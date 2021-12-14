Украина обогнала Молдавию и стала самой нищей страной Европы

Украина впервые с момента обретения независимости заняла последнее в Европе место по ВВП на душу населения. Об этом в ходе выступления в Верховной раде заявила бывшая премьер-министр страны, лидер фракции «Батькивщины» Юлия Тимошенко.
«Мы с вами, дорогие друзья, в первый раз в истории независимой Украины вышли на последнее место на европейском континенте по ВВП на душу населения. Это означает, что мы уже за Молдавией по ВВП на душу населения»,
— приводит слова Тимошенко РИА «Новости».
Она добавила, что главная причина обнищания украинцев – искусственно созданный в стране энергетический кризис, вызвавший колоссальную инфляцию.
«Инфляция непосильна для людей. На этом фоне не происходит индексации ни зарплат, ни пенсий, ни социальных выплат», — заявила политик.
В Украине бомжи надеются на Юлию Тимошенко. pic.twitter.com/8RADzO0kcJ— Сергей из Киева. (@SergUA63) December 9, 2021
Ее слова подтверждает статистика. Как подсчитал Международный валютный фонд, по состоянию на октябрь ВВП Украины на душу населения (по паритету покупательной способности) составил $14 145 против $13 128 годом ранее. ВВП Молдавии на душу населения вырос за год более значительно — с $12 934 до $14 257. Для сравнения, в России показатель на октябрь 2021 года составляет $30,431.
В конце ноября украинский Госстат обнародовал данные о средней зарплате в стране. По сравнению с осенью 2020 года она выросла на 15,4%, составляя сейчас порядка 14 тыс. гривен в месяц (около 38 тыс. рублей; при этом в Киеве средняя з/п превышает 20 тыс. гривен – порядка 56 тыс. рублей). Однако большую часть этого 15-процентного роста съела инфляция, оставив около 4% в реальном выражении.
Финансовый аналитик Андрей Лобода рассказал ранее «Газете.Ru», что в Киеве и других крупных городах Украины сегодня «можно безбедно жить, балуя себя посещением магазинов и ресторанов. Однако до полноценного восстановления покупательского спроса здесь, как и в России, еще очень далеко».
«Успешный офисный сотрудник среднего звена в украинской столице зарабатывает от $1500 до $2000, получая полугодовые и годовые премии. Особенно впечатляющий рост зарплат на рынке заметен в агросекторе, финансах, секторе продаж и на рынке IT», — говорит Лобода.
Дурной прогноз
В конце октября Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2021 году с 3,8% до 3,1%. Это связано с высокими ценами на энергоносители и последствиями пандемии коронавируса.
На ситуацию повлияли карантин из-за COVID-19 и текущее осложнение эпидемической ситуации, а также высокие цены на энергоносители.
На 2022 год прогноз роста ВВП страны также был пересмотрен — с 4% до 3,8%. Этому будет способствовать неблагоприятная ситуация на топливно-энергетическом рынке вкупе с последствиями пандемии коронавируса и вызванными ей проблемами с логистикой.
Вместе с тем ожидается, что только в 2023 году начнется уверенное восстановление экономики страны на фоне увеличения внутреннего спроса.
Семейное дело
Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал также в конце ноября данные опроса, согласно которому большинство украинских семей признали ухудшение своего финансового положения.
55,5% украинцев пожаловались на ухудшение материального положения в период президентства Владимира Зеленского. Об улучшении сообщили лишь 10,7% респондентов, еще 32,9% отметили, что ничего не изменилось, свидетельствуют результаты соцопроса.
42,1% респондентов назвали причиной экономического кризиса высокий уровень коррупции, 31,2% — некомпетентность власти, 12,1% — пандемию COVID-19, а 8,5% — вооруженный конфликт в Донбассе.
В 2019 году Украина стала аутсайдером рейтинга стран Европы по покупательной способности населения. Исследование составила и обнародовала компания Growth from Knowledge. Еще тогда Украина занимала последнее место с покупательной способностью на душу населения в размере €1,8 тыс. (около 130 тыс. рублей).