Почему молодежь много тратит на еду

Исследование показало, что молодые семьи стали тратить на продукты больше, чем среднестатистические. Расходы на еду за второй квартал у молодежи выросли почти на 80%. «Газета.Ru» решила выяснить, с чем это связано, и каковы особенности потребительской модели молодых россиян.

Молодые семьи, где возраст супругов до 35 лет, тратят на продукты больше, чем среднестатистические. К такому выводу ранее пришли аналитики FinExpertiza, изучив данные Росстата.

Средние расходы на каждого члена молодой семьи во втором квартале 2021 года составили 23,39 тыс. руб. в месяц. Больше всего они потратили на питание, причем продовольственный чек по сравнению с первым кварталом вырос на 77,8% — до 9,6 тыс. руб. У «обычных» семей месячные расходы оказались ниже — 19,8 тыс. руб. Из них на продукты ушло 7 тыс. руб., а траты на них выросли на 9,8%.

Аналитики отметили, что среди россиян до 35 лет, которые состоят в браке, более 70% относятся к поколению миллениалов (родились с 1981 по 1996 год), а еще около 30% — это поколение Z или «зумеров» (родились с 1997 по 2012 год).

«Таким образом, именно миллениалы выступают как основной «экономический актив» семейной молодежи – как по многочисленности, так и по платежеспособности», — отметили в FinExpertiza.

Молодежь, как правило, всегда является драйвером потребления, отметил в беседе с «Газетой.Ru» директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. У них достаточно большие потребности. При этом, в отличие от более старшего поколения, они могут быть не так разборчивы в своих тратах, и могут покупать товары, которые им, возможно, и не очень нужны.

«Для торговли молодежь – это хороший покупатель. Человек увидел — и импульсивно купил», — сказал эксперт.

Кроме того, молодые люди примерно от 25 лет, – это экономически активная и платежеспособная категория: их охотно берут на работу, у них с течением времени увеличиваются зарплаты, и рост доходов в среднем продолжается примерно до 45 лет. «Поэтому им есть, с чего тратить», — добавил Остапкович.

Почему молодежь увеличивает траты на еду

В последние годы в России меняется подход к образу жизни, в том числе, и к питанию, рассказала «Газете.Ru» руководитель направления диетологии в Европейском медицинском центре, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ксения Селезнева. Еще десять лет назад люди обращались к специалистам в основном только в случае серьезных проблем со здоровьем. Сейчас, по опыту эксперта, все больше молодых и практически здоровых людей интересуются, как правильно питаться, обращают внимание на качество продуктов.

«Они понимают, что от питания в жизни зависит очень много, и хотят понять, что будет приносить больше пользы, а что может навредить», — отметила Селезнева.

Люди старшего возраста сейчас тоже стали больше обращать внимание на то, что они едят, добавила эксперт. Однако молодежь, по словам Селезневой, быстрее подстраивается под новые веяния.

Еще одна тенденция последних лет – молодежь все реже готовит дома, потому что у них нет на это времени, и им не хочется часами стоять у плиты, отметила диетолог. Популярность набирают сервисы по доставке готовой еды: это и доставка из кафе или ресторанов, и готовых наборов для правильного питания.

«Это выходит дороже, чем купить себе продуктов и готовить из них дома», — заметила Ксения Селезнева.

Также в молодом возрасте некоторые люди планируют рождение ребенка, и в связи с этим их образ жизни меняется, добавила в беседе с «Газетой.Ru» врач-диетолог, эндокринолог сети клиник «Атлас» Полина Королева. Это касается и питания: люди выбирают био- и органические продукты с высокой пищевой ценностью, стоимость которых выше привычных товаров на прилавках.

«В целом модель питания зависит от уровня образования, осознанности, доходов, наличия мотивации к поддержанию и улучшению здоровья», — отметила Королева.

Сейчас у молодежи есть возможность больше зарабатывать, доступна информация по ЗОЖ, есть научные исследования. «С развитием социальных сетей и других интернет-каналов стало больше «наглядности» в этой сфере. Все это закономерно определяет выбор более качественных и дорогих продуктов. Практически во всех экономически развитых странах можно отметить такую тенденцию», — добавила эксперт.

Однако нужно помнить, что какие-то выводы о поведении молодежи – это все равно «средняя температура по больнице», сказала «Газете.Ru» диетолог, гастроэнтеролог, гепатолог, кулинарный блогер Нурия Дианова.

Эксперт в своей практике сталкивается с молодыми семьями, которые действительно могут себе позволить чуть больше тратить на правильное питание, пользуются различными сервисами по доставке еды. Но и есть и другие категории семей – например, люди с детьми, которые много тратят на сладости, соки и другие товары. Как правило, это пациенты, у которых есть проблемы с лишним весом, поскольку нет понимания о здоровом питании.

Правильное питание само по себе не обязательно требует больших затрат, подчеркнула Дианова. Это скорее связано с пищевыми привычками и отбором продуктов.

«Можно включать в свой рацион манго, которое достаточно дорогое, а можно составить рацион правильного питания без манго», — привела пример она.

По словам Диановой, всегда можно составить себе рацион так, чтобы продукты не наносили вред здоровью — даже если у человека не очень большой бюджет.