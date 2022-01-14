Новогодний ажиотаж прошел. Что теперь будет с ценами на красную икру

Поставщики предупредили ретейлеров о планах повысить цены на красную икру. Они объяснили это нехваткой продукции из-за повышенного спроса из-за рубежа, а также увеличением расходов на логистику. По мнению опрошенных экспертов, ориентация на экспорт вряд ли стала основной причиной роста цен. Они отметили, что икры в прошлом году произвели много, однако на цены влияет общая инфляция, подорожание перевозок и фальсификации на рынке.

Поставщики красной икры направили ретейлерам заявки на повышение цен на свою продукцию. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на сотрудников четырех торговых организаций, которые в свою очередь сослались на письма партнеров.

Стоимость икры поставщики хотят увеличить на 7-17% — в зависимости от вида продукции, упаковки и т.д., сказал один из собеседников издания. По словам другого источника, цены на недорогую икру предлагается повысить на 10%, а на премиальную продукцию — на 20–30%.

Поставщики объясняют необходимость повышения цен дефицитом красной икры, сообщили сотрудники торговых сетей. Из-за неудачной путины лососевых рыб в других странах покупатели из азиатских стран приобрели больше икры, чем обычно (отдельных данных по экспорту лососевой икры у ФТС, однако, нет). Еще одна причина роста цен на икру, которую называют поставщики, – увеличение затрат на логистику.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев подтвердил, что спрос со стороны азиатских стран вырос. Он также сообщил, что стоимость доставки товаров по железной дороге действительно увеличилась: тарифы на перевозку сейчас в два раза выше, чем были год назад.

Однако в 2021 году красной икры произвели много: рыбаки добыли 539 тыс. т тихоокеанских лососей. Это на 80% больше, чем в 2020 году, и на 8,2%, чем 2019-м, сообщил представитель Росрыболовства. По его словам, дефицита икры нет. Дорожает продукция из-за повышения мирового спроса, сказал он. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) оценила производство красной икры в 25 тыс. т, а потребности российского рынка – в 14–18 тыс. т.

По данным Росстата, в ноябре 1 кг икры стоил 5097 руб. Это на 26% больше, чем год назад, уточняет издание.

Насколько рост цен связан с увеличением экспорта

Увеличение экспорта вряд ли сыграло ключевую роль в повышении цен на красную икру, считает руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. В 2021 году в последнюю путину произвели более 20 тыс. т продукции, что превышает среднегодовой спрос в России, добавил эксперт.

Кроме того, для оценки роли экспорта недостаточно данных, сообщил «Газете.Ru» управляющий партнер Agro and food communications Илья Березнюк. Информации от ФТС нет, поэтому проанализировать динамику пока сложно.

Среди причин, которые могли повлиять на стоимость икры, Савельев называет общую ситуацию с инфляцией в России. «Дорожает все, и цены на этот деликатес тоже тянутся вверх», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Издержки у производителей также растут, и они пытаются сохранять рентабельность и зарабатывать, добавляет Березнюк. Дорожает оборудование, ремонт, перевозки, причем логистика в целом подорожала во всем мире. На стоимость икры также влияет то, что на рынке большое количество фальсификата, отмечает Савельев. Здесь есть несколько вариантов: продают оставшуюся еще с позапрошлого года икру, выдают дешевую икру за более дорогой продукт или делают синтетическую красную икру.

Прогноз о том, что рост цен на красную икру может достигать 30%, эксперт назвал «оптимистичным». «Мы думаем, что подорожает гораздо больше. Тем более что красную икру при нынешних технологиях можно хранить и год, и два», — сказал Савельев. Он пояснил, что свежую икру сейчас можно заложить в холодильники и уже по мере необходимости доставать и расфасовывать.

Должно ли вмешиваться государство

Росрыболовство в данном случае «беспомощно», считает Александр Савельев. Регулятор никогда не вмешивался в этот процесс. По словам эксперта, не хватает квалифицированных специалистов, которые могли бы это контролировать и воздействовать на цены.

«В этом смысле Росрыболовство недееспособно. Поэтому будет оно вмешиваться или не будет – это никаким образом не влияет на процесс ценообразования, — заявил он.

Государству в этом случае вообще не стоит вмешиваться, полагает Илья Березнюк. По его словам, регулирование агросектора – это достаточно сложно, и не всегда приводит к хорошим результатам. «Есть примеры других стран, когда это привело к снижению инвестиционной активности и другим негативным последствиям», — пояснил он.

Эксперт добавил, что красная икра – это все-таки деликатес. Она не относится к социально значимым продуктам, поэтому контролировать цены на нее не имеет смысла. Тем более основной пик продаж приходится на Новый год – в это время реализуется до 50% икры, подчеркнул Березнюк.

Что говорят участники рынка

В прошлом году красной икры действительно произвели много, сообщил «Газете.Ru» исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков. Благодаря успешной лососевой путине в 2021 году производство лососевой икры выросло в два раза — до 22,6 тыс. т. Это на 11,2 тыс. т больше, чем в 2020 году.

«При этом мы наблюдаем и рост мирового спроса, в частности со стороны азиатских стран-партнеров, а также удорожание логистики поставок. Вероятно, эти факторы и стали ключевыми причинами роста цен», — заявил Востриков.

Большой спрос на российскую лососевую икру в странах Азии был неожиданным для самих производителей, объяснил «Газете.Ru» председатель Рыбного союза Александр Панин. По его словам, это повлияло на цены на икру и в России.

«Тем не менее мы не наблюдаем существенного роста цен в оптовом сегменте. Сейчас качественная икра торгуется в диапазоне 4100-4400 руб. за кг. Мы допускаем небольшой спекулятивный рост цены на икру, но лишь на икру высокого качества, которой на рынке осталось совсем немного», — сказал он.