Молодежь провоцирует потребительский бум тратами на продукты и развлечения

Российские молодые семьи обогнали среднестатистические по росту расходов, показало исследование FinExpertiza. Во втором квартале их траты выросли на 23,2%, в то время как у обычных семей – только на 4,8%. Больше всего молодежь потратила на продукты, транспорт и оплату ЖКХ. Эксперты считают, что миллениалы как наиболее платежеспособная часть населения провоцирует потребительский бум во всем мире.

Молодые семьи (возраст супругов – до 35 лет) обогнали среднестатистические семьи по росту расходов, подсчитали аналитики FinExpertiza на основе данных Росстата (исследование есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

Средние траты на каждого члена молодой семьи во втором квартале составили 23,39 тыс. руб. в месяц. По сравнению с первым кварталом они выросли на 23,2%, (18,61 тыс. руб. с учетом инфляции). По темпам роста расходов молодежь примерно в пять раз обогнала среднестатистические семьи: у них траты увеличились только на 4,8%, с 18,5 до 19,8 тыс. руб.

Больше всего молодые семьи потратили на продовольствие – на него пришлось 40,9% всех расходов.

«Во втором квартале особенно возросли расходы миллениалов и зумеров на еду и безалкогольные напитки. На эту категорию потребления пришлась примерно половина дополнительных трат молодежи – месячный продовольственный чек российского молодого семьянина увеличился в среднем на 77,8%, до 9,6 тыс. руб.», — отметили аналитики.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

На втором месте по абсолютным цифрам у молодежи расходы на транспорт – 3,6 тыс. руб. (15,3% среди всех расходов), на третьем – оплата ЖКХ – 2,6 тыс. руб. (10,9%). В пятерку также вошли расходы на одежду и обувь — 1,7 тыс. руб. (7,3%), развлечения, культуру и спорт – 1,3 тыс. руб. (5,6%).

Аналитики отметили, что, помимо продовольствия, у молодежи во втором квартале существенно выросли месячные расходы на развлечения, культуру и спорт (на 85,8%), одежду и обувь (на 56,2%), здравоохранение (на 45,8%), алкоголь и табачные изделия (на 33,2%).

«Среднестатистические же семьи жили более скромно. Расходы обычного домохозяйства на продукты питания выросли во втором квартале лишь на 9,8%, до 7 тыс. руб. на человека в месяц. В то же время траты на развлечения увеличились сразу на 57,9%, до 1,3 тыс. руб. Расходы на одежду и обувь, напротив, снизились на 47,2%, до 1,4 тыс. руб. на человека», — говорится в исследовании.

Расходы на медицину у среднестатистических семей выросли на 13,3%, до 853 руб., а траты на алкоголь и табачные изделия выросли почти в два раза – с 286 руб. до 570 руб.

Почему молодежь тратит больше

Среди россиян до 35 лет, которые состоят в браке, более 70% относятся к поколению миллениалов (родились с 1981 по 1996 год), отметили в FinExpertiza. Еще около 30% — это поколение Z или «зумеров» (родились с 1997 по 2012 год).

«Таким образом, именно миллениалы выступают как основной «экономический актив» семейной молодежи – как по многочисленности, так и по платежеспособности», — отметили там.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

После начала пандемии в 2020 году российские семьи резко сократили расходы, старались больше сберегать и инвестировать. По мере восстановления экономики потребительские расходы населения начали расти, и основной движущей силой стала именно молодежь, добавили аналитики.

«Молодые россияне являются активными потребителями, при этом миллениалы опережают по уровню доходов как самых юных, так и россиян в возрасте. Поэтому расходы молодых семей выросли значительно сильнее по сравнению со среднестатистическим российским домохозяйством», — пояснила президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.

Она отметила, что после снятия карантинных ограничений население стало реализовывать отложенный спрос: стали тратить не только текущие доходы, но и накопившиеся за «ковидный» период сбережения. Также россияне брали кредиты, деньги, которые раньше они оставляли за границей, тратили на туризм внутри страны, .

«Население перешло от сберегательной модели поведения, характерной для кризисного 2020 года, к потребительской. Во многом этому способствует резкий разгон инфляции, связанный, прежде всего, с ростом мировых цен практически на все товары. Одним из факторов, подстегивающих инфляцию, становится и увеличение внутреннего потребления. Россияне, опасаясь обесценивания денег, нарастили покупки дорогостоящих товаров, таких как телевизоры, холодильники, автомобили», – заключила она.

Как изменились расходы в регионах

Расходы средней российской семьи выросли в большинстве регионов – в 67 из 85, говорится в исследовании FinExpertiza.

Больше всего текущие траты выросли у домохозяйств в Амурской области (на 25,2% до 20,5 тыс. руб. на каждого члена семьи в месяц), Новосибирской области (на 21,5%, до 16,6 тыс. руб.), Челябинской области (20,4%, до 18,7 тыс. руб.), Ивановской области (на 19,6%, до 19,9 тыс. руб.), Саратовской области (на 19,3%, до 15,4 тыс. руб.), Коми (на 18,7%, до 21,7 тыс. руб.), Курганской области (на 17,8%, до 16,6 тыс. руб.), Белгородской области (на 17,4%, до 20,6 тыс. руб.), Калужской области (на 17%, до 23,5 тыс. руб.) и Республике Алтай (на 16,4%, до 13,3 тыс. руб.).

Сократились расходы больше всего у семей в Курской области (на 17,5%, до 17,1 тыс. руб.), Ненецкого автономного округа (-16,5%, до 25,6 тыс. руб.), Сахалинской области (-15,4%, до 24,2 тыс. руб.), Тамбовской области (-14,3%, до 13,9 тыс. руб.), Ямало-Ненецкого автономного округа (-13,7%, до 33,8 тыс. руб.), Башкортостана (-12,8%, до 17,4 тыс. руб.), Ярославской области (-12,1%, до 16,8 тыс. руб.), Санкт-Петербурга (-11,5%, до 26,9 тыс. руб.), Бурятии (-9,9%, до 13,3 тыс. руб.) и Адыгеи (-9,7%, до 16,1 тыс. руб.).