«Больше всего шансов увидеть доллар по 70 рублей — в начале весны»

В начале весны доллар может подешеветь до 70 рублей. Таким прогнозом с «Газетой.Ru» поделился инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. Стоит ли покупать американскую валюту, и что будет способствовать укреплению рубля — в материале «Газеты.Ru».

С утра в пятницу курс рубля к доллару отступил ниже отметки 76 рублей: по состоянию на 12:00 мск американская валюта торгуется на уровне 75,76 рублей. Пиком рублевого ослабления накануне вечером стал уровень в 76,5 рублей за доллар. Рублевые активы резко просели на фоне нового витка геополитических опасений из-за безрезультатности переговоров России с США и НАТО.

«Основной эффект от прессинга против рубля пройден»

По мнению инвестиционного стратега «БКС Мир инвестиций» Александра Бахтина, не исключено, что основной эффект геополитического прессинга против российской валюты уже пройден: «Экстремумы достигаются на эмоциях и обычно недолго правят настроениями, к тому же поддержку рублю продолжают оказывать высокие цены на нефть, а также локальное снижение самого доллара на внешней арене», — сказал он.

По оценкам «БКС Мир инвестиций», условно очищенный от геополитики курс доллара должен находиться вблизи 70 рублей. Бахтин заявил «Газете.Ru», что колебания курса ниже 70 возможны при одновременном улучшении геополитического фона, высоких ценах на нефть и повышенном глобальном аппетите к риску.

«В геополитике конфронтации сменяются разрядками, поэтому вполне возможно, что в обозримой перспективе мы узнаем о подготовке новых встреч на высшем уровне для снижения глобальной напряженности, — пояснил эксперт. — Если в этот момент цены на нефть будут выше $80, а настроения на мировых рынках будут в зоне risk on, доллар может отступить к 69-70. Однако с уверенностью можно говорить, что эти уровни будут очень кратковременными, так как описанное выше сочетание условий не может быть сколь-нибудь устойчивым, а объективный средний курс рубля к доллару в 2022 году видится нам на уровне 73-74».

Бахтин считает, что в феврале-апреле в пользу рубля могут играть сезонно сильные показатели текущих операций России. Кроме того, на ближайших заседаниях Центробанк может еще повысить ключевую ставку, что способно дополнительно поддержать рубль. Таким образом, гипотетически больше всего шансов увидеть доллар по 70 или чуть ниже — в начале весны.

«С покупкой доллара лучше повременить, поскольку очень вероятно, что в ближайшей перспективе мы увидим откат пары доллар-рубль в зону 74-75, а к концу января при поддержке налогового периода, а также сохранении высоких сырьевых цен и отсутствии общерыночных шоков, возможно движение к 73,5-74», — считает Бахтин.

Что нужно для роста рубля

По словам ведущего аналитика отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрея Кочеткова, для дальнейшего укрепления рубля необходим относительно спокойный геополитический фон.

«Если это случится, то на рубль начнет работать его высокая доходность, — пояснил эксперт. — По сути, рубль является одной из немногих валют в мире с реальной положительной доходностью, хотя ее размер и кажется чисто символическим. При замедлении инфляции (по итогам 2021 года составила 8,4% по данным Росстата) реальная доходность рубля будет расти, что уже станет достаточным фактором укрепления. Если же геополитические риски будут оставаться высокими и непредсказуемыми, то периоды укрепления рубля будут сменяться его резким ослаблением».

По словам эксперта, слишком дорогая нефть может оказывать давление на рубль, что связано с реализацией бюджетного правила.

«Для примера, в период с 14 января по 4 февраля на покупку валюты и золота будет направлено 585,9 млрд рублей, или 36,6 млрд рублей в день, это довольно существенная сумма, которая создает избыточное давление на рубль, — пояснил он. — Если присутствуют другие негативные факторы, то рубль резко слабеет, но при улучшении ситуации бюджетное правило мешает рублю укрепляться».