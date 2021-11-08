Уйти от долгов: почему экс-депутат Лысяков раздает свои миллионы

Изъятые Следственным комитетом 7 миллионов долларов вернулись их законному владельцу – бывшему депутату Госдумы и экс-сенатору Алексею Лысякову. Он мог бы полностью расплатиться со своим главным кредитором «Сити инвест банком», но этого не произошло. Зато случился развод и раздел имущества, судебные претензии по алиментам от бывшей жены, матери первого ребенка и даже собственной матери. Останутся ли у должника деньги, чтобы погасить долги банку, попыталась выяснить «Газета.Ru»

Весь 2021 год Дзержинский и Красногвардейский районные суды Санкт-Петербурга удовлетворяли иски «Сити Инвест Банка» и ООО «Сити Инвест Консалт» к Алексею Лысякову о взыскании с того крупных сумм денег. Дзержинский суд удовлетворил четыре иска, Красногвардейский – один. Общая сумма претензий превысила 490 миллионов рублей, и по этой взысканной сумме видно, что ответчик – не простой гражданин. И это действительно так – Алексей Лысяков бывший член Совета Федераций и экс-депутат Госдумы VI созыва, совладелец и председатель совета директоров компании «Инфаприм», крупнейшего в стране производителя заменителей молочных смесей для мам и малышей.

История успеха

Алексей Алексеевич Лысяков родился 10 ноября в День милиции, в этом году ему исполняется 52 года. Как сообщало издание «Фонтанка», приехал он из Ставрополья в Ленинград в 1987 году, а сразу же после окончания Первого медицинского ушел в бизнес.

«Одной из ключевых вех бизнеса Лысякова стала компания «Экватор», в которой он был генеральным директором», – рассказывало о бывшем слуге народа информационное агентство «Росбалт» (внесено Минюстом в реестр иностранных агентов). В 90-е «Экватор» занимался поставкой фруктов из-за рубежа, конкурируя с JFC Владимира Кехмана. Впоследствии собственники забросили свою компанию, переключившись на другой бизнес, и «Экватор» был ликвидирован ФНС. Взлет Алексея Лысякова состоялся в начале «нулевых», когда он стал советником президента «Управляющей компании группы МДМ». В 2002 году Лысяков уже сенатор. В 2007-ом — опять сенатор, от того же Ставропольского края, а в декабре 2011-го он становится депутатом Госдумы от фракции «Справедливая Россия».

Когда Лысяков стал сенатором, его партнер по бизнесу Григорий Фельдман открыл компанию «Авант». Компания в 2007 году получила подряд на строительство нового стадиона для клуба «Зенит» в Петербурге. На выделенные для этого почти 6 млрд рублей удалось только защитить проект и начать стройку. В декабре 2008 года Фельдман погибает в автокатастрофе. «Участники тех событий утверждают, что супруга Фельдмана обратилась к его бывшему партнеру, тогда еще действующему сенатору Алексею Лысякову как к гаранту справедливого распределения наследства мужа», – писал «Росбалт» (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов).

«Авант» был признан банкротом несмотря на то, что получил от городского правительства более 5 миллиардов рублей. Общий объем претензий к фирме составил 563 миллиона рублей. При этом, по данным судебных производств, взыскать удалость только 9 миллионов.

После этого в «Сити инвест банке» оказались коробки с наличными (около 7 миллионов долларов), принадлежащие Алексею Лысякову.

Затем люди Лысякова получили контроль над АО «Ленстройдеталь», основатель которого умер в 2010 году. Вместо обещанной модернизации ведущий производитель бетона в Петербурге оказался распродан по частям, а бывшая жена владельца обанкрочена.

Одна из последних историй периода депутатской деятельности Лысякова - кресло в совете директоров компании «Инфаприм», самого большого в РФ завода по производству заменителя грудного молока Nutritec. Основатель компании Георгий Сажинов стал обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере и эмигрировал.

