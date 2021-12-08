Мошенничество на 2,3 млрд: что известно о задержании владельца «Рив Гош»

Российский бизнесмен из списка Forbes Август Мейер проходит подозреваемым по делу о хищении в сфере кредитования в особо крупном размере. Его вместе с супругой и деловым партнером Инной Мейер задержали в Санкт-Петербурге. Дело было возбуждено в 2017 году, и с тех пор единственным его фигурантом был совладелец «Юлмарта» и партнер Мейера Дмитрий Костыгин.

В Санкт-Петербурге задержаны двое фигурантов дела о хищении у Сбербанка 2,3 млрд рублей — совладелец сети магазинов «Рив Гош» и интернет-ретейлера «Юлмарт» Август Мейер, а также его жена и деловой партнер Инна Мейер.

Как стало известно РБК и «Коммерсанту», супруги Мейер проходят по делу в статусе подозреваемых. Сейчас с ними общаются сотрудники СК России.

В «Рив Гош» и инвестиционной группе Finstar, в которую входит косметическая сеть, предполагают, что задержание Мейера никак не связано с деятельностью их компании. Представители обеих организаций это подтвердили в комментарии РБК. По словам сотрудника «Рив Гош», работа в фирме проходит в обычном режиме.

По информации СМИ, Мейер имеет отношение к расследованию дела о выданном в 2016 году Сбербанком кредите «Юлмарту» в размере 1 млрд рублей на развитие бизнеса. В это же время у «Юлмарта» начались проблемы из-за корпоративного конфликта между совладельцами компании — Костыгиным, Мейером и Михаилом Васинкевичем. Первые двое пытались выкупить долю Васинкевича, но не договорились между собой.

Дело было возбуждено на основании заявления банка, а в 2017 году первым фигурантом дела стал партнер Мейера, акционер «Юлмарта» Дмитрий Костыгин. Кредитная организация подала иск на 2,43 млрд рублей с учетом факторинга, а позже — и к ее владельцам на 1 млрд рублей. Засуженный «Юлмарт» В арбитражном суде Санкт-Петербурга рассмотрят иск о признании интернет-ритейлера «Юлмарт» банкротом. Подал... 26 мая 16:03

Первоначально действия Костыгина квалифицировали как мошенничество в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), но позднее инкриминировали ему более мягкую статью — причинение ущерба без признаков хищения (ч. 2 ст. 165 УК РФ). Как утверждает «Коммерсант», прокуратура впоследствии это решение отменила, и теперь дело снова ведется по факту мошенничества. Официально следственными органами эта информация не подтверждена.

По версии следствия, Костыгин, открывая кредит, предоставил банку ложные сведения о финансовом состоянии «Юлмарта» и не намеревался исполнять условия договора с кредитной организацией. Он, в частности, не уведомил Сбербанк о наличии у компании других задолженностей, тем самым введя его в заблуждение.

В 2018 году суд признал ритейлера банкротом, а в 2020-м компания фактически перестала существовать. Впоследствии «Юлмарт» по решению суда выплатил Сбербанку около 1 млрд рублей долга и неустойку в 338 млн рублей, но дело не было прекращено, и в мае 2021-го следствие провело новые обыски у топ-менеджеров «Юлмарта», включая Костыгина.

В ноябре 2020 года был признан банкротом и Костыгин, после чего началась процедура реструктуризации его долгов. Кроме Сбербанка, у предпринимателя также имелась задолженность перед ВТБ в размере 644,3 млн рублей. Для погашения долга начались изъятия активов Костыгина, часть которых, как писал «Коммерсант», по версии ВТБ, бизнесмен переписал на супругу своего партнера Инну Мейер.

Незадолго до признания Костыгина банкротом он совместно с Мейером принял решение закрыть свой лоукостер, петербургскую компанию «Оптоклуб Ряды», просуществовавшую пять лет.

Август Мейер родился в США, а в 90-х получил российское гражданство и с 1999-го проживал в Санкт-Петербурге. Он занимает 181-ю строчку в рейтинге самых богатых бизнесменов России по версии Forbes: его состояние оценивается в $650 млн.