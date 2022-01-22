Как не стать должником: пять правил для заемщика

Просрочка по потребительским кредитам на начало 2022 года превысила 1 трлн рублей. В Главном управлении ЦБ по Центральному федеральному округу рассказали «Газете.Ru», что делать, чтобы не попасть в «долговую яму».

На 1 января 2022 года просроченная задолженность по потребительским кредитам на срок свыше 30 дней составила 1 268 трлн руб., подсчитали в Национальном бюро кредитных историй для «Газеты.Ru». По сравнению с аналогичной датой 2021 года показатель вырос на 7,4%. Главный экономист Главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу Алексей Щукин рассказал, какие пять правил нужно соблюдать заемщику, чтобы не выйти на просрочку по потребссудам.

Раскладываем по полочкам: ваши расходы и доходы

Если вы решили взять кредит, значит, он вам действительно нужен. Но при этом важно заранее посчитать, как вы будете возвращать эту сумму. Определите, какие платежи составляют ваши обязательные расходы. Помимо продуктов, квартплаты, расходов на медицину и обучение, это могут быть траты на спорт и хобби, отпуск, семейные праздники, уход и корма для домашнего питомца — у каждого пропорции регулярных расходов могут быть свои, и важно их посчитать.

Не забудьте также учесть и ваши средние платежи по кредитной карте, если вы ею пользуетесь. Можно руководствоваться формулой: на обслуживание кредитов должно уходить не более 30% вашего дохода. Тогда долговая нагрузка считается приемлемой. Принимайте во внимание не только свои постоянные финансовые поступления — зарплату или пенсию, — но и внеплановые траты в связи с непредвиденными обстоятельствами. Что-то может пойти не так – потеря работы, болезнь, кризисная ситуация в экономике могут помешать расплатиться по кредиту. Для собственного спокойствия на такой случай можно оформить страховку, она поможет справиться с долгом, если случится непредвиденное. Многие банки предлагают страховку «в пакете» с кредитом, но право приобретать ее или нет – остается за вами.

Дело техники: как ничего не забывать

Бывает так, что накануне даты платежа вы закрутились, отвлеклись, забыли и в результате не успели внести деньги вовремя. Начисление штрафа банком даже за один день просрочки может оказаться неприятным сюрпризом. Какие именно пени и штрафы и за сколько дней задержки оплаты начисляются банком – прописано в кредитном договоре.

«Чтобы не забыть про платеж, лучше всего поставить напоминание на телефоне, отметить обязательный платеж в своем ежедневнике, повесить записку на холодильник или туда, где вы ее обязательно заметите, — отмечает экономист Щукин. — Лучше всего не откладывать очередной платеж на последний момент. Имеет смысл заложить несколько рабочих дней до даты платежа, чтобы деньги успели поступить на счет».

Поставьте задачу банку: создайте автоплатеж

Еще одной удобной опцией является автоплатеж по кредиту: запланируйте операцию и банк самостоятельно и вовремя будет переводить деньги. Алгоритмы создания автоплатежа через онлайн-банкинг в разных банках могут различаться, но чаще всего это происходит следующим образом. В момент подтверждения очередного платежа по кредиту нужно будет выбрать функцию автоматического платежа и настроить его для следующих подобных операций, тогда банк будет помнить о ваших платежах за вас. Также в онлайн-банке можно создать шаблон с необходимыми реквизитами и установить автоплатеж.

«Автоплатеж можно сделать регулярным в течение определенного периода времени, например, года, и настроить на определенную дату каждого месяца, скажем, на следующий день после зачисления зарплаты или пенсии. Тогда не придется волноваться о наличии нужной суммы на счете», — рекомендует эксперт.

Осторожно, досрочное погашение!

Многие при возможности стараются закрыть кредит раньше срока — внося платежи вперед графика. Действительно, за один расчетный период можно сделать сразу несколько платежей в счет частично-досрочного погашения. Только необходимо помнить, что внесение денег вперед не освобождает от необходимости вносить обычный регулярный платеж.

При частичном досрочном погашении можно выбрать наиболее выгодный для себя вариант. Если вам требуется как можно скорее снизить долговую нагрузку, то из предложенных банком опций — уменьшить платеж или сократить срок кредита — лучше выбрать первое.

«Не спешите расслабляться, даже если вы сделали последний взнос и, думаете, что закрыли кредит. Не будет лишним подтвердить в банке то, что ваша задолженность действительно закрыта: позвоните на горячую линию или получите справку о погашении в офисе», — советует Алексей Щукин.

Если не получается платить по кредиту

Если вы не можете сделать очередной платеж, потеряли работу или заболели, не игнорируйте звонки банка. Наоборот, лучше открыто обсудить с менеджером свою ситуацию. Банк может пойти вам навстречу и предоставить отсрочку, или пересчитает суммы взносов. Например, уменьшит размер ежемесячных платежей за счет увеличения срока кредита.

В интернете часто попадается реклама услуг по решению проблемы с долгами. Нужно подходить к таким предложениям взвешенно. Так называемые «раздолжнители» в лучшем случае добьются реструктуризации долга или рассрочки. Но не забывайте, что то же самое вы можете сделать и самостоятельно, обратившись в банк, только в этом случае не потребуется платить за услугу помощникам.

Иногда подобные фирмы предлагают гражданам оформить банкротство, но это тоже не бесплатная процедура, на нее придется потратить несколько десятков тысяч рублей, а заинтересованные в ваших деньгах консультанты могут и не предупреждать, что банкротство повлияет на кредитную историю, создаст дополнительные ограничения, например, с выездом за рубеж.

«Самый худший сценарий — если человек сталкивается с откровенным мошенничеством. Например, когда «раздолжнители» обещают решить вопрос с действующими кредитами, берут деньги за свои услуги и исчезают с ними. Люди остаются не только с непогашенными долгами, но и с набежавшими штрафами и пени», — предупреждает эксперт.