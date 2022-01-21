Новости
Спорт
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Участницам скандальной фотосессии у мечети в Москве... 13:56
Биологи выяснили, сколько весят нервы хобота слона 13:54
Бастрыкин поручил изучить обращение начавших голодовку свердловчан 13:53
Семья отправила Лидию Федосееву-Шукшину в центр для пожилых... 13:51
В Австралии заявили о намерении помочь Украине в случае... 13:50
В Госдуме отреагировали на бойкот фанатов... 13:49
Бизнес захотел списания льготных кредитов при сохранении 90%... 13:47
Заболевший COVID-19 Кличко нарушил самоизоляцию ради похода... 13:45
Тренер сборной России заявил, что Бабиков не попадет в основной... 13:43
Диетолог перечислила продукты, укрепляющие иммунитет в условиях... 13:42
Бизнес

«Это в чистом виде национализация»

ФАС предлагает предусмотреть изъятие акций стратегических предприятий у иностранцев

Слушать
Остановить
close
100%
Виктор Толочко/РИА «Новости»
В российском законодательстве необходимо закрепить возможность изъятия акций стратегических предприятий у иностранных инвесторов, если их покупку провели с нарушениями, считают в антимонопольном ведомстве. От такого решения, как отмечают эксперты, могут в первую очередь пострадать сами россияне, неудачно реструктурировавшие сделку через офшор. Изменения отразятся и на интересе инвесторов к проектам в России.

Федеральная антимонопольная служба предложила внести поправки в закон, регулирующий сделки, по которым иностранные инвесторы могут получить контроль над стратегическим предприятием. Подготовленный ведомством законопроект предусматривает возможность изъятия доли в пользу государства при признании такой сделки недействительной.

«В том числе может взыскать в доход Российской Федерации приобретенные в результате совершения такой сделки акции (доли)», — соответствующий пункт ФАС надеется включить в закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Правительственная комиссия должна согласовывать все сделки, при которых приобретаемая доля составляет более 50%. Газета «Коммерсантъ» отмечает, что на практике это требование соблюдается далеко не всегда: покупатели часто не предоставляют информацию о наличии среди бенефициаров иностранцев, либо продажа акций и вовсе происходит без согласования. Как рассказали изданию в ФАС, ежегодно российские суды рассматривают не менее десяти дел, в которых иностранные инвесторы допустили нарушения. При этом ни по одному из исков антимонопольная служба не получала отказа суда.

Если нарушение закона подтверждено, суд обычно выносит постановление о необходимости двустороннего возврата имущества. Однако такая схема невозможна, если, к примеру, компания-продавец уже самоликвидировалась.

Иногда судебные разбирательства заканчиваются мировыми соглашениями. Например, если акции продаются третьему лицу.

«В рамках правоприменительной практики ФАС России выявлены случаи невозможности применения общих последствий недействительности ничтожной сделки в форме двусторонней реституции, если продавцы по сделке ликвидированы, либо ее применение не достигает целей Закона № 57-ФЗ по защите стратегических интересов РФ», — так в пояснительной записке ведомства объяснили необходимость внесения поправок.

В документе подчеркивается, что поправки не противоречат положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров России.

Конфискация без гарантий презумпции невиновности

Руководитель направления «Правовое развитие» Центра стратегических разработок Максим Башкатов считает, что предложенная ФАС схема «выглядит эффективной», однако напоминает «конфискацию» и не дает никаких гарантий инвесторам. Например, не обеспечивает презумпцию невиновности. По мнению Башкатова, принятие поправок может дать сигнал инвесторам придерживаться норм закона, «иначе они рискуют остаться ни с чем», но не похожа на оптимальное решение. Для того, чтобы «просто забирать» акции в пользу государства, нет легальных оснований. «Это в чистом виде национализация», — отмечает он.

Партнер Forward Legal Карим Файзрахманов полагает, что поправки могут заметно ослабить желание инвесторов вкладывать средства в российскую экономику.

«Далеко не всегда речь идет о каких-то реальных иностранных инвесторах, которые злобно нарушили закон. Нередко стороной спора с ФАС становятся российские граждане, которые неудачно структурировали сделку через офшорные компании, но не являются иноинвесторами и на безопасность государства не посягают», — добавляет он.

Алмазная сделка

Одной из таких сделок, проведенных с нарушением иноинвестором российского законодательства, стала продажа алмазодобывающей компании «АГД-Даймондс» компании ООО «Открытие промышленные инвестиции». Актив был приобретен у ЛУКОЙЛа за $1,45 млрд в 2017 году, $873 млн из них выделил ВТБ.

Весной 2020 года ФАС потребовала в суде отменить продажу, поскольку «Открытие холдинг» скрыл от службы данные о гражданстве трех своих акционеров. Также в ведомстве посчитали, что стоимость «АГД-Даймондс» была завышена вдвое. «При направлении ходатайства в ФАС была представлена неполная информация, о чем стало известно только недавно», — отмечали представители антимонопольной службы.

Через несколько месяцев после сделки банк «Открытие» (основной актив ООО «Открытие промышленные инвестиции») подпал под санацию, а в ФАС заявили, что спорная сделка могла прикрывать вывод средств банка в пользу иностранных инвесторов.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+