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Бизнес

Торговые сети ограничили наценку на некоторые продукты. Их выделят на прилавках

X5 Group объяснила, как будет работать ее механизм сдерживания цен на продукты

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Александр Щербак/ТАСС
Торговые сети решили не дожидаться, когда Минпромторг и антимонопольная служба снова начнут регулировать ценники на социально важные продукты питания. X5 Group и другие крупные торговые компании анонсировали механизм, ограничивающий наценку на продукты десятью процентами. «Газета.Ru» выяснила, как будет действовать этот механизм. А эксперты оценили его эффективность.

Компания X5 Group, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», ввела с 12 января ограниченную наценку на социально значимые товары.

«Минимальный уровень наценки не ограничен, а ее верхний предел не может превышать 10%», — пояснил «Газете.Ru» начальник управления по связям с общественностью X5 Group Денис Кузнецов.

Ограничения будут применяться к продуктам с минимальной закупочной ценой и будут действовать в течение 2022 года. Мера затронула такие продукты, как говядина, свинина, баранина, куры, рыба мороженая, подсолнечное и сливочное масло, молоко, яйца, сахар-песок, соль, черный чай, мука, хлеб, рис, пшено, гречневая крупа, вермишель, картофель, белокочанная капуста, репчатый лук, морковь, яблоки. Часть из этих позиций входит в так называемый «борщевой набор», ставший своеобразным индикатором продовольственной инфляции.

Список социально значимых товаров был утвержден постановлением правительства еще в 2010 году, в него входят 24 наименования.

Все товары с ограниченной наценкой будут выделены на полках магазинов специальными ценниками, уточняют в компании. X5 Group готова обеспечивать доступность этих социально значимых товаров на уровне 85-95%, то есть товары по минимальным ценам будут доступны в каждом магазине сети даже при повышенном спросе.

Сейчас X5 Group уже зафиксировала цены на эти продукты. Их список будет обновляться ежемесячно. «В феврале и далее каждый месяц конкретные товарные позиции, на которые мы применяем ограничение наценки, могут измениться в случае появления другого товара в категории с минимальной ценой закупки», — отметил представитель компании.

Кузнецов считает этот механизм эффективным «для сдерживания роста цен и поддержки населения». «Ранее торговые сети, входящие в X5 Group, уже дважды устанавливали нулевую наценку на товары из базовой потребительской корзины и продавали их по цене закупки у поставщиков», — заявил Кузнецов.

О поддержке инициативы заявили также в сетях «Магнит», «Лента» и «Бристоль», о чем они уведомили ФАС. «Наценка на социально значимые товары не превышает 10%, нижний уровень может достигать нуля процентов», — сообщили агентству «Прайм» в пресс-службе торговой сети «Лента».

Свою позицию по этой теме представил и АШАН. «Основная задача компании АШАН Ритейл Россия – предоставление качественных и доступных товаров нашим клиентам. К ряду социально значимых товаров (таких как капуста, картофель, лук, морковь, огурец, бананы, охлажденная курица собственной торговой марки АШАН, сахар, подсолнечное масло и других) АШАН стремится применять минимальную торговую наценку, а некоторые продукты продаются по цене ниже закупочной», — сообщили «Газете.Ru» в компании.

Представитель компании пояснил, что торговая сеть понимает, «как важно для наших клиентов иметь доступные цены на эти товары». Учитывается и снижение доходов населения, поэтому практика ограничения торговых наценок ведется «уже в течение нескольких лет на постоянной основе».

В ноябре 2021 года вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минпромторгу, Минэкономразвития и ФАС представить предложения по стабилизации стоимости продуктов питания, в том числе сахара и подсолнечного масла.

Идея фиксации наценки — это уже позитивный сигнал для власти и общества, считает директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Могли и выше предложить — 15%, например. Торговые сети в России фактически монополисты, у них до 40% всего продуктового розничного товарооборота, а в Московском регионе и крупных мегаполисах еще шире охват», — говорит Остапкович.

Эксперт уверен, что долго это десятипроцентное ограничение не продержится, поскольку у сетей, как и у производителей продуктов питания, тоже растут издержки. По фонду оплаты труда, по перевозкам, по хранению, по аренде помещений.

«Торговые сети с одной стороны зафиксируют стоимость социально значимых товаров, и население с низким доходом от этого выиграет, конечно. Но с другой стороны сетевики начнут отбивать недостающую маржу на товарах премиум-класса», — поясняет Остапкович. Например, сети постараются нарастить маржу на табачных изделиях и ликеро-водочной продукции, на вине, на дорогих сортах мяса и рыбы, и в итоге «состоятельным покупателям придется раскошелиться».

Но малые магазины не смогут «выехать» на премиум-сегменте, у них товарная линейка короткая, премиальных товаров немного по сравнению с сетями. Они будут поставлены на грань банкротства, предполагает эксперт. «Сети смогут поднять наценку всего на 1% виски Macallan, цена которого под 5 млн рублей, вот вам и лишних 50 тысяч прибыли. А в магазинчике возле дома такие макаланы не продаются, на что им повышать расценку? Крупные сети задавят малый и средний бизнес в торговле, те самые магазины у дома, в пешей доступности», — рассуждает Остапкович.

В итоге, как полагает эксперт, эта полезная инициатива закончится ростом монополизма, полным господством сетей. «В перспективе, когда ситуация немного устаканится, сети смогут делать все что захотят, снова начнется возгонка цен», — заключает Остапкович.

Соглашение по ограничению наценок — довольно элегантный социальный компромисс, который предложили торговые сети, опережая этим инициативы ФАС и лишая его лавров социального лоббиста, утверждает основатель Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов.

«Важно, что эта история была инициирована не государством, а крупнейшими сетями. Это не казахский сценарий жесткой ценовой заморозки под давлением бунта, а мягкий и компромиссный вариант», — отмечает Фирсов.

Однако системное решение высоких цен на продукты заключается не в скрытом или явном ценовом регулировании на полках, а в расширении инструментов прямой поддержки социально незащищенных слоев через социальные сертификаты или продуктовые карты, убежден Фирсов. «Это делает покупателя более мобильным в выборе товара, не создает ощущение вмешательства в рыночный процесс и не ограничивает поддержку населения сроком обязательств бизнеса (в данном случае до конца 2022 года)», — подытоживает эксперт.

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