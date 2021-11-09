Россия пустила газ в Европу

Компания «Газпром» начала наполнять газом европейские подземные хранилища. Президент РФ Владимир Путин ранее поручил главе корпорации Алексею Миллеру повышать уровень газа в европейских ПХГ, но лишь после заполнения российских хранилищ. Накануне это условие было выполнено.

Пять подземных газовых хранилищ Европы начали заполняться российским газом. Об этом в своем Telegram-канале сообщила компания «Газпром».

«Газпром» утвердил и начал выполнение плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь. Определены объемы и маршруты транспортировки газа», — говорится в сообщении.

В европейских странах «Газпром» имеет доступ к емкостям подземных хранилищ (ПХГ) в Германии, Австрии, Сербии, Чехии и Нидерландах. Крупнейшими из них являются немецкий «Реден», нидерландский «Бергермеер» и австрийский «Хайдах». Обычно ПХГ располагаются в огромных соляных кавернах.

Поручение Кремля

В конце октября российский президент Владимир Путин поручил «Газпрому» планово начать повышать объемы газа в европейских ПХГ.

«После того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России к 8 ноября или 8 ноября [прошу] начать плавную и плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе — в Австрии и в Германии», — обратился Путин к главе «Газпрома» Алексею Миллеру.

По его словам, так корпорация получит возможность «надежно, стабильно, ритмично» выполнять контрактные обязательства и снабжать Европу газом для зимнего периода.

Поддать газку

К 27 октября уровень заполнения связанных с «Газпромом» европейских ПХГ составлял около 25%, писало РИА «Новости». Незадолго до этого британская газета The Financial Times сообщила, что ПХГ в Европе «опустошены перед наступлением зимы», а Москва «усугубила дефицит газа», вызвав беспрецедентный рост цен на топливо. Ноябрьские фьючерсы на газ продавались на бирже на уровне 1070-1080 долларов за тысячу кубометров (сейчас стоимость декабрьских фьючерсов на газ составляет около $900).

«В целом газохранилища, в той или иной степени контролируемые «Газпромом», заполнены примерно на 25%, если исключить их из статистики, уровень наполненности вырастет с 77% до примерно 85%, что в большей степени соответствует норме», — пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Он добавил, что частично уровень заполненности ПХГ мог быть связан с аварией на заводе в Уренгое, случившейся в августе. Однако исключать вариант, что хранилища были заполнены лишь частично из-за скорого запуска «Северного потока — 2», также нельзя, подытоживал Маринченко.

Глава «Газпрома» Миллер ранее подчеркивал, что компания готова продолжать закачку газа в европейские ПХГ после заполнения российских хранилищ.

Путин отмечал, что «то, что наблюдается сейчас на энергетических рынках, является проявлением капитализма, который не работает». Сложившуюся ситуацию на европейских энергорынках президент РФ считает «результатом экономической политики Еврокомиссии».

«Я вспоминаю, есть у нас сказка известная, когда один из персонажей заставляет волка зимой хвостом ловить рыбу, а потом сидит и поговаривает про себя: «Мерзни, мерзни, волчий хвост». Если европейцы пойдут по этому пути, то они так и будут себя чувствовать, как известные персонажи в русской сказке», — добавил российский президент.