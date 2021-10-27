Побочный эффект дотаций: как регионы нарастили госдолг

Регионы России за 2020 год потратили более триллиона рублей на борьбу с пандемией. Как выяснила Счетная палата, только часть этих расходов покрыл федеральный центр, некоторым регионам пришлось брать коммерческие кредиты. В итоге закредитованность субъектов стала расти, хотя в предыдущие три года она снижалась. В Минфине же считают, что госдолг находится на безопасном уровне.

Региональные власти потратили в прошлом году на борьбу с пандемией 1,1 трлн рублей, подсчитала Счетная палата РФ (итоги проверки имеются в распоряжении «Газеты.Ru»). Часть затрат взял на себя федеральный центр — регионам выделили дотации в размере 280 млрд рублей.

Как выяснила Счетная палата, не всем регионам полагалась финансовая помощь. У некоторых из них были свободные средства на счетах, а доходов хватало — тем не менее, они просили у Минфина дополнительные вливания на противодействие коронавирусу — и получили их.

«При предоставлении «противоковидной помощи» не всегда в должной мере учитывались реально недополученные регионами доходы. В результате 49,3 млрд рублей были направлены регионам, не имеющим выпадающих доходов», — говорится в материалах проверки.

«Недополученные доходы» образовались в результате местных локдаунов, приостановки работы компаний производственной сферы и сектора услуг, общественного питания. «Чиновники боятся потерять кресло». Почему госпрограммы не разгоняют Россию Государственные программы, рассчитанные на стимулирование экономики и улучшение жизни россиян, прописаны... 29 сентября 00:03

24 региона получили дополнительно на борьбу с коронавирусом 65,4 млрд рублей, реально им нужно было только 29 млрд рублей, указали в Счетной палате.

И ни в чем себе не отказывайте

«Остальные 165,3 млрд рублей были распределены между регионами, у которых сложились вдвое большие потери доходов», — выяснили аудиторы.

То есть меньше всего денег из федерального бюджета досталось тем регионам, которые больше всего нуждались в финансовой помощи. Региональные власти были вынуждены брать кредиты в банках на рыночных условиях.

В итоге за год пандемии госдолг регионов вырос на 380 млрд рублей. Причем до пандемии большинство из них планомерно снижали кредитную нагрузку.

Снижение долговой нагрузки стало возможным за счет расширения налоговой базы. А также благодаря замещению коммерческих (банковских) кредитов на льготные кредиты от Минфина, с пониженными ставками от 0,1%. Безработные и самозанятые: с кого власти хотят снять больше налогов Региональные власти плохо собирают налоги с граждан и компаний, считает Счетная палата. Аудиторы... 21 октября 11:52

Еще одна проблема, выявленная в ходе проверки, — низкое качество бюджетного планирования. Например, власти Хабаровского края «завышали планируемый показатель дефицита регионального бюджета», то есть сообщали в федеральный центр о нехватке средств. В Магаданской области тоже завышали показатель дефицита бюджета. Всех превзошел Забайкальский край, следует из данных отчета.

«В Забайкальском крае этот показатель превышал первоначально утвержденные бюджетные назначения более чем в 10 раз», — подсчитали в СП.

Проверка Счетной палаты также показала, что некоторые регионы Дальневосточного федерального округа активно привлекали коммерческие кредиты — при наличии свободных средств на своих счетах: «В результате регионы несут необоснованные расходы, связанные с обслуживанием этих кредитов».

Сумма одних только процентных платежей по привлеченным кредитам составляла миллионы рублей. В той же Магаданской области, например, процентные платежи составили 5,5 млн рублей, а в Хабаровском крае — 225,9 млн руб.

«Хабаровский край — чемпион среди рассмотренных регионов по доле банковских кредитов. На них приходится около 65% объема его госдолга, причем их доля выросла за последние три года», — отметили аудиторы СП.

Долги снова пошли в рост

Пандемия коронавируса существенно осложнила положение российских регионов, прервав наметившуюся в 2017-2019 годах тенденцию сокращения совокупного объема регионального долга, отметил на заседании коллегии Счетной палаты аудитор Алексей Саватюгин.

«Если по итогам 2019 года общий госдолг субъектов РФ составлял 2,1 трлн рублей, то по итогам 2020 года он вырос до 2,5 трлн рублей. При этом рост продемонстрировали все федеральные округа России», — заявил Саватюгин.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, приглашенный на коллегию СП, признал наличие проблемы неэффективного управления госдолгом, но призвал Минфин РФ не ограничивать регионы по объемам коммерческих заимствований. Тем более не надо лимитировать регионы, которые признаны финансово устойчивыми, считает Чибис.

В свою очередь первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин уточнил, что государственный долг регионов составляет в этом году порядка 2,6 трлн рублей.

«Это около 26% от налоговых и неналоговых доходов регионов. Это говорит о том, что госдолг находится на безопасном уровне. В целом по стране уровень долга не растет, напротив, он даже несколько сократился», — заверил Горнин.

Отменяли госгарантии

Критического уровня госдолг регионов достигал в 2016 году, тогда он вырос до 44%. В международном рейтинговом агентстве Standard & Poor's тогда заявили, что в России начался дефолт.

Волна по невыполнению властями социальных обязательств пошла с регионов, утверждало S&P.

В докладе эксперты агентства указывали на отдельные случаи, «когда банк-кредитор был вынужден пролонгировать выданный ранее региону кредит по ставке ниже текущей рыночной в связи с тем, что регион был не способен погасить или рефинансировать кредит». «Такое решение может остановить экономический рост России» Центробанку было бы намного эффективней не повышать ключевую ставку, а наоборот, ее «заморозить»... 22 октября 09:58

Кризис российских регионов S&P объяснило возросшим требованиями федерального центра по выполнению «майских указов» президента, подразумевающих повышенные социальные обязательства, в частности, прибавку к зарплатам бюджетников.

Федеральный центр распределил по регионам несколько траншей дополнительных дотаций (300 млрд руб.), дополнительных целевых трансфертов на медицинское оборудование (90 млрд руб.), на реструктуризацию кредитов Минфина (80 млрд руб.), уточняет директор Центра экономики регионов Центра стратегических разработок (ЦСР) Марат Фаттахов. Дополнительная поддержка регионов, связанная с противостоянием COVID-19, оказалась сопоставима с объемом федерального финансирования национальных проектов, уточнил Фаттахов.

«Это помогло удержать в 2020 году долг регионов от сильного увеличения. В итоге пессимистический прогноз, — рост долгов более чем на треть — не сбылся», — говорит эксперт.

При этом сам инструмент дополнительных субсидий разрабатывался, что называется, на ходу, и ему еще потребуется тонкая донастройка, отмечает Фаттахов. Предложено например, чтобы объем коммерческого долга региона, превышающий 25% его собственных доходов, замещался бюджетными (льготными) кредитами со сроком погашения до 2029 года. А проблемы несбалансированности региональных бюджетов и своевременности выделения дотаций можно было бы решить при помощи цифровизации госуправления, добавляет эксперт ЦСР.