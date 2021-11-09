Удаленка и кадровый дефицит: компании стали чаще приглашать на работу инвалидов

В России увеличилось число компаний, приглашающих на работу сотрудников с ограниченными возможностями, говорится в исследовании hh.ru и благотворительного фонда «Спорт для Жизни», предоставленного «Газете.Ru». Так, доля компаний, где выросла численность таких работников, превысила число фирм, где их количество уменьшилось — 10% против 6%. При этом выяснилось, что люди с инвалидностью трудоустроены более чем в половине (55%) компаний. В России наметился дефицит квалифицированных сотрудников, или же это тенденция, продиктованная спецификой современного рынка труда — разбиралась «Газета.Ru».

Нехватка квалифицированных кадров

На рост числа трудоустройств работников с ограниченными возможностями здоровья повлияли две ключевые причины — наметившийся дефицит квалифицированных кадров в связи с распространением коронавирусной пандемии и активный переход компаний в удаленный режим работы. Инвалидов стали активно приглашать в сферы, связанные с общением с другими людьми, включая консультирование клиентов, онлайн-продажи и техническую поддержку, пояснила в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель службы исследований портала hh.ru Мария Игнатова.

По словам эксперта, отраслями, пользующимся большим спросом со стороны инвалидов, в настоящее время являются IT-сектор, бухгалтерия, юридическая практика, дизайн (в том числе графический) и другие профессии, не требующие присутствия человека в офисе. В то же время для компаний гораздо большим риском станет недоукомплектование штата, нежели предоставление особых условий труда соискателям с ограниченными возможностями.

«В текущих условиях взять на работу сотрудника с ограниченными возможностями, которому может потребоваться больше отпускных дней для компаний представляется намного менее рискованным, чем не укомплектовать штат в срок, затормозить рабочие процессы или нарушить развитие функций. Если речь идет о найме на постоянную удаленку либо не на полную занятость, гибкий или свободный график, то ограничивающие факторы минимальны», — отметила Игнатова. До $10 трлн. Кудрин не согласился с Трампом в оценке ущерба от пандемии Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что пандемия выявила неготовность здравоохранения... 06 ноября 20:30

В то же время 52% компаний, принявших участие в опросе hh.ru, среди преимуществ приглашения на работу соискателей-инвалидов, обозначили самостоятельность и отсутствие потребности в сопровождении. 41% в качестве определяющего фактора отметили релевантный опыт в профессиональной деятельности, а наличие высшего образование набрало у респондентов только 17%, говорится в исследовании.

Налоговые льготы и перестраховка

Другой немаловажной причиной роста числа приглашений сотрудников с ограниченными возможностями здоровья являются налоговые льготы, на которых компании могут экономить при найме в штат. Так, в соответствии с законом города Москвы, к фирмам применяется льготная ставка по налогу на прибыль, если среднесписочная численность инвалидов среди работников составляет не менее 50 %, а их доля в фонде оплаты труда — не менее 25%. Поэтому данная тенденция в большей степени говорит не о гуманизме компаний, а об их экономических интересах, считают эксперты.

По мнению ведущего научного сотрудника МГУ Андрея Колганова, люди с ограниченными возможностями здоровья с большим интересом откликаются на предложения работодателей, чем соискатели без инвалидности. Более того, во многих аспектах такие сотрудники оказываются гораздо лучше мотивированными на выполнение бизнес-планов.

«Компании могут сэкономить несколько тысяч рублей при найме сотрудника с инвалидностью. Основную продуктивность такие работники показывают в сферах, предусматривающих труд с непрерывным технологическим циклом. В то же время неполный рабочий день для квалифицированных кадров не влияет на их полезность – они способны выполнять свою норму не хуже здоровых сотрудников в преподавательской сфере, научно-исследовательской работе и т.д.», — резюмировал Колганов.

С ним оказался солидарен руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. По мнению эксперта, российский бизнес никогда не пошел бы на увеличение числа инвалидов, если бы на них нельзя было экономить.

