Мороз разогреет: что будет с ценами на газ зимой

Падение цен на газ является краткосрочным и носит спекулятивный характер, считают эксперты. До конца декабря существенного снижения биржевой стоимости топлива не произойдет — она останется на уровне $800-1000 за тысячу кубометров. Пик энергокризиса ожидается в начале следующего года, когда наступят первые серьезные холода.

Биржевые газовые цены на европейских площадках демонстрируют спад. Так, стоимость тысячи кубометров природного топлива на хабе TTF в Нидерландах падала до $795,8 (-14%).

До столь низкой отметки топливные цены не опускались с середины сентября. На первый взгляд может показаться, что пик энергокризиса преодолен и страны ЕС наконец-то могут свободно выдохнуть. Однако к закрытию цена вернулась к уровню $933,6.

Фактор словесных интервенций

Снижение цен затронуло в основном рынок фьючерсных (будущих) контрактов на поставку газа. На этот сегмент приходится минимальная часть газовой торговли, поэтому она не сможет существенно повлиять на изменение динамики на спотовых площадках, на которых по-прежнему отсутствуют какие-либо стимулы для долгосрочного падения стоимости природного топлива. Более того, именно фьючерсные рынки, включая хаб TTF в Нидерландах, подвержены спекулятивному влиянию извне, что они наглядно продемонстрировали сегодня, сошлись во мнении опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

По словам заместителя директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексея Белогорьева,

динамика газовых цен на европейском рынке будет определяться в первую очередь температурным прогнозом на зиму. Если на континент придут аномальные морозы, то уже в ноябре топливный спрос может достичь пиковых значений,

что резко подстегнет газовые цены. Максимальной стоимости при таком раскладе стоит ожидать в январе-феврале 2022 года.

«Сейчас цены на газ вернулись на уровень конца сентября. То есть произошла всего лишь коррекция стоимости в преддверие старта отопительного сезона. Текущая ситуация обусловлена словесными интервенциями Владимира Путина о предложении пустить прокачку газа в подземные хранилища. Однако на долгосрочный ценовой баланс подобные заявления никак не влияют. Сколько уже было прогнозов о скором запуске «Северного потока — 2», а воз и ныне там… Достаточных ресурсов для резкого увеличения поставок в Европу у «Газпрома» сейчас нет, к тому же в ЕС сейчас начался активный отбор газа», — подчеркнул Белогорьев. «На грани энергетического кризиса». Дорогой газ тянет Европу на дно Европа может восстановить свою экономику к концу года. И даже превзойти допандемийный уровень, считает... 29 октября 09:12

По мнению эксперта, даже в случае завершения сертификации «Северного потока – 2» в ноябре в первые месяцы Россия сможет поставить на континент очень ограниченное количество топлива, что не компенсирует в достаточной мере растущий рыночный спрос. Выход же на максимальные мощности трубопровода будет возможен в лучшем случае не раньше конца зимы следующего года. Это означает, что в январе, вероятнее всего, цены на газ в Европе будут в районе $1,2 тыс. за тысячу кубометров.

С ним солидарен заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Фьючерсные котировки всегда отличались большой волатильностью, реагируя на малейшие изменения в мире, отметил он. Однако на ценообразование на глобальных площадках в наибольшей степени влияют спотовые рынки, на которых серьезных сдвигов в сторону снижения пока не наблюдается.

«По фьючерсным контрактам продается ограниченное количество газа. Поэтому говорить о долгосрочном тренде на снижение топливной стоимости пока рано. Фьючерсы всегда неадекватно реагировали на изменение новостной повестки. По сути, то, что Путин предложил европейцам увеличить поставки в подземные хранилища, никак не изменило кризисную ситуацию на европейском рынке. Фьючерсы же среагировали, как будто дополнительные объемы уже запустили в подземные хранилища»,

— объяснил Фролов.

