«Точка невозврата». Выплатит ли Google России многомиллиардный штраф

С начала 2021 года было составлено 16 протоколов в отношении Google за систематическое неудаление запрещенной в России информации, указали в Роскомнадзоре. 24 декабря корпорацию оштрафовали на 7 221 916 235 рублей. Депутат Госдумы Антон Горелкин уверен, что Google выплатит эту сумму, а глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко считает, что это решение суда может стать для IT-гиганта «точкой невозврата».

Мировой суд в Москве оштрафовал Google на 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной в России информации. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщил ТАСС. В ОП прокомментировали наложение оборотного штрафа на Google Член ОП РФ, директор Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды Денис Заварзин рассказал, как... 24 декабря 18:29

«Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы Google LLC признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 КоАП и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 221 916 235 рублей», — пояснили в пресс-службе Таганского районного суда.

За что оштрафовали

В Роскомнадзоре ранее уточняли, что с начала этого года в отношении Google составили 16 протоколов за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации. Сумму штрафа в этом случае устанавливает суд, она может составлять от 1/20 до 1/10 годовой выручки компании.

«Видео-хостинг YouTube (принадлежит компании Google LLC) систематически не выполняет требования по удалению материалов, содержащих запрещенную в РФ информацию. Всего на данный момент YouTube не удалил свыше 2,4 тыс. опасных для граждан России противоправных материалов, в том числе:

— пропагандирующих взгляды и идеологию экстремистских и террористических организаций, разжигающих религиозную рознь, а также содержащих признаки героизации террористов;

— пропагандирующих индифферентное отношение к жизни и здоровью несовершеннолетних («зацепинг», «руфинг»);

— содержащих недостоверную общественно значимую информацию, связанную с отрицанием опасности COVID-19, а также ложную информацию о природных и техногенных катастрофах;

— содержащих способы употребления, а также методы культивирования наркотических средств;

— с призывами к участию несовершеннолетних в несанкционированных массовых акциях», — отмечается в релизе ведомства.

Аналогичный иск Роскомнадзором направлен в отношении Facebook (он также будет рассмотрен в пятницу).

Согласно данным Google, оборот ее российского представительства в 2020 году превысил 85 млрд рублей. Согласно закону, сумму штрафа суд установил самостоятельно, исходя из годового оборота компании.

В пресс-службе корпорации сообщили, что компания намерена изучить решение суда, после чего там будут готовы определиться с дальнейшими шагами.

«Я убежден, что Google штраф заплатит»

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин рассказал «Газете.Ru», что компания заплатит этот штраф.

«Я убежден, что Google штраф заплатит. Дело не в том, что он европейцам и американцам платил несоизмеримо больше за подобные нарушения. В компании понимают, что за неисполнение решения могут заблокировать счета российского юридического лица компании, ООО «Гугл», — отметил он.

По словам депутата, это вполне реальная перспектива и достаточно жесткая мера. Горелкин уверен, что блокировка счетов ООО «Гугл» приведет к «парализации всей экономической деятельности компании» на территории России.

«Так компания потеряет намного больше, чем если заплатит штраф. Там верховенство холодного расчета. Уверен, что в результате математических расчетов они все правильно поймут и штраф заплатят. Это действительно самый большой штраф в новейшей истории страны для IT-компании», — добавил Горелкин.

Парламентарий уточнил, что даже если компания заплатит оборотный штраф, она обязана удалить контент, запрещенный российским законодательством. «Если не удалят, то в следующий раз заплатят гораздо больше», — указал он.

По его мнению, Google не захочет терять российский рынок, так как у корпорации жесткая конкуренция с «Яндексом» на перспективном рынке.

«Они в свое время пожалели, что ушли с китайского рынка и хотели бы вернуться туда на любых условиях. И понимают, что если уйдут сейчас, то потеряют Россию навсегда», — уверен депутат.

Он добавил, что более жесткие неэкономические меры против Google — компетенция Роскомнадзора. «Блокировка и замедление трафика прописаны в законе. Теоретически регулятор может к ним прибегнуть», — заключил Горелкин. В Госдуме назвали следующий шаг против Google при отказе оплатить 7,2 млрд рублей Замглавы комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Антон Горелкин... 24 декабря 18:29

Назначение штрафа никак не воспрепятствует дальнейшей работе Google в РФ, это будет иметь профилактический эффект для других IT-гигантов, заявил в свою очередь глава комитета Александр Хинштейн.

«Хотя также напоминаю, что законодательство предусматривает и иные формы реагирования и так называемые методы принуждения, к которым относятся и замедление трафика и полная блокировка на территории России», — пояснил он.

Оборотный штраф является точкой невозврата, считает глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. «Мы старательно избегали резких мер, принимали разные законы, которые никто не исполнял. Этот штраф во многом выполняет роль точки невозврата. И решение переложено на Google.

Если Google примет решение уйти, то он сделает это сам», — заявил Клименко.

По его оценкам, сейчас шансы на то, что Google может «хлопнуть дверью», существенно выросли.