«Достаточно посмотреть, как в компаниях увольняют людей по достижении 40 лет из-за того, что они перестали подходить для «молодого, дружного» коллектива. Инвалиды в списках сотрудников появились не из-за того, что победил гуманизм. Это чисто меркантильный интерес руководства фирм», — объяснил Колташов. Wow-сервис и воронка продаж: как увеличить доходы онлайн-магазина Нарастить продажи онлайн-магазина помогут косвенные инструменты привлечения внимания клиентов. Среди них... 01 ноября 16:15

Эксперт также добавил, что приглашение инвалидов на вакантные должности во многих случаях подразумевает дополнительный наем здорового сотрудника. Это делается для того, чтобы компенсировать издержки во время продолжительного отпуска сотрудника с ограниченными возможностями здоровья. Иными словами, полноценную нагрузку руководители фирм сваливают на здоровых сотрудников, которые временно подменяют инвалидов после неполного рабочего дня.

«Модель найма здоровых сотрудников без контракта — довольно распространенная практика. Компании привлекают людей на срочные соглашения или договоры подряда в качестве самозанятых. Поставив же в штат инвалидов, всех остальных сотрудников фирмы могут привлекать без оформления трудового сотрудничества. Таким образом компании перестраховываются, обманывая людей», — заключил эксперт.

В то же время переход на удаленку многих предприятий практически убрал проблему дорогостоящего оборудования рабочих мест для инвалидов. По сути, дистанционный формат труда привел к еще большей экономии денежных средств работодателей, упростив им жизнь, подчеркнул Колташов.

Эмоциональное выгорание

Многочасовой ежедневный труд является опасным с точки зрения общего психологического состояния людей с ограниченными возможностями здоровья. Более того, риск повышенного переутомления и эмоционального выгорания многократно увеличивается у инвалидов с почечной недостаточностью. Такой сотрудник морально истощится гораздо быстрее здорового коллеги, но, что самое важное, подвергнет себя серьезному нервному стрессу. А это, в свою очередь, повлечет за собой резкое снижение работоспособности, считают эксперты. «Втрое меньше людей, а зарплата в три раза больше» Столичную строительную отрасль готовят к модернизации: за счет повышения квалификации рабочих... 01 ноября 11:02

По словам психолога-консультанта Алексея Абрамова, в случае с сотрудниками-инвалидами есть большой риск не только психических, но и соматических заболеваний. В то же время работники с ограниченными возможностями здоровья в равной степени подвержены эмоциональному выгоранию, что и здоровые коллеги.

«Психологическое выгорание связано не столько с психологическим здоровьем, сколько с нарушением психогигиены. В этом случае абсолютно неважно, инвалид ли вы или здоровый человек. В группе риска находятся сотрудники, работающие в тесном контакте с другими людьми, например, медики, педагоги или те же психологи», — объяснил Абрамов.

Однако слишком высокий уровень нагрузки также может распространить данную проблему и на соискателей-инвалидов. Например, у психологов есть правило не принимать в день больше 4 клиентов. В случае же выгорания эксперт посоветовал разнообразить рабочий процесс, занявшись смежными видами деятельности, включая научную практику, повышение квалификации.

«Из-за удаленки сотрудники-инвалиды в меньшей степени подвержены психологическому выгоранию. Однако риски увеличиваются в силу замкнутых условий труда и продолжительного времени, проведенного в одиночестве. Но здесь все зависит еще от особенностей темперамента. Например, из флегматиков зачастую получаются очень грамотные бухгалтеры и программисты. Для них удаленная работа является, наоборот, важным преимуществом», — резюмировал психолог.

В то же время холерики, склонные к частому человеческому общению, как ни странно, намного более склонны к эмоциональному выгоранию на работе. Однако для них переход на удаленку также станет дополнительным стрессом, ведь они на продолжительное время выбьются из привычной рабочей атмосферы. Однако все вышеперечисленные психологические предпосылки характерны не только для инвалидов, но и для здоровых людей, заключил Абрамов.