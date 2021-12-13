«В следующем году выживут только сильнейшие предприниматели»

Малые и средние предприятия вынуждены все чаще брать кредиты в микрофинансовых организациях. Проценты по кредитам у МФО двузначные. Даже у государственных МФО стоимость займов может превышать ключевую ставку ЦБ в 2,5 раза и доходить почти до 20%. В следующем году при такой господдержке и на фоне продолжения пандемии выживут только самые сильные, говорят сами представители бизнеса.

Малый и средний бизнес остро нуждается в небольших кредитах (до 5 млн рублей) для поддержания бизнеса, на рефинансирование прежних долгов, на зарплату. Потребность в таких кредитах в последнее время ощущается все острее. Эту тенденцию зафиксировали Банк России и Минэкономразвития.

В министерстве «Газете.Ru» пояснили, что к октябрю этого года субъекты МСБ взяли 47 тыс. микрозаймов на общую сумму 54,5 млрд руб. Размер займов — от полумиллиона до 5 млн руб. Минэкономики учитывает только МФО с госучастием.

Максимальная процентная ставка, напомнили в Минэкономразвития, варьируется от 0,5 до 2,5-кратного размера ключевой ставки Банка России. (текущее значение ключевой ставки составляет 7,5% годовых). То есть, даже у государственных МФО ставка по кредиту может достигать 20%, обычно она варьируется от 3,75% — 18,75%.

В первом полугодии спрос на небольшие кредиты у микрофинансовых организаций (МФО) вырос на 37% — до 63,4 млрд руб. относительно первого полугодия прошлого года, уточняет ЦБ. Речь идет о МФО с госучастием, прошедших проверку ЦБ.

По итогам 2021 года объем таких кредитов, выданных малому и среднему бизнесу, как минимум, не уменьшится, отмечает ЦБ. А «с большой долей вероятности» можно говорить даже о росте кредитного портфеля. По крайней мере, это следует из итогов опроса Центробанком 45 государственных МФО. На аналогичную тенденцию указали и 47 коммерческих МФО, следует из исследования регулятора «Тенденции на рынке МФО предпринимательского финансирования в первом полугодии 2021 года».

Берут кредиты, чтобы выжить

О растущей востребованности небольших займов среди малого и среднего бизнеса, самозанятых, индивидуальных предпринимателей свидетельствует также статистика финансовой онлайн-платформы Webbankir. Правда, компания представила более скромную, чем у ЦБ, долю бизнеса среди заемщиков МФО, но общий тренд подтвердила.

«В третьем квартале 2021 года доля небольших займов достигла 19,5%. Годом ранее она составляла – 15,4%, а в 2019-м была еще меньше – 15%», — рассказал «Газете.Ru» гендиректор платформы Андрей Пономарев.

Он отмечает, что такого рода кредиты малый бизнес берет обычно на самые жизненно необходимые нужды — для рефинансирования ранее взятых кредитов. Или, например, для покрытия кассовых разрывов, для выплаты зарплаты и сохранения рабочих мест, что особенно актуально для регионов.

По словам Пономарева, многим самозанятым и владельцам малого бизнеса до сих пор «сложно получить банковское финансирование — нужно предоставить набор документов, подтверждающих платежеспособность, а иногда и ликвидный залог». При этом в период пандемии условия для получения кредита со стороны банков только ужесточились, добавляет представитель МФО.

Вопреки распространенному мнению о легкости оформления кредита в системе МФО, получить там заем даже по запредельно высокой ставке не так-то легко. Сейчас в условиях пандемии даже МФО неохотно дают кредиты малому бизнесу, считает председатель совета директоров группы «Финбридж» Леонид Корнилов.

«На самом деле не так много МФО предоставляют кредитование для МСБ. Компаниям не ведущим активной деятельности, не имеющим подтверждения реального товарооборота, получить сейчас финансирование практически невозможно. Ни в банках, ни в МФО», — говорит Корнилов.

