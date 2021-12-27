Обезличенные данные. Какие платежи собирается контролировать Банк России

После появления информации о том, что в России планируется ввести контроль за операциями физлиц, ЦБ выступил с разъяснениями. В пресс-службе регулятора заявили, что речь идет о борьбе с злоупотреблениями — нелегальных операциях онлайн-казино и букмекеров. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

ЦБ РФ не планирует вводить новую отчетность для банков в целях контроля за операциями физических лиц. В то же время регулятор, как сообщила его пресс-служба, будет собирать «обезличенные данные при риске использования платформ банков для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров». В Госдуме поставили под сомнение эффективность мер ЦБ по сбору данных для борьбы с казино Банк России планирует усилить контроль за нелегальными операциями онлайн-казино и букмекеров и намерен... 27 декабря 15:54

«Банк России не планирует вводить новую отчетность для кредитных организаций для контроля за операциями физических лиц. Они касаются противодействия платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид.

Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p-платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров», — проинформировали в ЦБ.

В пресс-службе также пояснили, что речь идет о злоупотреблениях — об огромных суммах за считанные часы, перечисленных в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций.

«У отдельных кредитных организаций в случае выявления рисков на основе имеющихся в Банке России данных и отчетности, могут быть запрошены обезличенные реестры тех переводов физлиц, которые соответствуют определенным критериям. При этом информация, идентифицирующая физлиц, запрашиваться не будет», — отметили в Банке России.

Регулятор указал, что проводимая ЦБ и кредитными организациями работа не предполагает тотальный контроль за операциями физлиц.

Она направлена на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием оформленных на подставных физлиц платежных карт и кошельков криптовалютных обменников, онлайн-казино и недобросовестных участников финансового рынка для расчетов с российскими гражданами — эта работа не затронет субъекты малого бизнеса, подчеркнули в пресс-службе. Центробанк начнет контролировать все денежные переводы между россиянами Центробанк России (ЦБ) с 2022 года начнет запрашивать у банков данные по всем денежным... 27 декабря 15:54

О том, что Банк России будет контролировать все переводы между физическими лицами, ранее сообщило издание РБК. По данным его источников, регулятор начнет запрашивать данные о всех p2p-транзакциях, то есть от физлица к физлицу, в том числе персональные данные отправителей и получателей средств.

Сделать денежную систему прозрачной

В случае, если ЦБ примет решение ввести дополнительный механизм контроля за оборотом денежных средств на рынке товаров и услуг — это поможет сделать российскую денежную систему прозрачной и ускорит решение проблемы теневой занятости, заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. ЦБ отреагировал на данные о планах усилить контроль за переводами физлиц В Банке России отреагировали на появившиеся в СМИ данные о том, что якобы со следующего... 27 декабря 15:54

«Рост доли трудящихся в теневой зоне обусловлен рядом причин, среди которых самая основная — нежелание платить налоги. В России распространена нелегальная практика, когда предприниматели не оформляют сотрудников в штат, либо граждане вовсе не регистрируют свою деятельность. Этот нелегальный путь, мало того, что противозаконный, он ограничивает развитие.

Налоги — это стратегические отчисления, от которых сам бизнес в дальнейшем может получать отдачу в виде возможности пользования социальной сферой, инфраструктурными проектами, субсидиями и многими другими позитивными аспектами.

После того, как мы приняли закон о самозанятых — только в 2020 году из тени «вышли» 130 млрд рублей — и граждане довольно охотно стали использовать этот налоговый режим. Обеление экономики и прозрачности доходов не только снижают риски для предпринимателей, которые сейчас занимаются недобросовестной деятельностью, но и стимулирует в целом развитие доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны, отвечает поставленным президентом задачам», — указал Кравченко.

Парламентарий подчеркнул, что с учетом активного развития онлайн-среды многие услуги также уходят в тень. «В частности, мониторинг денежных средств необходим для борьбы с нелегальными онлайн-казино и криптовалютчиками. Механизм, предложенный ЦБ, поможет сделать российскую денежную систему прозрачной, ускорит решение проблемы теневой занятости — в целом поможет вывести из-под полы недобросовестных граждан, осуществляющих свою трудовую деятельность нелегально», — заключил он.

«А с какой стати вы такие любознательные?»

«Я не очень понимаю, чем вызвана эта инициатива, потому что контроль за переводами между физлицами осуществляет налоговая служба. Осуществляет достаточно давно, это ее профиль. Она этот контроль года два уже точно осуществляет. Когда вводили этот контроль, была заморозка нескольких сотен тысяч счетов людей, которые, так сказать, были просто ошибочно «репрессированы». Это вызвало большой скандал, политическое напряжение. Дальше систему подрегулировали. Это была интеграция банка и налоговых баз данных», — пояснил «Газете.Ru» депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин.

Он отметил, что «инициатива странная, но безопасная». «Зачем это Банку России — вообще непонятно. Потому что финмониторинг контролирует все, что свыше 600 тыс. рублей за раз или в течение суток, а налоговая контролирует просто все. То есть если вы тысячу рублей кому-то перечисляете, но регулярно, то вы в зоне риска. И этого вполне достаточно. Насколько я могу судить, даже не могут обработать этот объем информации.

Разговор о том, что мы просто хотим знать больше — а с какой стати вы такие любознательные?

Ждать каких-то репрессий, каких-то проблем я бы не стал. Естественно, сейчас народ возбудится, что пойдет утечка данных. Вообще-то утечка данных идет прекраснейшим образом, как я понимаю, из многих банков, судя по всем этим сливам информации», — заключил Делягин.