Ссудные каникулы: как получить «отпуск» по кредиту

Для граждан, оказавшихся в различных трудных жизненных ситуациях, хотят сделать доступным постоянный механизм кредитных каникул. Сроки его введения Центробанк пока в деталях не раскрывает. «Газета.Ru» выяснила, какими способами можно получить «отпуск» по кредиту сейчас.

Центробанк в декабре 2021 года анонсировал введение механизма бессрочных кредитных каникул для владельцев потребкредитов. Поправки к закону «О потребительском кредите» готовит рабочая группа экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при ЦБ. Когда механизм будет введен, заемщики с потребзаймами смогут получить отсрочку платежей на три месяца, пока же эта опция им недоступна.

По замыслу Банка России, подать заявку и предоставить необходимые документы можно будет через «Госуслуги». Сейчас для этого необходимо лично посетить кредитную организацию или отправить заявление заказным письмом. Кроме того, планируется изменить список трудных ситуаций, попав в которые заемщик сможет претендовать на льготу. Так, сейчас одна из причин подать заявку — продолжительная болезнь. В текущей редакции срок болезни — два месяца, в новой он сокращается до месяца. Это расширит круг претендентов на кредитные каникулы. Кто и сейчас может рассчитывать на «ссудный отпуск», что нужно сделать, чтобы его получить, выясняла «Газета.Ru» вместе с экспертом Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Алексеем Щукиным.

По словам Щукина, сегодня правом на отсрочку или снижение платежей по кредиту имеют ипотечные заемщики. Еще в 2019 году был принят закон, в соответствии с которым клиенты, оказавшись в трудной жизненной ситуации, имеют право взять ипотечные каникулы — приостанавливать или уменьшать выплаты по ипотеке на срок не более полугода. В это время банк не может досрочно расторгнуть договор или взыскать ипотечное жилье, а человек вполне легально получает передышку в ипотечных платежах, не загоняя себя в долговую яму.

«Каникулы можно прекратить досрочно, но нельзя продлить их»

Воспользоваться ипотечными каникулами можно только при соблюдении нескольких условий: в ипотеку приобретено единственное жилье заемщика, по этому кредитному договору и под эту недвижимость ранее каникулы не предоставлялись, размер кредита не превышает 15 млн рублей, и заемщик после оформления кредита попал в ситуацию, в результате которой его финансовое положение ухудшилось. В законе приводится полный список таких обстоятельств, среди которых продолжительная болезнь, получение инвалидности I или II группы, потеря работы или кормильца и другие.

О необходимости взять ипотечные каникулы заемщик должен сообщить банку и предоставить все необходимые документы. Нужно написать заявление, где будет указана причина обращения за льготой, обозначены приемлемый размер платежей и даты начала и окончания каникул – если их не указать, то каникулы начнутся со дня подачи заявления и продлятся шесть месяцев.

«Каникулы можно прекратить досрочно, но нельзя продлить их или снизить выбранный изначально размер платежей, — пояснил «Газете.Ru» Алексей Щукин. — Удобнее всего оформить их сразу на полгода с минимальными выплатами, а если финансовое положение заемщика улучшится раньше срока окончания каникул, можно будет их прервать или появившиеся деньги положить на депозит, чтобы создать резерв на случай возникновения непредвиденных обстоятельств. Второй раз взять каникулы по тому же кредиту не получится».

Кроме заявления, заемщик должен предоставить выписку из реестра, из которой видно, что ипотека оформлена на единственное жилье, а также документы, подтверждающие возникновение сложной жизненной ситуации. Конечно, набор необходимых бумаг будет отличаться: это может быть справка о доходах, об инвалидности, о постановке на учет в качестве безработного, больничный, свидетельство о рождении или усыновлении (удочерении) ребенка и так далее. Если залогом по ипотеке стала недвижимость не заемщика — например, его родителей, — письменное согласие на получение ипотечных каникул нужно будет предоставить и от них.

Подтверждающие документы нужно принести в банк и вручить под расписку, можно отправить заказным письмом с уведомлением о вручении, или другим способом для подачи документов, описанном в кредитном договоре.

Если все документы в порядке, банк рассмотрит заявление в течение пяти рабочих дней и уведомит об изменении условий кредитного договора. А если чего-то не хватает, направит дополнительный запрос – тогда пять рабочих дней будут считать с момента предоставления недостающих документов. Сообщить о решении банк должен любым способом, указанным в кредитном договоре, направить уведомление по почте заказным письмом или вручить его под расписку. В случае, если все документы предоставлены в срок, а кредитор по истечении пяти рабочих дней молчит или отказался предоставить каникулы, можно пожаловаться в Банк России.

«После окончания каникул кредит нужно будет погашать на прежних условиях: сумма процентов по кредиту и общая сумма долга не изменятся, а дата погашения продлится на срок каникул. Заемщик будет выплачивать основной долг с процентами по прежнему графику, а сумму, выпавшую на льготный период, в самом конце. К тому же, если во время каникул вносить какие-то суммы, в последние месяцы кредита их вычтут из платежей», — уточнил Щукин.

В любом случае, ипотечные каникулы действительно помогают людям преодолеть временные финансовые трудности. Банк России изучил кредитные истории людей, которые воспользовались такой льготой, и выяснил, что три четверти людей сумели вернуться в обычный график выплат и не допускают просрочек после окончания периода каникул.

Реструктуризация как выход

Тем же, кто испытывает трудности с погашением долга по остальным видам кредитов – потребительскому, автокредиту, кредитным картам – эксперты советуют обратиться за реструктуризацией. С кредитором можно договориться об уменьшении платежей по кредиту, чтобы платить его было легче – в этом случае обычно увеличивается срок кредита. Но кредитор может предложить и другие варианты: например, когда заемщик в течение льготного периода выплачивает только проценты или только основной долг.

Главное при возникновении ситуации, когда нет возможности платить по кредиту в обычном режиме, не отмалчиваться и не скрываться, а обозначить проблему и сразу же обратиться за реструктуризацией. Обычно кредиторам намного проще договориться с клиентами о более удобных условиях и постепенно получать свои деньги, чем обращаться в суд с требованием вернуть долг.

Кроме того, если клиент уже менял график платежей, это не должно быть препятствием для реструктуризации. В случаях, когда кредитор не хочет следовать рекомендациям Банка России, можно пожаловаться на него в интернет-приемную регулятора или оставить сообщение в мобильном приложении «ЦБ онлайн».

В 2020 году у заемщиков на время появилась возможность обращаться к кредиторам за предоставлением кредитных каникул: эта льгота была официально доступна с апреля по 30 сентября 2020 года тем, кто пострадал от коронавируса и вызванного им кризиса. Россияне охотно пользовались каникулами – уже на конец 2020 года банки реструктурировали 1,8 млн кредитных договоров граждан на общую сумму примерно 860 млрд рублей. В график смогли вернуться 72% заемщиков, которые снизили или приостановили платежи по действовавшему в 2020 году закону о кредитных каникулах. Для граждан и предпринимателей, которые за этот период не смогли восстановить свою платежеспособность, регулятор рекомендовал кредиторам реструктурировать кредиты по собственным программам.