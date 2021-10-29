«А деньги вывести нельзя». Как работают «игровые» финансовые пирамиды

На финансовые пирамиды, действующие по принципу инвестиционных онлайн-игр, обратили внимание в ЦБ. Зачастую такие проекты работают через криптовалюту, при этом гарантии возврата средств отсутствуют. Опасности таким пирамидам добавляет вовлечение детей и молодежи. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Данные о том, что в России набирает популярность новый тип финансовых пирамид, приводит ЦБ в пятницу, 29 октября. Как рассказал РБК глава департамента противодействия недобросовестным практикам Валерий Лях, речь идет о пирамидах в форме «онлайн инвестиционных игр».

По его словам, пока таких проектов немного — они составляют 8% от общего числа выявленных за третий квартал 2021 года финансовых пирамид. «Некоторые из них только начинают раскручиваться», — указал собеседник издания.

Признаки финансовой пирамиды:

— обещание доходности инвестиций существенно выше той, которую предлагают банки;

— непрозрачные механизмы инвестирования средств в компании, предлагающей вкладывать деньги через нее;

— обещание выплачивать проценты из средств, поступивших от новых участников;

— отсутствие у организации лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке, а также отсутствие информации о компании в реестрах ЦБ.

Как работают игры-пирамиды

Они привлекают граждан возможностью легкого заработка и своей простотой, отметил Валерий Лях.

«Обычно пользователь может зарегистрироваться в игровом экономическом проекте с возможностью вывода средств, покупает определенного персонажа или, например, виртуальную недвижимость, которые и должны приносить доход. Но для того, чтобы получать вознаграждение или выигрыш, нужно приводить в проект новых игроков — как правило, знакомых или родственников», — рассказал эксперт о механизме игры-пирамиды. То есть в ее основе – принцип сетевого маркетинга.

«Если нет новых игроков — проект останавливается, сворачивается. А деньги вывести нельзя, их уже к тому времени вывели за вас», — предостерег Лях.

Он отметил, что подобные проекты особенно опасны, «потому что здесь и младшее поколение, и дети могут пострадать». Средства для участия в проекте перечисляются через личный кабинет на сайте различными способами, в том числе — электронные платежные средства и криптовалюты.

«Компании в пользовательских соглашениях на сайте указывают, что гарантии возврата средств отсутствуют, но, как обычно, это пишется маленькими буквами далеко внизу», — констатировал глава департамента ЦБ.

Большинство пирамид привлекают деньги с помощью криптовалюты или под видом инвестиций в нее, указал Валерий Лях. Такие интернет-проекты предлагают «заработать» с помощью «уникальных трейдеров», способных «за очень короткий срок преумножить ваши деньги».

«Это классическая история финансового обмана, только продается она под видом инвестиций на рынке акций или других финансовых инструментов, инвестиций в крипторынок. Высокая волатильность криптовалюты тоже привлекает людей», — констатировал он.

«Как только граждане передают криптовалюты или деньги для криптовалюты в такие интернет-проекты, эти средства тут же оказываются в кошельках мошенников, обратно никто ничего не получает», — предупреждает Лях.

Какие схемы используют мошенники

На волне интереса к цифровым активам появляется множество новых платформ, которые ЦБ расценивает как финансовые пирамиды. Многие из них таковыми и являются, отмечает управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт.

По его словам, мошенники могут строить пирамиды на основе идей одной из первых онлайн-игр, использующих технологию NFT, — это CryptoKitties, созданная на основе криптовалюты Etherium. CryptoKitties — онлайн-игра, разработанная канадской студией Dapper Labs, в которой игроки приобретают виртуальных кошек, обладающих уникальным цифровым сертификатом, разводят и продают их. Средняя стоимость такой кошки оценивается в $250, но может достигать и миллионов. ЦБ выявил новый тип финансовых пирамид Центробанк РФ выявил распространение нового типа финансовых пирамид в России в форме «онлайн... 29 октября 13:34

«90% NFT-игр сейчас построены ровно по такому же принципу», — рассказал юрист. Участники такого проекта покупают и продают внутри игры некие вещи за криптовалюту, которые за пределами этой игры никакой стоимости не имеют и никак не могут быть конвертированы во что-либо еще.

«Условные активы имеют ценность только до тех пор, пока на них есть спрос, а он создается самой игрой. Нет игры — нет спроса, пузырь лопается, инвесторы остаются ни с чем», — пояснил Иккерт.

По его словам, бороться с такими проектами сложно, потому что криптовалюты обеспечивают и децентрализацию, и анонимность, которые не позволяют ни определить конечных бенефициаров, ни отследить финансовые потоки.

В свою очередь, эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Михаил Алексеев отмечает, что люди могут относиться к подобным инвестиционным проектам серьезно, а не как к развлечению.