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Бизнес

Три дня по цене двух месяцев. Сколько стоит Новый год в Подмосковье

Аналитики ЦИАН назвали популярные города для аренды квартир на Новый год

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Новый год многие россияне проводят в популярных туристических городах. Чаще всего выбор россиян падает на Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Золотое кольцо России, курортные местности. Аренда квартиры в этом году подорожала во многих регионах. Съем жилья в праздники при этом обойдется примерно в два-три раза дороже, чем в другие дни, подсчитали аналитики ЦИАН.

Новогодние праздники – популярное время для поездок по стране. Многие россияне отправляются в популярные туристические города и снимают там жилье. В этом году посуточная аренда квартиры обойдется примерно в два-три раза дороже, чем в другие дни, подсчитали аналитики ЦИАН (материал есть в распоряжении «Газеты.Ru).

Традиционно россияне едут в Москву, Санкт-Петербург и другие города-миллионники. Среди популярных направлений — Золотое кольцо, Калининградская область, приморские курорты и курорты Кавказских Минеральных вод, а также «зимние» местности — Великий Устюг и Мурманск.

Интерес к поездкам в этом году вырос, поскольку ограничения из-за коронавируса не такие строгие, как в прошлом году, отметили в ЦИАН. Так, количество просмотров объявлений за год среднем выросло на четверть. В Москве этот показатель вырос на 15%, в Санкт-Петербурге – на 30%, в других городах – на 5-30%.

На этом фоне выросла и стоимость аренды. Так, средний ценник во всех городах-миллионниках за год увеличился на 9%.

Больше всего ставка по аренде поднялась в Москве и Казани (17%), Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде (15%). Спрос на Нижний Новгород в этом году особенно вырос из-за того, что он был объявлен «Новогодней столицей России – 2022», добавили аналитики. Арендные ставки здесь выросли сильнее, чем в среднем по другим миллионникам.

Дороже всего проживание обойдется в Москве и Санкт-Петербурге — 7,9 и 5,8 тыс. руб. в сутки соответственно. За ними следует Казань — 5 тыс. руб. в сутки.

В десятку по стоимости жилья среди городов-миллионников также вошли Ростов-на-Дону (4,6 тыс. руб. в сутки), Нижний Новгород (4,4 тыс. руб.), Новосибирск (4,4 тыс. руб.), Красноярск (4,2 тыс. руб.), Екатеринбург (4,2 тыс. руб.), Краснодар (4,1 тыс. руб.) и Уфа (4,0 тыс. руб.).

Еще один популярный вариант – отдых за городом. В Подмосковье он обойдется недешево: базовая ставка по аренде в новогодние праздники здесь увеличивается в три-четыре раза, отметили в ЦИАН.

По оценке аналитиков, аренда жилья за городом обойдется примерно в 50-70 тыс. руб. в сутки. Коттеджи там, как правило, сдаются минимум на три дня, поэтому нужно закладывать в бюджете около 150-200 тыс. руб. «Летом за эту сумму можно проживать в доме в среднем два месяца (при условии долгосрочной аренды)», — подчеркнули в ЦИАН.

Однако эксперты добавили, что разброс цен достаточно большой, и все зависит от конкретного дома и предлагаемых услуг.

В Ленинградской области стоимость аренды ниже: здесь три дня обойдутся примерно в 90-120 тыс. руб., хотя разброс цен тоже значительный.

В «Авито.Недвижимости» сообщили «Газете.Ru», что у них самой большой популярностью для аренды загородного жилья пользуются Подмосковье, Ленинградская область, Краснодарский край и Крым, причем спрос на них в этом году вырос.

Аренда жилья в Московской области в среднем обойдется в 7 тыс. руб. за сутки (цена осталась прежней), в Ленинградской области — примерно в 5 тыс. руб. за сутки (+11% по сравнению с прошлым годом), в Краснодарском крае — в 4 тыс. руб. (+14%), в Крыму — в 3,5 тыс. руб. (+17%), рассказал руководитель направления краткосрочной аренды «Авито. Недвижимости» Артем Кромочкин.

Эксперт добавил, что перед Новым годом ставки по аренде повышаются в среднем на 20-30%, а непосредственно в сам праздник она уже может быть в два раза выше первоначальной, поэтому жилье рекомендуют бронировать заранее.

Курортные города, Золотое кольцо, Калининград

В Краснодарском крае посуточная аренда за год подорожала во всех курортах — в среднем на 14%, кроме Сочи. В этом городе цены и так достаточно высокие, а в этом году ему приходится выдерживать конкуренцию с иностранными курортами: например, вместо Сочи можно полететь в Египет, пояснили в ЦИАН.

В Сочи средняя ставка по аренде на Новый год — 6,7 тыс. руб. в сутки, в Геленджике — 6,5 тыс. руб., в Анапе — 5,2 тыс. руб.

Подорожало жилье и на курортах Кавказских Минеральных вод: цены на аренду здесь в среднем за год выросли на 21%. В Кисловодске средние ставки по аренде — 4,5 тыс. руб., Пятигорске — 4,4 тыс. руб., Минеральных Водах — 3,9 тыс. руб., Ессентуках — 3,7 тыс. руб.

Достаточно бюджетно отдохнуть можно в городах Золотого кольца (Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир), отметили в ЦИАН. Здесь средняя ставка по аренде — 4,4 тыс. руб. в сутки. Дороже всего съем жилья обойдется в Ярославле и Суздале (по 4,8 тыс. руб.).

В Калининградской области, которая также пользуется популярностью у туристов, посуточная аренда обойдется примерно в 5 тыс. руб. На родине у Деда Мороза – в Великом Устюге – ставки по аренде примерно такие же — 5 тыс. руб. В Мурманске, где можно посмотреть северное сияние, снять жилье можно в среднем за 3,2 тыс. руб.

«Один из способов сэкономить — арендовать жилье на больший срок (на неделю или все десять праздничных дней), в таком случае собственники обычно предоставляют дисконт. За это время можно устроить полноценное путешествие, главное – уточнить список действующих ограничительных мер для конкретного региона», — рекомендовал руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов.

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