Новости
Спорт
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
В Сербии снимут сериалы о крещении Руси и успехах России... 12:00
Клебо опубликовал пост в Instagram после победы... 11:57
Академик Бокерия опроверг миф о добрых людях и болезнях сердца 11:56
Близкие блогера Просвирнина рассказали о ходе проверки после его... 11:50
Чубайс назвал переход мира к «зеленой» энергии... 11:49
Комиссар НХЛ хочет перенести хоккейный олимпийский турнир на лето 11:48
Вупи Голдберг заразилась коронавирусом 11:47
В России выявлено 15 903 случая заражения коронавирусом... 11:42
Назаров прокомментировал назначение Ротенберга главным тренером СКА 11:39
Цена газа в Европе превысила $1000 за кубометр 11:37
Бизнес

«Рынок непредсказуем». Четыре простых совета начинающему инвестору

Эксперт указал на главную ошибку после открытии брокерского счета

Слушать
Остановить
close
100%
Антон Новодережкин/ТАСС
Инвестиции в ценные бумаги – один из способов сохранить и преумножить свои накопления. Но прежде чем покупать акции, новичкам нужно разобраться, как открыть брокерский счет, как им правильно пользоваться, во что вкладываться, и как избежать рисков. «Газета.Ru» попросила экспертов дать советы тем, кто только начинает инвестировать.

Шаг первый. Открываем брокерский счет

Чтобы начать инвестировать в ценные бумаги, нужно открыть брокерский счет в банке или специальной инвестиционной компании. Сейчас это можно сделать онлайн: через сайт или мобильное приложение. Можно также прийти в отделение брокера и на месте оформить все документы.

При выборе брокера важно убедиться, что вы имеете дело не с мошенниками. Прежде всего нужно проверить, есть ли у компании лицензия Банка России на осуществление брокерской деятельности.

Также стоит уделить внимание истории компании, как долго она рынке, изучить информацию о ее владельцах. Нужно обратить внимание на рейтинги надежности, долю на рынке (число клиентов, объем денежных средств и операций на биржевых площадках), предлагает ли брокер все желаемые услуги и сервисы, почитать отзывы клиентов и сотрудников, а также посмотреть соцсети компании, советует персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Артур Беджанов.

«Стоит опасаться тех компаний, которые гарантируют вам доход. Давать гарантии доходности от вложений на фондовом рынке запрещено законом», ,

— подчеркнул руководитель отдела продаж «Сбер Управление Активами» Андрей Макаров.

Сколько денег положить на счет

Начать инвестировать можно с любой суммы – здесь нет ограничений. Даже вложив несколько тысяч рублей можно создать хороший портфель.

«Есть рекомендованные суммы для тех или иных стратегий или инструментов, но эти рекомендации вторичны», — пояснила аналитик ФГ «Финам» Юлия Афанасьева.

Однако высокой прибыли с небольших сумм ждать не стоит, по крайней мере, в первые годы. Время в данном случае – друг инвестора.

«На длинном горизонте в дело вступает механизм сложного процента. Таким образом, чем быстрее начать инвестировать, тем лучше», — отметили в «Тинькофф Инвестициях».

После того, как человек начал инвестировать, счет лучше по возможности регулярно пополнять — в зависимости от размера доходов человека.

«Например, 10-15% от ежемесячного дохода можно направлять на брокерский счет и докупать активы, находящиеся в портфеле. Таким образом, на выходе результат будет превышать ваши ожидания», — говорит Артур Беджанов из «БКС Мир инвестиций».

В ценные бумаги не стоит вкладывать деньги, которые являются для человека финансовой подушкой.

А если такой подушки и вовсе нет, сначала нужно создать запас денег хотя бы на три месяца, а уже потом инвестировать, подчеркнули в «Тинькофф Инвестициях».

Какие бумаги сначала покупать

Тем, кто только начинает инвестировать, эксперты не рекомендуют сразу покупать акции отдельных компаний. Для начала стоит обратить внимание на биржевые фонды: по сути, это мини-портфели, в которые входят бумаги разных компаний. Они создаются по определенному принципу: например, в него могут входить бумаги американских IT-гигантов. Приобретая такие фонды, человек вкладывается в бумаги сразу нескольких компаний.

«Новичкам следует не поддаваться соблазну окунуться в пучину наиболее рисковых и доходных активов. Портфель должен состоять из разных классов активов и валют. Начать можно с формирования портфеля из облигаций или биржевых фондов, а потом уже переходить к акциям, контролируя вес всех этих направлений», — отметил Артур Беджанов из «БКС Мир инвестиций».

В «Тинькофф Инвестициях» советуют вкладываться в фонды, которые охватывают широкий рынок акций: например, которые ориентированы на индексы Мосбиржи, Nasdaq или S&P 500. «Это позволит получать среднюю доходность по рынку и одновременно не сильно рисковать, выбирая эмитента (компания, которая выпускает ценные бумаги – «Газета.Ru»)», — пояснили в компании.

Также стоит обратить внимание на фонды, в составе которых есть ОФЗ (облигации федерального займа) и корпоративные облигации крупных российских компаний. Доходность по ним выше инфляции, а риски минимальны, особенно, если человек ориентируется на регулярные инвестиции сроком от двух-трех лет, говорит Андрей Макаров из «Сбер Управление активами».

Если же человек решил инвестировать в акции конкретных компаний, то начинать лучше с тех предприятий, которые ему хорошо известны, специфику работы которых он понимает.

«Оглядитесь, ищите подсказки в своей собственной профессиональной сфере или среди тех товаров и услуг, в пользу которых вы делаете выбор каждый день», — советует Юлия Афанасьева из «Финам».

Инвесторам важно помнить о диверсификации: бумаги, которые есть в портфеле, не должны охватывать только какую-то одну определенную отрасль, страну и т.п.

Это помогает снизить риски: например, если акции компаний в банковском секторе падают, а IT-сектор растет, это позволит компенсировать убытки.

Какие ошибки совершают начинающие инвесторы

Новички часто путают инвестиции с трейдингом: они пытаются заработать, торгуя акциями. В акции разумнее вкладываться хотя бы на несколько лет, а для краткосрочных вложений лучше использовать депозиты и надежные облигации, подчеркнули в «Тинькофф Инвестициях».

Еще одна распространенная ошибка – ждать высокой доходности, отмечают эксперты. Теоретически можно получать десятки процентов годовых, но это маловероятно. Например, доходность надежных облигаций сейчас составляет 6-7% годовых, а стоимость акций может как заметно вырасти, так и сильно упасть.

Важно помнить о рисках, с которой связана повышенная доходность. В кризис рынок акций может упасть на 30-40%, а в случае с облигациями компаний возможен дефолт.

Также нельзя инвестировать «наугад»: нужно хорошо все спланировать. «Советуем сначала определить цель и срок вложений, допустимый риск, составить стратегию, а лишь затем покупать ценные бумаги», — отметили в компании.

Занимаясь инвестициями, не стоит также бездумно следовать идеям экспертов и советам друзей.

«Даже лучшие специалисты могут ошибаться, потому что рынок непредсказуем и невозможно учесть все факторы», — подчеркнули в «Тинькофф Инвестициях».

Не стоит также постоянно мониторить рынок и принимать эмоциональные решения на основе каких-то новостей или внезапных скачков на рынке.

«Самая главная ошибка – это отсутствие дисциплины. Многие инвесторы часто склонны не следовать даже собственной инвестиционной стратегии. Это приводит к плачевным результатам, разочарованию и уходу с фондового рынка несолоно хлебавши», — заключил Артур Беджанов из «БКС Мир инвестиций».

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+