Теперь «Инфаприм» объявляет о реализации амбициозного инвестиционного проекта: он планирует за 3,8 миллиарда рублей совместно с правительством Московской области реконструировать завод по производству сухих адаптированных молочных смесей в Истре. Однако личное банкротство председателя совета директоров компании может помешать этим планам.

Надежный клиент

Взысканные судом суммы - это кредиты с процентами и пенями, выданные «Сити инвест банком» (СИБ) в течение нескольких лет некоему Акбару Исмоилову под личное поручительство Алексея Лысякова (копии документов имеются в распоряжении «Газета.Ru»). В банке заявляют, что Исмоилов был доверенным лицом Лысякова, держателем его бизнеса в тот период, когда тот был сенатором и депутатом (как известно, по российским законам государственные деятели не имеют права владеть бизнесом), и что Лысяков лично просил оформлять на Исмоилова кредиты.

Теперь в деле о личном банкротстве Акбара Исмоилова тот декларирует, что не является предпринимателем и не имеет постоянного дохода и сбережений. А из имущества у него только скромная трехкомнатная квартира в поселке Отрадное, Красногорского района Московской области, участок в 7 соток и пара автомобилей - «Хонда Пилот» и BMW (документальное подтверждение имеется в распоряжении «Газета.Ru»). Собственно, эти активы банкиры видели и при выдаче кредитов, но все компенсировало поручительство Лысякова. Тот представлялся надежным клиентом, а к тому же сам хранил в сейфе СИБа наличные сбережения: несколько коробок с долларами, рублями и евро на общую сумму около 550 миллионов рублей. Случись что, и этих денег вполне хватило бы, чтобы загасить, по крайней мере, тело всех выданных Акбару Исмоилову кредитов.

Правда, с этими коробками вышел конфуз: в 2015 году в СИБ нагрянули силовики и провели обыск по уголовному делу о хищениях в московском «Интрастбанке». Почему они обыскивали «Сити инвест банк» – непонятно до сих пор: питерский банк сам пострадал от дефолта московского «коллеги», которому одолжил крупную сумму по межбанковскому кредиту. Но главное, что в ходе этого обыска силовики изъяли из ячейки деньги депутата Лысякова общим весом около 100 килограмм. И вернули их только через пять лет.

С Исмоилова и его поручителя Лысякова возврат кредита требовали не так активно, как могли, потому что, говорят в самом СИБе, на подобные требования тот отвечал, что они сами не уследили за его деньгами, теперь ждите, когда их ему вернут. Банкиры, хотя и не были виноваты в изъятии пяти сенаторских коробок, вошли в положение клиента и позволили ему дождаться возврата средств.

Это произошло 2 июля 2020 года. Лысяков официально получил под расписку свои деньги, этой отговорки для него уже не стало, и банк после нескольких раундов бесплодных переговоров подал на Лысякова в суд. И уже в суде банкиры выяснили, что на активы бывшего депутата имеются и другие претенденты.

Развод

Супруга Лысякова Софья Петрова подала иск в Лефортовский суд Москвы с требованием развода и раздела имущества. Она объяснила, что они давно не живут вместе, потому что семейная жизнь у них «не сложилась». Сам Лысяков тем временем успел выписаться из питерской квартиры и прописался в московскую, площадью 64 квадратных метра, где прописаны 18 человек, не являющихся друг другу родней. По решению суда, о котором банкиры узнали постфактум, бывшей супруге Лысякова досталась половина от возвращенных полицией денег: 3,5 миллиона долларов, 16 миллионов рублей и 16 тысяч евро. Кроме того, Петрова подала второй иск – о взыскании алиментов. Она пояснила, что их с Лысяковым совместный ребенок живет в Объединенных Арабских Эмиратах, где учится в школе, и на обеспечение ему привычного образа жизни требуется порядка 1 миллиона рублей в месяц. К этому требованию суд тоже отнесся с пониманием и иск удовлетворил, снизив, впрочем, сумму алиментов в два раза, до 501 тысячи рублей в месяц (копии всех документов имеются в распоряжении «Газета.Ru»).

