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Бизнес

Потеряли очень много денег. Кто вошел в топ-10 неудачников 2021 года

Сулейман Керимов за год обеднел сильнее всех из российских миллиардеров

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Сулейман Керимов

Сулейман Керимов

Илья Питалев/РИА «Новости»
Сулейман Керимов возглавил рейтинг миллиардеров с наибольшими потерями за 2021 год. По оценкам Forbes, его состояние уменьшилось на $5,99 млрд. Подробнее о тех, кто также попал в этот список, — в материале «Газеты.Ru».

Forbes составил рейтинг 10 российских миллиардеров, чьи финансовые потери стали в 2021 году самыми крупными. На первом месте оказался сенатор Сулейман Керимов, семье которого принадлежит 76,3% акций золотодобывающей компании «Полюс».

По оценкам издания, состояние Керимова уменьшилось на $5,99 млрд (до $14,92 млрд) — в основном из-за падения цен на золото.

На втором месте — основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг, который за год потерял $2,93 млрд (его активы оцениваются в $9,29 млрд).

Третью позицию журнал отдал Дмитрию Каменщику, совладельцу аэропорта Домодедово, состояние которого сократилось на $668 млн (до $1,8 млрд).

Кто еще вошел в топ-10 «обедневших» миллиардеров

Андрей Козицын, младший партнер Искандера Махмудова, владеет пакетами акций УГМК, «УГМК-Транс», «Кузбассразрезуголь», пишет Forbes. Основной продукцией УГМК является медь. Снижение оценки этого главного актива Козицына и его партнеров произошло на фоне падения капитализации его публичных аналогов. Акции «Норникеля» (№11 по объемам добычи меди в мире), например, с мая по декабрь 2021 года подешевели с 27 тысяч рублей до 22,6 тысячи рублей за штуку.

В 2021 году Козицын потерял $615 млн (его состояние оценивается в $5,79 млрд).

Владимир Евтушенков, владелец 59% акций АФК «Система» (в этом году их стоимость снизилась на 20% — до 23 рублей за штуку), «обеднел» на $414 млн (до $2,54 млрд).

На состояние Александра Мамута ($2,26 млрд) влияет кредит, который он взял в 2017 году на покупку кинотеатров. Сейчас задолженность миллиардера банку «Траст» составляет 23,5 млрд рублей. В январе 2021-го банк списал 450 млн рублей выручки кинотеатров, принадлежащих Мамуту, а также потребовал вернуть 1,1 млрд рублей просроченных процентов. В итоге предприниматель потерял за год $320 млн.

Акции компании Гавриила Юшваева по разработке программного обеспечения Domo в этом году снизились почти на 19% и сейчас стоят $50 за штуку. Уменьшилась стоимость долей бизнесмена и в американской биотехнологической компании Humacyte, акции которой с начала года упали на 23,5%, и в компании по доставке еды Delivery Hero, подешевевшей на 24%. По оценкам Forbes, состояние Юшваева снизилось на $285 млн (до $1,92 млрд).

Прибыль буровой компании Eurasia Drilling Company, в которой Александр Джапаридзе является основным акционером, сократилась в первом полугодии 2021-го по сравнению с аналогичном периодом прошлого года в 10 раз, до 1,1 млрд рублей. В результате его состояние уменьшилось на $241 млн (до $970 млн).

Аркадий Волож владеет 10% «Яндекса». В начале ноября ценные бумаги компании стоили более 6 тысяч рублей за штуку, к концу года — менее 4 500 рублей. В 2021-м Волож потерял $231 млн. Его состояние на 20 декабря составило $2,30 млрд, пишет журнал.

В состав Crocus Group Араза Агаларова входят концертные залы «Крокус Сити Холл» и Vegas, выставочный комплекс, торговые центры, объекты в сфере спорта и развлечений, холдинг «Жара». Практически все направления бизнеса миллиардера серьезно пострадали от ограничений, связанных с пандемией коронавируса. По его словам, посещаемость торговых центров упала на 20-30%. За год Агаларов потерял $226 млн (его состояние оценивают в $1,451 млрд).

Есть ли экономическая надежда

53% россиян считают, что наступающий год будет годом экономических трудностей, свидетельствуют результаты исследования Gallup International. При этом оптимистов в нашей стране стало больше — 11% полагают, что 2022-й станет годом экономического процветания (в 2020 таких было лишь 6%). Каждый четвертый респондент (24%) ожидает, что «экономически» год останется таким же.

Согласно динамике индекса экономической надежды в России (разница между ожидающими процветания и трудностей), этот показатель остается на одном из самых низких уровней, начиная с 90-х годов (–42 п.п.). Аналогичный показатель наблюдался в России в 1998 и 2013 и 2020 годах.

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