Почему пенсионеры пошли за микрозаймами

Чем старше заемщики микрофинансовых организаций (МФО), тем большие суммы они просят выдать взаймы. Об этом говорится в исследовании аналитиков микрофинансовой «Займер», которое есть у «Газеты.Ru». В МФО Carmoney, «Мигкредите» и финтех-группе IDF Eurasia (в ее рамках займы выдаются под брендом MoneyMan) подтвердили тренд. По словам экспертов, клиенты 60+ стали чаще обращаться за микроссудами, так как банки в период пандемии начали осторожнее кредитовать эту категорию заемщиков.

Как говорится в исследовании «Займера», клиенты старше 60 лет берут в МФО суммы, в полтора раза превышающие те, за которыми обращаются 18-24 летние заемщики. В заявках на так называемые «займы до зарплаты» (до 30 тыс. рублей под 1% в день), которые поступили в 2021 году, четко прослеживается взаимосвязь повышения запрошенных сумм с возрастом заявителей.

«Аудитория наиболее молодых, 18-24-летних заемщиков, наиболее скромна в своих запросах (8,2 тыс. рублей), а заемщики категории 61+, наоборот, просят больше других (12,4 тыс. рублей), — говорится в исследовании». -— При этом в промежуточных возрастных категориях налицо последовательный рост суммы заявок от меньшего к большему».

«Для клиентов 60+ характерен минимальный уровень просрочки»

В других МФО наблюдают аналогичный тренд.

«Средняя запрашиваемая сумма клиентов в возрасте 18–24 года действительно в среднем на 30–35% ниже, чем у клиентов в возрасте 60+, — сообщила «Газете.Ru» генеральный директор финтех-группы IDF Eurasia в России Ирина Хорошко. — Доля одобренных заявок для клиентов 18-24 лет не превышает 10% от общего потока заявок, поданных заемщиками из данной возрастной категории — это минимальная уровень одобрения среди всех возрастных категорий. В свою очередь, для возрастных клиентов характерен минимальный уровень просрочки, это самые ответственные заемщики».

В МФО Carmoney в ответ на запрос отметили, что наблюдают тренд, когда средняя сумма займа растет в зависимости от увеличения возраста заемщиков.

«Основная причина постепенного роста запрашиваемых сумм в более возрастных категориях — эволюция материального благосостояния, — пояснили «Газете.Ru» в «Займере». — В молодом возрасте доход, как правило, лишь начинает формироваться, постепенно увеличиваясь по мере роста стажа и карьерного прогресса. Соответственно росту обеспеченности растет и сумма материальных запросов».

«Ряд банков снизил риск-аппетит в кредитовании пенсионеров»

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которые есть у «Газеты.Ru», по состоянию на декабрь 2021 года пенсионеры оформили 902,4 тыс. микроссуд (рост за год на 15,8%).

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», отметили, что пенсионеры стали чаще обращаться в МФО, так как банки в период пандемии снизили интерес к этой категории заемщиков.

«Пенсионеры в наибольшей степени подвержены рискам существенного ухудшения здоровья, в т.ч. из-за пандемии, поэтому ряд банков мог снизить риск-аппетит в кредитовании пенсионеров и часть заемщиков данного сегмента вынуждена искать другие источники финансирования своих нужд, — отметил старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Игорь Алексеев. — С учетом высокой реальной инфляции и относительно невысокого размера пенсий спрос пенсионеров на заемные средства не снижается, и обращение в МФО является вынужденным шагом».

С ним согласна аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Наталия Богомолова.

«В условиях пандемии из-за роста смертности число пенсионеров продолжает стремительно сокращаться, риск дожития увеличивается,— подчеркнула эксперт. — Кроме того, Банк России на фоне опасений по росту закредитованности розничных клиентов вводил макропруденциальные лимиты. Соответственно, банки могли снизить одобрение кредитов пенсионерам. Скорее всего, деньги пенсионерам нужны на текущее потребление, поскольку размер пенсий невысокий, а стоимость услуг и расходов растет (на лекарства, продукты, оплату ЖКХ). Если получить средства в банке не представляется возможным, то приходится обращаться в МФО».

Богомолова уточнила, что банки всегда относили пенсионеров к группе клиентов с высоким риском и условия для выдачи кредитов были более строгие, чем для «активного» населения (кредитование под залог, наличие созаемщика в договоре).

В то же время в начале пандемии кредитные организации делали ставку на возрастных заемщиков. Как ранее сообщал РБК со ссылкой на статистику НБКИ, в мае 2020 года средний размер лимита по кредитным картам для держателей в возрасте 60–65 лет превысил 67 тыс. рублей, установив максимум за год. По сравнению с февралем 2020-го показатель вырос на 11,2%. Для заемщиков старше 65 лет средний лимит по картам за тот же период вырос на 19%, до 64,86 тыс. рублей. «Коммерсант», в свою очередь, писал, что банки в июне 2021 года подняли ставки по пенсионным счетам: в частности, это сделали ВТБ и Почта-банк.