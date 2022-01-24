Рынки падают: стоит ли паниковать рядовым инвесторам

Российский фондовый рынок в начале этой недели продолжил снижаться. Индекс Мосбиржи снова опустился ниже 3200 пунктов. «Газета.Ru» спросила специалистов по инвестициям, стоит ли беспокоиться из-за падения акций непрофессиональным инвесторам и как действовать в такой ситуации, чтобы не потерять свои сбережения.

Российский рынок ценных бумаг сегодня продолжил снижаться. Индекс Мосбиржи в ходе торгов сначала опустился ниже 3400, потом упал ниже 3200 пунктов (на 17.00 мск составлял 3252,37 пункта). Индекс РТС – уходил ниже 1300. Среди компаний, акции которых упали в цене больше всего, оказались «Русал», ПИК, «ФосАгро», En+, «РусГидро». Обвал произошел, в том числе, на фоне заявлений о возможных санкциях против России со стороны западных стран.

«Газета.Ru» узнала у специалистов по инвестициям, стоит ли переживать из-за падения акций рядовым инвесторам, которые не играют профессионально на бирже, и как действовать в такой ситуации, чтобы защитить свои сбережения.

Стоит ли беспокоиться из-за падения акций

Рост и падение акций – это нормальное и неизбежное явление, говорит персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Артур Беджанов. Чтобы лучше понимать, когда можно ожидать подобных ситуаций, новичкам стоит разобраться в базовых экономических принципах: как они влияют на нашу жизнь, и, в частности, на фондовые рынки.

При этом важно не поддаваться панике, а наоборот учиться извлекать из такой ситуации выгоду, отмечает старший портфельный управляющий «Сбер Управление Активами» Григорий Островский.

Эксперт подчеркнул, что пока человек не продал свои акции, убыток существует только «на бумаге».

У подобных падений есть преимущества: например, можно приобрести активы по более низкой стоимости: «перегретые» цены возвращаются к более справедливым уровням, либо же бумаги торгуются с определенной скидкой из-за риска, привел пример Островский.

Стоимость портфеля рано или поздно восстановится, уверяет он. «Коррекция всегда заканчивается, а последующий рост на фондовом рынке перекрывает убытки от возможных потерь, согласно историческим данным», — заключил эксперт.

Однако аналитик ФГ «ФИНАМ» Юлия Афанасьева считает, что поводы для беспокойства все-таки есть, если говорить о среднесрочных или долгосрочных инвестициях.

«Многие себя успокаивают мыслью из старой поговорки, что акции всегда растут, и эта просадка будет выкуплена. На самом деле в этой поговорке ошибка, связанная с трудностями перевода: всегда растут не акции, а рынки. Отдельные акции могут падать годами и десятилетиями и даже умирать», — пояснила Афанасьева.

Поводы для беспокойства есть и у тех, кто рассчитывал получить доход за счет краткосрочных инвестиций, добавляет руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. В такой ситуации имеет смысл пересмотреть портфель: избавиться от бумаг, которые вряд ли будут активно восстанавливаться в цене, и приобрести какие-то другие активы, менее подверженные кризисам.

Что делать, когда акции теряют в цене

Важно помнить, что если у какой-то компании упали акции, это не значит, что их нужно сразу продавать, пояснил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. Поспешная продажа бумаг может привести к убыткам, подчеркнул он.

«Особенно это касается акций надежных игроков, для которых такое падение не является критичным. В целом в моменты обвала рынка лучше выждать и проанализировать все факторы, а не принимать импульсивных решений, продиктованных страхом», — посоветовал эксперт.

Сначала нужно разобраться, из-за чего упали акции, как долго может продлиться эта ситуация, говорит Брагин. Стоит изучить показатели самой компании. В случае с российскими предприятиями один из ключевых факторов – это дивиденды.

В данном случае инвестор должен для себя решить, верит ли он в гипотетический конфликт России и Украины, из-за которого США и ЕС могут ввести санкции, говорит Артем Деев из AMarkets.

Если это действительно произойдет, то фондовый рынок ждут трудные времена: тогда стоит покупать валюту, физическое золото и серебро, акции самых стабильных компаний, добывающих эти металлы и наиболее востребованное в промышленности сырье (никель, палладий, платину и т.п.). Если же никакого конфликта не произойдет, и эта ситуация ненадолго, то привлекательными снова станут российские «голубые фишки» — акции нефтегазового сектора.

«Но вряд ли второй вариант произойдет. Вероятнее всего, что волатильность на рынках продолжится, рубль будет снижаться, инвесторы будут выходить из рисковых активов. Стоит больше обратить внимание не на получение дохода, а на сохранение накоплений. Драгметаллы и валюта будут лучшими инвестициями в условиях нестабильности», — рекомендует эксперт.

Как не потерять свои сбережения

У инвестора в данном случае есть два варианта, говорит Артур Беджанов из «БКС Мир инвестиций». Если он рассчитывает на долгосрочные вложения и спокойно относится к снижению акций, то можно даже постепенно пополнять портфель, докупая качественные бумаги на фоне падения. Если же это вызывает у человека беспокойство, то можно, например, добавить в портфель защитные инструменты (длинные гособлигации, золото и др.), переложить часть средств из одних рынков в другие (например, из российского в европейские или из американского в китайский). В целом не нужно держать весь капитал только в российских бумагах, чтобы избежать рисков, посоветовал эксперт.

Часто инвесторы в подобных ситуациях совершают типичную ошибку: они пытаются извлечь выгоду из влетов и падений на рынке, и у них в портфеле появляются нетипично большие доли каких-то бумаг, обратил внимание руководитель департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф Инвестиций» Кирилл Комаров. Таким образом они нарушают свою долгосрочную инвестиционную стратегию, которой важно придерживаться.

«Вообще, не только в периоды турбулентности, но и в спокойные времена, нужно иметь хорошо диверсифицированный портфель (в котором распределены активы. – «Газета.Ru»). Это можно сделать по видам активов — акции, облигации, металлы, — по географии, отраслям, стилю инвестирования, типу дохода. Определенно не стоит игнорировать облигации и акции с высокими дивидендами», — посоветовал эксперт.

Однако важно не сделать из своего портфеля «сборную солянку», руководствуясь принципом «купить как можно больше всего», подчеркнул Островский из «Сбер Управление Активами».

«Для начала нужно определиться с целью инвестирования. Если ваша цель – защитить свои накопления, обогнать инфляцию и депозиты на 2-5%, то основу портфеля должны составлять в любом случае облигации – 90% от портфеля. Их также можно диверсифицировать по валютам, странам, секторам, срочности. Если же речь идет о том, чтобы получить максимальный доход, то основу портфеля должны составлять акции. Однако и облигации должны обязательно быть частью такого портфеля, например, на 10-15% для устойчивости вложений», — рассказал эксперт.

Он добавил, что самостоятельно диверсифицировать портфель все равно тяжело, и лучше использовать фонды, за счет которых можно вложиться в акции сразу большого количества компаний.