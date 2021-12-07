«Пусть в Киеве одни аборигены уничтожают других — нам-то что? Такая у МВФ логика»

Возможная национализация предприятий миллиардера Рината Ахметова украинскими властями может привести к серьезному ухудшению инвестиционного климата в стране. При таком раскладе Киев рискует лишиться порядка $100 млн траншей из иностранных банков и фондов, считают эксперты. А для жителей страны это может обернуться резким ростом тарифов на электроэнергию, веерными отключениями и новым «майданом».

Атака на Ахметова

Минэнерго Украины разработало законопроект о вводе временных администраций на частных предприятиях ТЭК в случае срыва поставок электроэнергии. Кабинет министров Дениса Шмыгаля планирует в ближайшее время внести документ на рассмотрение в Верховную Раду. Благодаря данной мере власти страны фактически проведут национализацию энергетического сектора.

Если законопроект одобрят, то богатейший бизнесмен страны Ринат Ахметов рискует лишиться контроля над крупнейшим частным энергопредприятием «ДТЭК Энерго». На его долю приходится до четверти произведенной электроэнергии в стране. По другим данным, предприятия миллиардера владеют до 80% всей тепловой генерации Украины.

Не добавляет уверенности Ахметову и скрытый намек генерального прокурора страны Ирины Венедиктовой о находящемся у нее на контроле 200 уголовных делах против частных энергетических компаний. Еще дальше пошел советник главы офиса президента Алексей Арестович, пригрозивший в случае угрозы национальной безопасности национализировать предприятия украинского миллиардера.

Потеряет ли Украина доверие МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) регулярно выделяет Украине многомиллионные транши, направленные в том числе на проведение реформ, связанных с развитием конкурентоспособной экономики. Однако планы киевских властей по национализации предприятий Ахметова идут вразрез с европейскими представлениями, что ставит под угрозу дальнейшее выделение финансовой помощи Украины со стороны МВФ, считают опрошенные «Газетой.Ru» аналитики. «Для Украины 60 тысяч тонн угля из США не просто мало, это — ничто» Закупка 60,5 тыс. тонн угля у США не спасет украинцев в разгар отопительного сезона... 06 декабря 21:18

По словам старшего эксперта Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, своими действиями Киев рискует остаться один на один с непогашенными обязательствами перед иностранными кредиторами. Одна только задолженность перед Россией составляет сейчас больше $4 млрд.

«Риски потери помощи МВФ есть, но пока они не столь велики. Украинские власти любят подчеркивать, что национализация носит временный характер с дальнейшей продажей активов в частные руки по рыночной цене. Так происходило с «Приватбанком» Коломойского, который государство забрало себе, а теперь вновь заговорило о его продаже», — объяснил Кондратьев.

Для Украины, по словам эксперта, гораздо опаснее станет бегство из страны иностранных инвесторов. В этом случае общие потери киевской казны могут составить более $100 млн.

Противоположное мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, размер иностранных инвестиций в украинскую экономику за последние годы стабильно оставался на минимальных уровнях.

«Одним Ахметовым или Пинчуком (украинский миллиардер, проходивший по делу «черной кассы» «Партии Регионов» — «Газета.Ru») меньше — для МВФ это только в радость, ведь фонд лишается противников. «Пусть одни «аборигены» уничтожают других — нам то что?» Такая у МВФ логика.

Но у Ахметова очень сильное лобби в парламенте, включая премьер-министра Шмыгаля. Чтобы его убрать, Зеленскому понадобится одобрение Вашингтона», — подчеркнул Брутер. «Мы явно против такого подхода». Глава «Нафтогаза» — о решении Германии по Nord Stream 2 На всех участках трубопровода «Северный поток — 2» должны быть альтернативные... 05 декабря 12:25

По словам эксперта, если президент Украины без согласования с США отправит в отставку премьер-министра, это вполне может привести к приостановке траншей МВФ. В то же время нельзя исключать варианта, при котором сам Шмыгаль переметнется на сторону Зеленского.

Риск энергетического «майдана»

В свою очередь директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов не исключил возможности энергетического майдана в стране в случае обострения конфликта Ахметова и Зеленского. Ресурсный дефицит угля и газа вкупе с повышением внутренних тарифов станет веским поводом для украинцев выйти на улицы.

«Основная задача Ахметова — не оставить свои предприятия без природных ресурсов. С другой стороны, его конфликт с Зеленским сейчас заходит в очень опасную фазу. Ахметов может в пику президенту подзаработать на кризисе, подняв внутренние цены на газ и уголь. Украина любит майданы, предстоящая зима может стать большим вызовом для Зеленского», — заключил эксперт.

Сейчас цены на оптовом рынке электроэнергии составляют 3-3,1 гривны за кВт*ч. Тарифы на электроэнергию для населения регулируются государством и остаются существенно ниже этих уровней — 1,44 гривны за кВт*ч. Если «ДТЭК Энерго» откажется от субсидирования ставок, это может привести к энергетическому коллапсу, резюмировали эксперты.

Останется ли Киев без света

Еще одним риском для Украины в случае введения временных администраций в частных энергетических компаниях станет приход некомпетентных управленцев со стороны местной власти. Наглядным примером является госкомпания «Центроэнерго», на ведущие должности которой назначили близких людей премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, подчеркнули аналитики.

По словам Кондратьева, фирма лишь в самый последний момент озаботилась зарубежными закупками угля, подтолкнув государство получать электроэнергию из гораздо более дорогостоящего газа.

Себестоимость энергии из газа может составлять 8-9 гривен за кВт*час. Для сравнения, текущая цена на оптовом рынке составляет примерно 3 гривны. При таком раскладе украинцев будет ждать кратное повышение тарифов в разгар отопительного сезона.

«Если в «ДТЭК Энерго» придут некомпетентные временщики, бюджет Украины не выдержит столь серьезной нагрузки. При подобном раскладе украинцев будут ждать веерные отключения, а Киев фактически останется без света. Если местные власти начнут «отжимать» крупный бизнес, это неизбежно нанесет удар по корпоративному долгу и еврооблигациям», — предостерег Кондратьев. «Американцы не высвободят 700 млн баррелей, они не клинические психи» Решение ОПЕК+ о дальнейшем наращивании нефтедобычи в январе на 400 тыс. баррелей... 03 декабря 21:23

При таком раскладе, добавил эксперт, из финансирования текущего долга страны «убежит» ряд крупных инвесторов, а стоимость обязательств резко упадет. Украине придется перейти к квази-эмиссионной модели финансирования госдолга, заставляя Центробанк покупать ценные бумаги, что приблизит страну к дефолту.