Китай правит бал

В настоящее время европейские страны остро нуждаются в дополнительных поставках топлива на энергетический рынок. Однако большая часть объемов традиционного газа и СПГ направляется в азиатско-тихоокеанский регион, в котором расположены основные ресурсные потребители, включая Китай, Японию и Южную Корею. Говорить о долгосрочном тренде снижения биржевых цен на газ можно будет только тогда, когда вышеперечисленные страны сумеют компенсировать рекордно высокий топливный спрос, считают эксперты. Польша хочет скидку на российский газ. Уже в ноябре Польская нефтегазовая компания PGNiG попросила российский «Газпром» снизить цены по «Ямальскому... 28 октября 18:17

По словам руководителя Аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александра Пасечника, за последнее десятилетие европейские и азиатские рынки стали очень взаимосвязаны. В то же время в Китае сейчас повышенный спрос на ресурсы, включая уголь и газ. По этой причине часть транзитных объемов направляется именно в этот регион, где поставщикам предлагают более высокие цены, чем в ЕС.

«В Китае сейчас наблюдается высокая волатильность по всем ключевым ресурсным направлениям, включая нефть, уголь и газ. Так, во второй декаде октября стоимость тонны угля в Пекине доходила до рекордной отметки 2 тысячи юаней (порядка $312. – «Газета.Ru»). Сейчас же прослеживается резкое снижение стоимости на 40%. В рамках такого большого спада снижение газовых цен в Европе с $1 тыс. до $800 выглядит вполне допустимым. Долгосрочный же топливный тренд на спад во многом будет связан с ситуацией на китайском рынке», — подчеркнул Пасечник.

Схожее мнение «Газете.Ru» высказал и Фролов из Института национальной энергетики. Как отметил эксперт, главным источником трендов, происходящих сейчас на мировых энергетических рынках, является Азия.

В этот регион в настоящее время идет порядка 75% поставок сжиженного природного газа (СПГ), что с лихвой хватило бы для восполнения топливного дефицита в Европе.

Более того, именно высокие биржевые газовые цены всегда позволяли компенсировать повышенный спрос со стороны Китая.

«Китайцы, сами того не желая, вынуждены покупать газ и СПГ по завышенным ценам, так как в случае понижения произойдет резкий отток поставок на европейский рынок. Энергетический же рынок ЕС крайне зависим от волатильности на азиатских площадках. Если в Европе продолжится снижение цен, то свободные мощности вновь уплывут в Азию, что приведет к новому скачку цен. Поэтому в ближайшие месяцы все будет зависеть от того, удастся ли Пекину выровнять растущий спрос с ограниченным предложением»,— объяснил Фролов. «Политические заложники»: как ЕС может завершить газовый кризис Ответ ЕС на энергетический кризис будет, однако меры по борьбе с высокими биржевыми топливными... 27 октября 12:11

Эксперт добавил, что в настоящее время власти КНР вводят режим экономии потребления электроэнергии, сокращая спрос на уголь и газ со стороны местных электростанций и задействуя накопленные внутренние резервы. Помимо этого, Китай за последнее время также ограничил уровень промышленного производства. Если подобная тенденция продлится в ближайшие месяцы, то при определенном стечении обстоятельств уровень цен в Европе в долгосрочной перспективе может вернуться к отметке $300-400, заключил эксперт.

Энергетический аванс Путина

Для «Газпрома» нынешние рекордно высокие цены на газ не являются желательными — они могут серьезно ударить по объемам спроса на европейском рынке. В этом плане идеальной ценой для «Газпрома» станет диапазон от $300 до $400 за тысячу кубометров. Именно при такой стоимости газа российская экономика сможет сохранить относительные темпы роста. Поэтому российские власти сейчас предпринимают все возможные усилия, чтобы запустить дополнительные объемы газа в Европу, считают эксперты.

«Европейцы все равно не хотят торопиться с сертификацией трубопровода, но продолжают жаловаться на высокие цены. Путин тоже дает аванс в виде дополнительной прокачки в подземные хранилища. Пока СП-2 не будет введен в строй, ожидать снижения биржевых цен на газ не стоит», — резюмировал Пасечник из Фонда национальной энергетической безопасности.