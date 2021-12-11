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Бизнес

«Это поможет улучшить жилищные условия 622 тысяч россиян»

Власти направили еще 5,5 млрд рублей на субсидирование льготной ипотеки

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Максим Богодвид/РИА «Новости»
В кабмине приняли решение выделить дополнительные средства на поддержку льготной ипотеки. Речь идет о сумме в 5,5 млрд руб., которая поможет улучшить жилищные условия не менее чем 622 тыс. граждан, пояснили в правительстве РФ. Подробнее о программе, действующей до 1 июля 2022 года — в материале «Газеты.Ru».

Из резервного фонда правительства РФ выделят еще 5,5 млрд руб. на поддержку льготной ипотеки. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом в субботу, 11 декабря, проинформировала пресс-служба кабмина.

«Это поможет улучшить жилищные условия не менее чем 622 тыс. граждан. Необходимость дополнительного финансирования связана с повышением ключевой ставки Банка России, а также с текущей динамикой выдачи ипотечных кредитов», — говорится в сообщении.

В пресс-релизе уточняется, что вопрос о выделении этих средств был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 8 декабря.

Программа «Льготная ипотека» была запущена в 2020 году как одна из мер поддержки граждан и строительной отрасли. В ее рамках можно получить кредит по ставке 7% годовых на покупку жилья или строительство частного дома. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство.

Максимальная сумма кредита для всех регионов сейчас составляет 3 млн рублей. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% стоимости жилья. Получить такой кредит можно будет до конца действия программы льготной ипотеки, то есть до 1 июля 2022 года.

Как меняются цены на жилье…

Россия в III квартале 2021 года заняла 14-е место в мировом рейтинге изменения цен на жилье, следует из обзора международной консалтинговой компании Knight Frank, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

Так, в период с июля по сентябрь рост цен на жилье в нашей стране составил 14,6%. В предыдущем квартале РФ находилась на десятой строчке (+14,4%), а год назад — на восьмой (+9,2%).

Средняя стоимость вторичного жилья в 16 крупнейших российских городах составила 104,9 тыс. руб. за 1 кв. м.

«Вместе с ускорившейся в 2021 году инфляцией рынок жилой недвижимости России продемонстрировал рост цен в годовой динамике. Однако в будущем ситуация может измениться за счет повышения ключевой ставки и удорожания ипотеки», — полагает управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков.

…и что будет дальше

О том, что доступность жилья скорее снижается в последние полтора года — даже с учетом льготных ставок – рассказал «Газете.Ru» макроэкономист Олег Шибанов.

«И стоимость квадратного метра, и отношение его стоимости к средней зарплате увеличились. Вопрос того, как будут развиваться события, довольно острый именно из-за важности жилой недвижимости для каждого россиянина», — отмечается в его колонке.

По оценкам эксперта, нужно учитывать, что обеспеченность жильем в России очень похожа на другие развивающиеся страны, и это также подразумевает ограниченность роста спроса. «Он мог бы значительно увеличиться при росте реальных располагаемых доходов, однако же пока для России это слабо работает, а ставки как ЦБ, так и коммерческих банков растут», — констатировал Шибанов.

Он предположил, что ипотека, как залоговый кредит, для банков вероятно останется «достаточно удобной историей». «Они предлагают кредиты в большинстве своем с начальным платежом, то есть кредит к стоимости жилья составляет обычно от 20% до 80%, и это ограничивает возможные потери. Эскроу-счета снижают риски граждан на первичном рынке», — добавил макроэкономист.

Ставка может стать двузначной

В свою очередь, пресс-служба банка ВТБ ранее сообщила, что в 2022 году ипотека в России продолжит дорожать, и ставки могут подняться до двузначных чисел.

«Мы не ожидаем в ближайшее время смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, поэтому увеличение ценовых параметров по жилищным кредитам возможно и в следующем году», — отмечается в сообщении.

В ВТБ призвали власти заранее принять решение о продлении льготной ипотеки после 1 июля 2022 года для социальных категорий граждан.

В начале декабря Банк России предложил постепенно закрывать программу льготной ипотеки. Регулятор полагает, что эта мера в дальнейшем поможет охладить перегретый рынок недвижимости, избавив россиян от «избыточных рисков» в виде роста стоимости жилья. В то же время отдельным регионам, где ситуация на рынке недвижимости сложная, ЦБ предложил продлить срок действия программы.

Кроме того, на этой неделе стало известно, что Минстрой разработал законопроект о создании специальной государственной информсистемы. С ее помощью арендодатели должны будут регистрировать все договоры по сдаче в наем квартир, апартаментов и машиномест через онлайн-приложение.

Добавим, что в Европе ставка ипотеки варьируется от 2,75% до 3,25%, в Великобритании она составляет 2% — 2,5%, а в США — 1,75% — 2,25%. Вполне доступны жилищные кредиты и в Японии, где ипотечные ставки не превышают 2,1%.

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