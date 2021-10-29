Когда туристические поезда снова отправятся в Хельсинки

Авиационное сообщение между Россией и Финляндией возобновлено, а к концу 2021 года можно будет отправиться в эту страну и по железной дороге. Об этом 29 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с финским лидером Саули Ниинистё. О том, какие ограничения сохраняются для путешественников и когда власти двух стран их снимут — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин допустил, что курсирование туристических поездов между Финляндией и РФ возобновится в конце 2021 года. Об этом глава государства заявил на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинистё, состоявшейся в Кремле в пятницу.

«К сожалению, большой урон был нанесен туристической области. Тем не менее возобновлено авиационное сообщение между Россией и Финляндией.

Надеюсь, что к концу года можно будет возобновить известный туристический поток и по железной дороге», — сказал российский лидер.

На каких поездах добирались до Хельсинки

До пандемии коронавируса между Санкт-Петербургом и Хельсинки курсировали скоростные поезда «Аллегро». Кроме того, в столицу Финляндии можно было добраться на поезде »Лев Толстой» из Москвы.

В середине октября глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о достижении «принципиальной договоренности о возобновлении курсирования поездов «Аллегро». По его словам, Россия также поставила вопрос о возможности въезда в Финляндию вакцинированных «Спутником V» россиян без тестов и дополнительных условий.

В свою очередь, в пресс-службе финского железнодорожного оператора VR пояснили ТАСС, что возобновление железнодорожного сообщения с Россией возможно к рождественскому сезону, то есть «в конце ноября — начале декабря».

Какие ограничения сохраняются

С 18 октября открыт железнодорожный пункт пропуска Вайниккала для пассажирского сообщения с Россией, сообщили ранее в МВД Финляндии. «Остальные ограничения на въезд на внешние границы будут продлены до 7 ноября. Однако въезд в Финляндию возможен из всех стран при предъявлении утвержденного сертификата о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19», — отметили в ведомстве. Путин допустил возобновление железнодорожных поездок между Россией и Финляндией Президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидером Финляндии Саули Ниинисте в Москве... 29 октября 15:42

Авиасообщение с Финляндией было возобновлено в конце января 2021 года, а с 9 ноября снимаются все ограничения на него.

«Последние новости внушают надежду на то, что новогодние каникулы россияне смогут провести в Суоми — эксперты рассчитывают, что ВОЗ может одобрить «Спутник V» до конца года», — отмечает портал Profi.Travel.

По оценкам наблюдателей, пассажирское железнодорожное сообщение будет восстановлено именно для возобновления турпотока в преддверии новогодних праздников. Поэтому к концу года финские власти определятся с позицией по российской вакцине, предполагает портал TourDom.ru.