Бывший депутат без апелляций согласился на требования бывшей супруги. Правда, чуть позднее еще с одним иском к нему в Останкинский районный суд Москвы обратилась некая гражданка Лариса Семенова, которая якобы тоже имеет от него дочь (только живет не в ОАЭ, а во Франции). Она потребовала 180 тысяч евро процентов на займ в 600 тысяч евро, предъявив расписку. Лысяков иск признал, и суд его удовлетворил в полном объеме. В суд на своего сына также подала мама Лысякова, которой для приличного проживания в ее 128-метровой квартире на Динамовской улице Крестовского острова Санкт-Петербурга (стоимостью около 70 миллионов рублей) потребовалось порядка 200 тысяч рублей в месяц. Суд удовлетворил и этот иск, правда, частично (копии всех судебных решений имеется в распоряжении «Газета.Ru»).

Эксперты в области личного банкротства и семейного права сходятся на мнении, что такие совпадения – все-таки редкость, и скорее всего Алексей Лысяков таким образом защищает свои деньги от банкиров.

«Есть такая популярная у состоятельных людей юридическая схема, - говорит Максим Борисов, управляющий партнер юридической фирмы Impravo, - прятать от кредиторов имущество и деньги посредством фиктивного развода. Потому что супруга имеет право на половину совместной собственности семьи, и таким образом сумма, причитающаяся кредиторам одного из супругов при его банкротстве, легко и непринужденно делится на два. А если со вторым супругом при разводе остаются и несовершеннолетние дети, то от конкурсной массы можно «откусить» и больше половины».

Впрочем, отмечает Ксения Иванова, партнер коллегии адвокатов «Ивановы и партнеры», Верховный суд уже дал добросовестным кредиторам механизм защиты от подобных злоупотреблений. «Исходя из положений Семейного кодекса РФ доли супругов при разделе имущества признаются равными, а общие долги супругов распределяются между ними пропорционально присужденным им долям, - говорит Ксения. – И Семейным кодексом установлена презумпция согласия супруга на действия другого супруга по распоряжению общим имуществом. В настоящем деле супруга непосредственно выразила свое согласие на заключение договора поручительства, в связи с чем будет отвечать по долговым обязательствам супруга своим имуществом. Расторжение брака, раздел имущества и установление алиментов на общего несовершеннолетнего ребенка в данном случае никак не влияет на требование банка и не должно ухудшать его положение: в противном случае банк имеет право требовать отмены таких решений».

Банкрот

В суде по иску банка в сентябре-октябре 2020 года экс-депутат вел себя совсем не так, как в разбирательствах со своими родными и близкими. Сначала он заявил, что не подписывал никаких договоров поручительства. Но в деле имеется нотариальное согласие Софьи Петровой на поручительство по кредитам Акбара Исмаилова. В итоге 16 марта 2021 года Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга иск банка удовлетворил (копия решения имеется в распоряжении «Газета.Ru»).

Чуть позднее, весной этого года (когда были использованы все возможные способы затягивания дела), Лысяков внезапно начал настаивать на одном важном для дела обстоятельстве: что он якобы отдал всю сумму долга наличными лично совладельцам банка. И попросил их внести в кассу банка эти средства в погашение его обязательств. А они деньги не внесли. Эту версию бывший сенатор и экс-депутат написал в своем заявлении в полицию с просьбой возбудить уголовное дело о присвоении.

«Утверждения Лысякова являются лживыми, направлены на избежание возврата денежных средств, ранее полученных… по кредитным договорам. При этом сам Лысяков неоднократно в разговорах утверждал, что он знаком с высокопоставленными сотрудниками правоохранительных органов и будет использовать свои связи для избежания возврата долгов», - возражает на это в своем заявлении в полицию председатель правления Сити Инвест Банка Павел Дядичкин. Впрочем, следователь не поверил версии Алексея Лысякова про наличное погашение, и дело возбуждать отказался. Зато в арбитражном суде начинается дело о личном банкротстве Лысякова. В него вступают на правах кредиторов и Сити Инвест Банк, и ООО «Сити Инвест Консалт», а в противовес им – родные и близкие Лысякова. Но в защите скорее всего главную роль будут играть не они, а вероятно кипрский офшор Demaris Ltd с требованием на 252 миллиона рублей и украинская компания «Лаборатория Финансов». Юристы из Украины предъявили в российский суд решение киевского областного суда о взыскании с Лысякова 10 миллионов евро по договору поручительства.

