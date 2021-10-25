Чем Молдавия может заменить российский газ

В преддверии переговоров с «Газпромом» о новом контракте Молдавия договорилась с польской компанией PGNiG о поставках 1 млн кубометров газа. По словам экспертов, такого объема в зимний период стране не хватит даже на день. Покрыть потребности Молдавии в топливе помимо России может только Румыния — но все тем же российским газом.

Перед переговорами с «Газпромом» в Санкт-Петербурге правительство Молдавии решило закупить пробную партию поставок природного топлива у польской энергетической компании PGNiG. При этом решение о наращивании транзитных объемов из Варшавы в Кишиневе пока не приняли — как, впрочем, и об окончательной цене за тысячу кубометров. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица лишь назвала примерную рыночную стоимость топлива — $1 тыс.

Щелчок в сторону «Газпрома»

В преддверии старта отопительного сезона Молдавии необходимы значительно большие объемы газа для бесперебойной работы местной энергосистемы. Пробного миллиона кубов, который местные власти собираются принять у Польши, не хватит даже для того, чтобы обеспечить теплом местных жителей на один день, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

По словам старшего эксперта Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, в зимний период времени Молдавия с учетом приднестровской ГРЭС ежедневно потребляет порядка 15-16 млн кубометров газа. За один месяц показатели могут доходить до 450-500 млн кубов топлива.

«Схема поставок из Варшавы будет очень сложной для Кишинева. Вероятнее всего, Польша сначала поставит газ на Украину, и только затем уже топливо поступит в Молдавию. То есть это не будет прямой прокачкой.

Польша, конечно, может при желании найти 450 млн кубов газа на спотовом рынке СПГ. Однако цена такого топлива будет существенно выше, чем у «Газпрома», и будет составлять порядка $1,1-1,2 тыс. за тысячу кубометров»,

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Основной сложностью при маршруте из Варшавы в Кишинев станут логистические проблемы украинской газотранспортной системы. Но что более важно, в настоящее время на европейской спотовой площадке попросту нет крупных свободных объемов.

«Соглашение Молдавии и Польши, скорее, является щелчком в сторону «Газпрома», разовой акцией. Решить проблему отопительного сезона при таком раскладе будет практически невозможно. Транзит 1 млн кубов «Нафтогаз» точно сможет реализовать, однако с перенаправлением 10-15 млн кубометров могут возникнуть существенные технические сложности», — объяснил аналитик.

Дело в том, что польский газ изначально должны потребить в западных областях Украины, где в настоящее время наблюдается топливный дефицит и ажиотажный спрос.

Киев не всесилен

Еще одним вариантом замены российского маршрута газа в обозримой перспективе может стать сама Украина. Так, по сообщениям СМИ, местный «Нафтогаз» и молдавская компания Energocom договорились о поставках 700 млн кубометров топлива в Кишинев. Однако, по мнению экспертов, данное соглашение носит, скорее, декларативный, чем обязательный характер. К тому же премьер Молдавии опровергает заключение договора с Киевом.

«Украина пока что предоставляет Молдавии только 15 млн кубометров газа. В то же время Украина является газодефицитной страной, а внутренние запасы обеспечивают потребности лишь на 2/3 от суммарного потребления. При требуемых 30-32 млрд кубов на территории страны добывается только 20 млрд. То есть у Киева попросту нет достаточных ресурсов, чтобы поставить Кишиневу лишние 700 млн кубов», — подчеркнул заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Транзит за полцены. Зеленский нашел способ спасти Европу от кризиса Киев гарантирует специальные антикризисные условия транзита в случаях поставок сверх оговоренных... 23 октября 07:40

С ним согласен Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов. По словам эксперта, на «Нафтогаз» сейчас оказывается сильное давление со стороны украинских потребителей из-за острой нехватки внутренних топливных запасов. Так, на Украине за последнее время была приостановлены работы сразу на нескольких теплостанциях.

