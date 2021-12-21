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Бизнес

Мутко: в 2022 году процент по ипотеке достигнет двузначных цифр

Виталий Мутко предсказал рост ипотеки в России до 10,2%

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Алексей Майшев/РИА «Новости»
В 2022 году рост цен на жилье в России замедлится, кое-где он остановится совсем. По словам главы госкомпании «Дом.РФ» Виталия Мутко, цены должны «войти в нормальный цикл» — если остановится рост инфляции. За год цены на метр жилья в новостройках выросли на 22%. При этом, добавил Мутко, ставки по ипотеке в новом году должны составить более 10%.

Цены на жилье в России должны нормализоваться, если принимаемые правительством и Центробанком РФ меры смогут сдержать рост инфляции. Об этом в интервью РБК заявил генеральный директор госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко.

«Цены на жилье в 2022 году войдут в нормальный цикл», — полагает он.

По состоянию на конец сентября цена квадратного метра в российской новостройке выросла на 22% в годовом выражении, до 93,5 тыс. рублей. По мнению Мутко, столь резкий рост объясняется введением программы льготной ипотеки, ростом себестоимости строительства и подорожанием труда строителей.

Виталий Мутко также полагает, что рост на жилье в стране падать не будет. При этом

проценты по ипотеке на новостройки в России вырастут до 10-10,2% — из-за решения Банка России повысить ключевую ставку до 8,5% годовых. На рынке вторичного жилья рост будет еще выше. Такой показатель был зафиксирован в 2017–2018 годах.

«После повышения ключевой ставки пошли вверх и ставки ипотечные. Сегодня они где-то 9,2%. В следующем году ставки могут вырасти до 10-10,2%. Вторичный рынок, как правило, на 0,25-0,5 процентных пункта выше», — заявил Мутко.

По данным ЦБ РФ, на 1 ноября 2021 года средневзвешенная ставка по ипотеке составляла в России 7,7%. Однако уже к 19 декабря ставки достигали 9,5% на новостройки и 9,6% на квартиры вторичного рынка. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме 18 ноября заявила, что ипотечные ставки выросли меньше, чем инфляция за этот же период. Нет противоречия между доступностью ипотеки, считает глава регулятора, и ужесточением денежно-кредитной политики.

Нормализуются ли цены?

В середине осени Минэкономразвития повысило инфляционный прогноз в стране до 7,4% — с 5,8%. Однако уже к началу зимы годовая инфляция достигала 8,4%.

Ключевая ставка ЦБ была повышена в том числе для того, чтобы остановить рост цен из-за инфляции, при этом к концу 2022 года российский регулятор обещает инфляцию на уровне 4-4,5%.

Без постепенного сворачивания льготной программы ипотеки цены на недвижимость останутся высокими, полагают эксперты. По словам риэлтора Олега Бендрикова, на стоимость жилья также повлияло ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ.

«Если в 2022 году произойдет отмена льготной ипотеки, стоимость квадратного метра жилья в Москве и Московской области снизится с текущих 265-270 тыс. рублей до 250-255 тыс. рублей. Разница может составить порядка 7-10%. Но, с другой стороны, отмена программы станет ударом для граждан, ведь ипотеку придется приобретать не под 7%, а под стандартные 8-8,5%», — объяснял ранее эксперт.

С отменой льготной ипотеки россияне предпочтут перейти на максимально длительные кредиты — до 30 лет. В этом случае размер ежемесячного платежа в столичных новостройках в 2022 году составит около 40 тыс. рублей. Средний размер ипотечного кредита в Москве превысит 6 млн рублей, в других регионах страны — порядка 3 млн рублей.

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