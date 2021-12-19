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Бизнес

Доступное жилье: как технология ЛСТК меняет подходы к строительству

Как российская «Фабрика каркасов» стала международной сетью заводов

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Пресс-служба программы и форума «Развитие регионов. Лучшее для России»
Строительство недвижимости в представлении большинства – это чрезвычайно сложный и дорогостоящий процесс. Если же речь идет не о типовом здании, а об уникальном архитектурном решении, подобный проект и вовсе кажется недостижимой мечтой. Однако новые строительные технологии меняют ситуацию, предоставляя возможности, которых раньше не существовало. О том, как это происходит, «Газете.Ru» рассказал основатель международной сети заводов ЛСТК «Фабрика каркасов» Владимир Лозенко.

— Расскажите, пожалуйста, о своем продукте. Что такое ЛСТК?

— ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции) — это строительная технология каркасного строительства. Профиль ЛСТК — это основная единица, которая производится из оцинкованной стали на специальном оборудовании, а из профилей собирается каркас здания. Сама сталь рано или поздно может поддаться коррозии, то есть начинает ржаветь, а вот нанесение цинка этот процесс замедляет, и средняя продолжительность жизни жилого здания из ЛСТК составляет 377 лет.

Эти показатели гораздо выше тех, что демонстрирует традиционное строительство. Кроме того, человеческий фактор в строительстве из ЛСТК играет гораздо меньшую роль, так как все нагрузки на каркас рассчитываются программой заранее, а собрать каркас даже новичку очень легко - достаточно следовать инструкции. По этой причине ЛСТК часто называют конструктором для взрослых и сравнивают с марками Lego и Ikea, где процесс сборки предельно прост.

— Но вы, насколько я понимаю, улучшили технологию?

— Да, по сути, мы создали профиль ЛСТК нового поколения. При более тонкой стали мы получаем более жесткий и прочный профиль. Кроме того, для крепления мы используем не саморез, а стальную заклепку. Как многие знают, ее применяют также в судо-, ракето- и кораблестроении, потому что она себя зарекомендовала как надежный и качественный крепеж. Данную технологию мы запатентовали, так что применять эту разработку могут только мы и наши партнеры.

— Наверное, все эти решения стоят дорого и далеко не каждый может себе это позволить?

— На самом деле, если сравнивать строительство и эксплуатацию дома, допустим, из газобетона и ЛСТК, то именно ЛСТК окажется дешевле. Во-первых, стальной каркасный дом можно построить даже самостоятельно всего за 2-3 месяца, мало какая другая технология может таким похвастаться. Это позволяет значительно экономить на строительных работах.

Во-вторых, у дома из ЛСТК нет мостиков холода, а это значит, что при правильном выборе утепления, значительно сокращаются расходы на отопление. В южных регионах даже достаточно одного теплого пола, чтобы было тепло.

В-третьих, большее преимущество ЛСТК – более тонкие стены без потери тепловых и звукоизоляционных качеств, что дает больше полезного пространства в здании.
И, наконец, при одинаковом бюджете на строительство дома по традиционной технологии и ЛСТК, у каркасного дома будут применены более дорогие и качественные материалы, будет применена более красивая архитектура и дом прослужит в разы дольше. Но бюджет будет затрачен один и тот же. Поэтому можно смело сказать, что распространение технологии ЛСТК сделает частное жилье гораздо доступнее.

— А этапы строительства чем-то отличаются от традиционных?

- Отличия, конечно, есть. Все гораздо проще. Клиент приходит к нам со своим видением здания – у нас есть собственное архитектурное бюро и команда проектировщиков, которые помогают перевести видение клиента в проект. Пока каркас изготавливается на заводе, клиент заказывает или делает фундамент – с ЛСТК подходит любой, хотя мы всегда рекомендуем предварительно проводить геологию участка. Затем каркас доставляется на участок клиента – в комплекте всегда идут все необходимые профили, крепеж и подробная инструкция.

Каркас собирается, все коммуникации проводятся внутри него – дополнительное преимущество ЛСТК в том, что не нужно штробить стены. После сборки каркас утепляется, обшивается внутри и снаружи, и все – остается только навести красоту в виде покраски/обклейки стен и завезти мебель.

— В каких странах, помимо России, расположены ваши производства?

— «Фабрика каркасов» — это семейный бизнес. Мы работаем вместе со старшим братом Денисом, и в этом году он открыл офис и производство в Объединенных Арабских Эмиратах. С 2019 года он участвовал в разных проектах по строительству вилл из ЛСТК и теперь развивает нашу технологию за рубежом. Кроме ОАЭ у нас есть офисы в Великобритании, Германии и Испании, в этом году аккредитовались в США и с дубайского производства уже отправили несколько партий домокомплектов.

— Вы получили премию за развитие регионов в сфере строительства. В чем главное преимущества ваших решений для регионов?

— Доступное жилье. Если подробнее, то ЛСТК позволяет строить в любых климатических условиях в любое время года. Мы также разработали уникальное решения для утепления каркаса ЛСТК – пенобетон. Многие могут подумать про пенобетонные блоки, но это разные решения.

Нами была разработана уникальная рецептура, поэтому мы называем наш пенобетон модифицированным. У нас есть мобильная установка, которую может приобрести любой желающий – туда засыпается наша смесь, то есть пенобетон изготавливается прямо на строительной площадке и затем заливается в тело каркаса. Его главное преимущество в том, что по цене и скорости строительства каркасного дома получается монолитный качественный дом.

При этом строительство по технологии ЛСТК и ЛСТК+пенобетон абсолютно экологично – все отходы от стройки можно сдать на повторную переработку (сталь), здания легко проходят экологические экспертизы, что позволяет строить даже в природоохранных зонах. Яркий пример – наш флагманский проект строительства коттеджного поселка «Русское море» прямо на побережье.

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