«Нафтогаз» принимает участие только в выгодных для себя аукционах. Украинские власти же запрашивают поставку по стоимости в диапазоне 25-27 тысяч гривен — показатели, эквивалентные €1 тыс. Внутри страны комфортной для «Нафтогаза» стоимостью топлива считается цена свыше 30 тысячи гривен за тысячу кубов — то есть приблизительно €1,1-1,2 тысячи»,

— объяснил Кондратьев.

Вся надежда на Румынию

Опрошенные «Газетой.Ru» специалисты сошлись во мнении, что единственной реальной возможностью заменить транзит «Газпрома» для Молдавии является румынский трубопровод. Только Бухарест может предложить Кишиневу сопоставимый по стоимости контракт на поставку топлива. При самом выгодном для Молдавии раскладе стоимость тысячи кубометров может составить $500-550.

«Румыния вполне может обеспечить поставки газа для Молдавии, однако в условиях существенного спроса внутри самого Бухареста свободных объемов не хватит. К тому же это, по сути, будет тот же российский газ, что помимо воли Кишинева принесет дополнительную прибыль «Газпрому», частично покрыв долги Молдавии перед топливным монополистом»,

— подчеркнул Директор Института политических исследований Сергей Марков.

Схожее мнение высказал и Сергей Кондратьев. По его словам, Бухарест согласится сделать существенную скидку Кишиневу только в случае определенных договоренностей по дальнейшей экономической и политической интеграции. Дело в том, что за последние годы в Румынии среди местных властей довольно широко распространилась идея фактического поглощения Молдавии.

«После запуска «Турецкого потока» в Кишиневе стали рассматривать вариант прекращения поставок газа из России и приостановки бронирования мощностей на трансбалканском направлении. В то время Кишинев также обсуждал вариант увеличения поставок газа из Румынии. Сейчас же Бухарест прорабатывает позиционирование себя в качестве самого надежного партнера молдавских властей, политически заигрывая с Кишиневом», — объяснил Кондратьев.

Политический шантаж

Наиболее оптимальным вариантом для Кишинева стало бы долгосрочное топливное соглашение с «Газпромом». Скидка в 25% от российского монополиста, по сути, предполагает ту же сумму за тысячу кубов, которую в идеале мог бы предложить Кишиневу Бухарест — примерно $600.

Однако, по словам Маркова из Института политических исследований, Молдавия вряд ли пойдет на оплату задолженности непризнанного Приднестровья, несмотря на продолжающуюся зависимость от работы местной ГРЭС, потребляющей порядка 47% получаемого от «Газпрома» топлива.

«У Молдавии остается единственный козырь в кармане — блокирование российских миротворцев в Приднестровье. После госпереворота в Киеве в 2014 году они не могут ездить туда через Одессу и Кишинев. По сути, миротворцы оказались взаперти без возможности выезда из Приднестровья. Люди без ротации там живут, не могут посещать начальство и т.д. В ходе недавнего визита Майи Санду в Москву были достигнуты договоренности по решению этой проблемы, но сейчас все может вновь измениться», — подчеркнул Марков.

Однако с учетом неопределенности по заключению нового контракта с «Газпромом» этот вопрос может вновь встать ребром между Россией и Молдавией. Ради скидки Кишинев сейчас будет готов применять любые методы, включая приостановку дислокации миротворцев в Приднестровье.

По словам аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, активная позиция Украины по поводу изменения точки сдачи-приема газовых поставок в Молдавию может лишь усугубить хрупкую энергобезопасность Приднестровья.

«Киев не случайно впрягся по изменению маршрута поставок газа в Молдавию. Сейчас топливо идет через северную часть Украины, возможный же перенос точки на юг может отрезать Приднестровье от поставок.

Поэтому «Газпрому» жизненно необходимо получить от Кишинева гарантии по невозможности блокировки поставок в Приднестровье с целью предотвращения энергетической блокады непризнанной республики», — резюмировал эксперт.

Новые переговоры России и Молдавии о поставках газа пройдут в Санкт-Петербурге 27 октября. Как заявили в «Газпроме», перед заключением сделки Кишинев должен погасить долг в размере $709 млн (тело долга в размере $433 млн и $276 млн пени). Молдавия намерена провести аудит обязательств.