«Газета.Ru» изучила это решение по делу № 911/424/21. Там говорится, что в ноябре 2015 года депутат Госдумы РФ от партии «Справедливая Россия» Алексей Лысяков, еще недавно проголосовавший за присоединение Крыма к России, заключил договор поручительства за киевскую компанию «Альтер-Топ» по исполнению обязательств перед панамским офшором TXD Federation Inc в размере, ограниченном 10 миллионами евро. В 2016 году офшор уступил право требования по этому договору и поручительству «Лаборатории Финансов», которая в феврале-марте 2021 года обратились в суд и взыскала 10 миллионов евро с Алексея Лысякова. С основного должника, товарищества «Альтер-Топ», никто ничего взыскивать даже не пытался.

«Иностранные кредиторы, конечно, не лишены права участвовать в российских процедурах несостоятельности, их требования будут рассматриваться с учетом действующих международных соглашений. Однако вероятность установления в деле о банкротстве должника этого конкретного требования будет зависеть от достаточности проработки позиций сторон и наличия/отсутствия иска об оспаривании договора поручительства, - комментирует Татьяна Грушко, директор по развитию компании «LEGAL to BUSINESS». - Опыт участия в рассмотрении подобных споров подсказывает, что стороны будут доказывать наличие/отсутствие связи физического лица и группы компаний, а также связи должника с панамским офшором, указание на который есть в судебном акте Украины».

Сам экс-депутат от поручительства за киевскую компанию не отнекивался и при подаче в Арбитражный суд Москвы заявления о своем банкротстве прямо указал долг в 10 миллионов евро среди других своих долгов.

Эксперты сходятся во мнении, что «Сити Инвест Банк» постарается не допустить включения офшора и киевскую компанию в реестр требований Лысякова. «Процессуальное поведение должника наводит на мысль, что он гораздо более заинтересован в оплате долга на Украине, нежели питерским банкирам», - отмечает генеральный директор аудиторско-консалтинговой группы «Бридж» Вячеслав Баженов. По его словам, в такой ситуации на месте банка он бы, во-первых, указал на нарушение публичного порядка при признании иностранного решения суда, нарушающего интересы других кредиторов этого должника, а если это не поможет - обратился бы в киевский апелляционный суд с заявлением об обжаловании решения, нарушающего интересы банка.

«Создание подконтрольной дебиторки с использованием украинских компаний и граждан - давно не редкость в российских делах о банкротстве, - согласна с коллегой Марина Горлачева, директор Санкт-Петербургского экспертно-правового центра. – К счастью, российские арбитражные суды в последние годы очень критически воспринимают такие попытки и, как правило, изучают подобные самоделки буквально под лупой». По словам эксперта, после вскрытия молдавского ландромата и других подобных историй преимущества использования иностранных юрисдикций для создания фиктивной дебиторки в России сходят на нет. Кроме того, отмечают опрошенные эксперты, сомнений суду добавит факт «банкротного туризма» Лысякова из Петербурга в Москву (прописка в «резиновой квартире» для возможности судиться в Лефортовском суде столицы вместо Дзержинского суда Петербурга).

Кстати, Сити Инвест Банку в другом деле уже удалось доказать порочность требования офшора Demaris Ltd на сумму 252 миллиона рублей. Суд признал факт аффилированности офшора с должником. Так что в деле личного банкротства Алексея Лысякова все еще только начинается, и публику в ближайшее время ждёт немало интригующих поворотов.