали... 16:21
Жителям Москвы пообещали последний осенний всплеск тепла 16:20
В Польше пообещали радикально нарастить военную мощь страны 16:19
Врач Тимаков назвал людей с самым сильным иммунитетом... 16:07
В Госдуме оценили возможную натурализацию игрока... 16:06
Бизнес

«Транснефть» может закрыть белорусскую «дочку» из-за налогов

Глава «Транснефти» обвинил власти Белоруссии в создании неприемлемых для бизнеса условий

close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»
Белорусская «дочка» «Транснефти» — «Запад-Транснефтепродукт» — стала настолько убыточной, что руководство российской компании готовится к закрытию предприятия. По словам главы «Транснефти» Николая Токарева, усугубление положения «Запад-Транснефтепродукта» — это дело рук белорусских властей. Повышение налоговой ставки на прибыль и введение экологического сбора может привести к банкротству дочернего предприятия.

В «Транснефти» считают, что дочернее предприятие компании в Белоруссии — «Запад-Транснефтепродукт» — может быть закрыто из-за действий властей республики.

«К сожалению, ситуация не меняется. В дело включились правоохранители, прокуроры, налоговики, очень много ведомств, которые приходят не помочь, а надзирать, проверять и что-нибудь еще делать. Поэтому мы, конечно, смотреть спокойно на это не будем», — сказал журналистам президент компании Николай Токарев в кулуарах Российской энергетической недели.

Он рассказал, что специалисты проведут «очень внимательный экономический аудит». «Хотя нам и так уже все ясно», — добавил Токарев, заметив, что окончательное решение будет приниматься, исходя из перспектив.

«Вот в ближайшее время, через две-три недели, будет подписание большого пакета согласованных документов двусторонних, если после этого ситуация не изменится, ну тогда вплоть до приостановки деятельности предприятия придется решать вопрос. Пока не хотели бы», — добавил он. Предполагается, что 4 ноября пройдет заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии.

В то же время Токарев сообщил, что «дочка» «Транснефти», на которой работает 700 белорусов, «обескровлена». «Предприятие работает в «минус». Конечно, эта ситуация не может устраивать «Транснефть», — подчеркнул глава российской компании. Вместе с тем он отметил, что в организации уверены, что доведение «Запад-Транснефтепродукта» до практически банкротства — дело рук властей Белоруссии.

С начала года Минск почти втрое увеличил налоговую нагрузку на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии. Так, предприятия, которые занимаются транзитом таких ресурсов, должны отдавать в белорусский бюджет 50% от прибыли вместо 18%. Кроме того, власти страны ввели экологический налог.

«Мы считаем несправедливым введение безумных налогов: по 50% за экологию, 50% еще за что-то», — сказал Токарев.

В «Транснефти» уверены, что повышение налоговой ставки является дискриминационным шагом, так как под его действие попадает только российская компания (на белорусских транспортеров нововведения не распространяются).

В феврале этого года пресс-секретарь компании Игорь Демин заявил, что такие действия Минска могут привести к банкротству дочернего предприятия, что позволит национализировать его.

«Повышение тарифа на транспортировку нефтепродуктов по территории Белоруссии может повлечь отток транзитных объемов с применением альтернативных видов транспорта и маршрутов, что приведет еще к большему падению показателей экономической деятельности «Запад-Транснефтепродукта», — приводит слова Демина РБК.

Тогда же гендиректор «Запад-Транснефтепродукта» Владимир Леонов предупредил, что в компании рассматривают различные варианты развития событий — вплоть до приостановки работы.

«Мы предлагаем белорусским коллегам внести изменения в президентский указ, исключив из него организации, осуществляющие транспортировку нефтепродуктов транзитом магистральными трубопроводами по территории Беларуси, либо существенно снизив налоговую нагрузку для данных организаций путем уменьшения экологического налога, включения его в расходы, учитываемые при налогообложении, а также снижения ставки налога на прибыль», — сказал он агентству Sputnik.

«Запад-Транснефтепродукт» транспортирует светлые нефтепродукты от российских и белорусских НПЗ на Украину и в Латвию. Для экспортного транзита используется система магистральных нефтепродуктопроводов, пролегающих по территории 21 района 3 областей Белоруссии.

Скопировать ссылку
Картина дня
Вакцинированных россиян поставили на счетчик
В России запустили счетчик вакцинации от коронавируса
«Энергетический кризис в Европе может повториться»
Вице-премьер РФ Новак назвал иждивенческим подход Украины к газовому вопросу
«Американцы не уйдут с Востока»
Леонид Слуцкий – о военных планах США в Ираке, Сирии и Персидском заливе после бегства из Афганистана
В Подмосковье 20 детей попали в больницу с признаками отравления
В Нижнем Новгороде при столкновении автобуса и грузовика пострадали 15 человек
Голикова заявила о высоких показателях смертности от коронавируса в России
«Сапсан» сбил коляску с младенцем под Петербургом
Новости
Экс-глава РУСАДА считает, что WADA справедливо оправдало фигуристку из США
Свищев о допинге: все, что запрещено в России, почему-то разрешено в Америке
В Екатеринбурге сняли ремейк сериала «Игра в кальмара»
Червиченко о Дзюбе: он занят самолюбованием
В ОБСЕ отреагировали на задержание офицера СЦКК ЛНР украинскими военными
В «Спартаке» одним словом отреагировали на новость о покупке игрока «Шахтера»
Жителям Москвы пообещали последний осенний всплеск тепла
Все новости
«Повышенная общественная опасность». Зачинщиков конфликта в метро Москвы задержали
Виновники конфликта на станции метро «Текстильщики» в Москве задержаны
Космическая палеонтология: зачем Lucy летит к Троянским астероидам
Американский зонд Lucy отправился к астероидам Юпитера
Машины в базовых комплектациях чаще попадают в ДТП
Качественный свет автомобиля на треть снижает аварийность
«Чтобы стать гражданином, я должен отречься от России»
«Это, конечно, дурдом»: как жители Латвии мирятся со статусом неграждан
Нерезиновые: как правильно готовить кальмаров
Почему кальмары не были популярны в СССР и как их готовят сегодня
«Серия убийств на почве межнациональной розни»
СК заканчивает расследование убийств, о которых перед смертью рассказал Тесак
Умер актер из фильма «Будулай, которого не ждут» Борис Ташкентский
«Санкции против олигархов и компаний энергетического сектора»
В Польше предложили ЕС разработать план из-за враждебной деятельности России
Убийства без мотива: как россияне попадают в ряды оккультистов
Адвокат рассказал, чем осложняется борьба с ритуальными убийствами в России
«Ограничить скорость до 25 километров в час»
МВД и Минтранс предложили изменения в ПДД для самокатов
«Я буду просить Путина продлить сниженную цену». Сербия намерена добиваться лучшей цены на газ
Президент Сербии Вучич недоволен предложенной «Газпромом» ценой на газ
За что вас забанит Facebook в России. Подробный список
Раскрыты высказывания, за которые Facebook блокирует публикации россиян
Бунт в колонии: несколько сотен человек устроили погром
Во Владикавказе силовики подавили волнения среди заключенных

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+