Россия подняла в воздух конкурента Boeing-737

Новейший самолет МС-21-300, крыло которого изготовлено из полимерных композиционных материалов российского производства, выполнил в субботу первый полет. Это первый в мире среднемагистральный самолет, созданный по инновационным отечественным технологиям. Материалы для крыла пришлось разрабатывать с нуля из-за санкций США, это обошлось в 4,4 млрд руб.

Полетели на господдержке

«Полетное задание выполнено полностью. Системы самолета работали в штатном режиме», — сказал сегодня герой России, летчик-испытатель Роман Таскаев после первого полета самолета МС-21-300.

В субботу лайнер поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода – филиала компании «Иркут» Объединенной авиастроительной корпорации. Воздушное судно пилотировал экипаж в составе Таскаева и летчика-испытателя, Героя России Олега Кононенко. Полет прошел в штатном режиме.

«Доля композитов в конструкции МС-21 составляет порядка 40% – это рекордный показатель для среднемагистральных самолетов. Применение прочных и легких композиционных материалов позволило создать крыло с уникальными аэродинамическими характеристиками, недостижимыми для металлического крыла. Улучшение аэродинамики дало возможность увеличить ширину фюзеляжа МС-21 и расширить салон, что дает новые преимущества с точки зрения комфорта для пассажиров. Это первый в мире среднемагистральный самолет, где применены такие решения», — сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Программа МС-21 позволила сделать большой шаг в развитии кооперации самолетостроительных заводов России, уверен генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. Так, «Авиастар» производит панели фюзеляжа и хвостовое оперение нового авиалайнера, воронежское ВАСО – пилоны двигателей и обтекатели шасси. «АэроКомпозит-Ульяновск» выпускает кессон крыла, «КАПО-Композит» обеспечивает механизацию крыла.

«Первый полет самолета с крылом из российских композитов доказывает: мы все сделали правильно, программа МС-21 последовательно и неуклонно продвигается вперед, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию. Это – результат развития компетенций авиационной промышленности, смежных отраслей и беспрецедентной по масштабу государственной поддержки. Общий объем выделенных Минпромторгом России на создание отечественных материалов для композитного крыла средств составил 4,4 млрд рублей», — приводит пресс-служба «Ростеха» слова министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова.

Под гнетом санкций

МС-21-300/310 – среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Он ориентирован на самый массовый сегмент рынка пассажирских перевозок в России и мире. В ОАК рассчитывают, что новый лайнер составит конкуренцию Airbus 320 и Boeing 737.

«Мы хорошо понимаем, что стоимость должна быть сопоставима с ценой у конкурентов. Авиакомпании вряд ли будут готовы покупать технику дороже, платить лизинговый платеж, отличающийся от аналогичного платежа за самолет иностранного производства», — сказал Слюсарь в октябрьском интервью «Ведомостям», заверив, что каталожная стоимость МС-21 в размере $97 млн сопоставима с семействами Airbus 320 и Boeing 737.

В сентябре 2018 года Министерство торговли США объявило о введении санкций в отношении 12 российских компаний, действия которых, по мнению ведомства, противоречат интересам национальной безопасности или внешней политики Вашингтона. Российским предприятиям, внесенным в список, закрыли легальный доступ к американским товарам и технологиям двойного применения. Фактически это означало запрет на поставки любого товара или программного продукта американского происхождения.

Под ограничения попал и российский «Аэрокомпозит» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) — «дочку» «Ростеха»). Именно эта компания занимается разработкой и производством деталей и агрегатов для МС-21 из полимерных композиционных материалов.

Изначально для крыла лайнера использовались материалы американской компании Hexcel и японской Toray Industries. Но после введения санкций пришлось создавать собственные детали.

Отечественные материалы для силовых композитных конструкций крыла были разработаны при участии ученых МГУ и Росатома, специалистов авиапрома. Квалификационные испытания материалов показали их соответствие требованиям к конструкции самолета МС-21. При производстве крыла применяется технология вакуумной инфузии, которая запатентована в России.

В настоящее время завершается сертификация самолета МС-21-300, начать его поставки в авиакомпании планируется в 2022 году. Одновременно проходит летные испытания самолет МС-21-310 с новым российским двигателем ПД-14.

На сегодняшний день изготовлено композитное крыло для двух самолетов, создается третий комплект. Помимо трех самолетов, находящихся в цехе окончательной сборки, на разных стадиях производства находятся еще три МС-21-300. Все они также получат крыло из российских композитов.