Он приводит пример платформу финтех-решений для акселерации малого бизнеса Lemon.online. До пандемии она занималась кредитованием МСБ, но потом из-за роста дефолтов, перешла в нишу факторинга.

«Проблема недоступности долгового финансирования сохраняется в России не первый год. Денежно-кредитная политика имеет четкий тренд на ограничение доступности заемных средств. Сейчас к этому добавились постоянные риски изменения условий ведения бизнеса, причем в сторону ухудшения», — говорит Корнилов из «Финбридж».

«Я пока не вижу предпосылок для решения проблемы с кредитованием МСБ и реализации других мер поддержки, в том числе во время пандемии», — говорит эксперт.

Государство пыталось помочь бизнесу выдачей кредитов на зарплату по программам ФОТ 2.0 и ФОТ 3.0., напоминает владелец бренда MukaMuka Дмитрий Кочетков. Но условие властей по сохранению численности работников оказалось трудно выполнить. Некоторые сотрудники увольняются по своему желанию и предприниматель не имеет права удерживать их.

Банки навязали услуги

«Кроме того, эти программы обернулись навязыванием услуг от банков-участников программы. Где-то требовали открыть расчетный счет, где-то предлагали другие платные услуги», — говорит Кочетков. Бизнесмен признается, что он в растерянности. «Я тщательно провожу мониторинг рынка в сегменте микро- и малого бизнеса, но не знаю ни одной компании мукомольной отрасли, которая воспользовалась льготным кредитованием. МСБ не в состоянии взять кредит под 16% годовых, потому что средства, скорее всего, пойдут на спасение бизнеса», — сокрушается бизнесмен. По расчетам Кочеткова, зерно нового урожая мягких сортов пшеницы в России уже подорожало в этом году на 6-8%, а твердых сортов почти на 30%. «На фоне разгулявшейся инфляции и жесткой монетарной политики в следующем году выживут только сильнейшие предприниматели», — считает он. В Минэкономразвития в то же время говорят о многочисленных программах кредитования на льготных условиях, предлагаемых для МСБ. «Например, стопроцентная компенсация комиссий за платежи в системе СБП. Эта мера господдержки действует с 1 июля этого года и будет продлена до 11 июля 2022 года», — пояснили в Министерстве. Программу ФОТ 3.0 (по ставке 3% годовых) можно успеть оформить до 30 декабря этого года. Срок кредита — полтора года. «В 2022-м году будут предложены льготные кредиты в рамках нацпроекта по поддержке МСБ. По формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 2,75% на любые цели на период до 10 лет. Объем кредитов, которые сможет получить МСБ по этой программе, составит 500 млрд рублей», — добавили в Минэкономразвития. Также останутся в силе ряд других льготных программ, в частности, субсидируемый облигационный заем, доступ к коллективным формам инвестирования через краудинвестинговые платформы. Лимиты скромные, отказы — казенные Исполнительный директор Новосибирского регионального отделения «Деловой России» Галина Пименова отмечает, что не все МСБ «готовы открыто говорить о проблеме кредитования». «В Новосибирске есть предприятия, например, ООО «Бартилл» (магазин косметики), участник программы господдержки ФОТ 2.0. Эта компания получила отказ в программе ФОТ 3.0 в одном из госбанков», — говорит Пименова. Причина отказа всем заемщикам формулируется стандартно по-казенному — «влияние множества факторов». «Обращаться в другой банк компания не стала, В итоге она сократила объемы закупок продукции на 12%. А льготная программа кредитования под поручительство государства (под 8,5% через Корпорацию МСП) до регионов еще не дошла, хотя была анонсирована», — говорит Пименова.

В Корпорации МСП «Газете.Ru» пояснили, что эта программа под 8,5% была запущена только в сентябре в качестве пилотного проекта. «Сейчас в «пилоте» девять федеральных и региональных банков», — пояснили в корпорации. За три месяца выдано более 1500 кредитов на сумму 12,7 млрд рублей. «Мы видим снижение процентной ставки для бизнеса, сейчас она в среднем составляет 10%», — добавили в Корпорации МСП.